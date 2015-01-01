Neugestaltetes Hilton Mauritius Resort & Spa bietet exklusiven Travel-Agent-Tarif für Familien!

Travel-Profis und ihre Familien sind im Hilton Mauritius Resort & Spa willkommen.

Das 5-Sterne-Hotel Hilton Mauritius Resort & Spa, das 2024 komplett neu gestaltet wurde, offeriert Reiseprofis jetzt auch für Familienaufenthalte einen Discount von 25 %. Ideal um die Neuerungen des Resorts kennenzulernen und den legendären Hilton Service an einer traumhaften Location an der Westküste von Mauritius zu besonders attraktiven Konditionen zu genießen.

Das Hilton Mauritius Resort & Spa überzeugt mit stilvollen Zimmern und Suiten, die modernen Komfort mit mauritischer Eleganz verbinden. Ein preisgekröntes Spa, vielfältige Freizeit- und Wassersportangebote sowie kulinarische Highlights in mehreren Restaurants und Bars sorgen für unvergessliche Urlaubsmomente. Ob Familienurlaub, Golfurlaub oder exklusive Auszeit – das Resort bietet die perfekte Kombination aus Erholung, Genuss und authentischem Mauritius-Erlebnis.

Um Reiseprofis diese Vorzüge besonders attraktiv näherzubringen, hat das Resort einen Travel Advisor-Tarif aufgelegt. Familien profitieren von besonderen Vorteilen: Ein Kind unter 12 Jahren übernachtet kostenfrei und auch kulinarisch gibt es Sonderpreise.

Direkt zum Travel-Agent-Tarif unter: www.hilton.com/en/portal/travel-agents/

Auch kulinarisch bietet das Resort flexible Optionen: Bei Halbpension (Frühstück & Abendessen ohne Getränke) liegt der Zuschlag bei EUR 58 pro Erwachsener/Nacht und EUR 29 pro Kind (4-12 Jahre). Die Vollpension (Frühstück, Mittag- & Abendessen ohne Getränke) kostet EUR 35 pro Erwachsener/Nacht bzw. EUR 18 pro Kind. Check-in ist ab 14:00 Uhr möglich, Check-out bis 12:00 Uhr. Gäste, die einen garantierten Early Check-in wünschen, können diesen durch eine Vorab-Buchung der Nacht vor Anreise sicherstellen.

Mit der Neugestaltung startet das Hilton Mauritius Resort & Spa in eine neue Ära: Alle 173 Zimmer und 20 Suiten – darunter Familiensuiten und eine Präsidentensuite – wurden modernisiert und verbinden helle Naturtöne mit lokalen Boho-Elementen und Kunstwerken der mauritischen Künstlerin Kim Yip Tong. Auch kulinarisch setzt das Resort neue Akzente: Von Tapas und Seafood im Coquillages Restaurant & Bar über thailändische Spezialitäten im Ginger Thai bis hin zu indischer Küche im Kesari reicht die Vielfalt. Abgerundet wird das Angebot durch internationale Buffets mit kreolischem Flair und stilvolle Bars mit Livemusik.

Im Spa-Bereich erwarten die Gäste ein neuer Infinity Pool, Signature-Treatments auf Basis mauritischer Traditionen sowie ein erweitertes Wellnessangebot. Familien profitieren von speziellen Suiten, Kinderpool und Kids Club – während Sportliebhaber Wassersport, Tennis oder Golf genießen können. Damit vereint das neugestaltete Hilton Mauritius Resort & Spa authentisches Inselflair mit modernem Luxus und schafft den perfekten Rahmen für unvergessliche Urlaubserlebnisse am Flic-en-Flac-Strand.

Über Hilton Mauritius Resort & Spa

Das Hilton Mauritius Resort & Spa, eingebettet in einen malerischen Palmengarten am Flic-en-Flac Strand, verkörpert luxuriösen Komfort in einem 5-Sterne-Resort im mauritischen Stil. Nach einer umfassenden Neugestaltung präsentieren sich die 173 Zimmer und 20 Suiten, darunter großzügige Familiensuiten und eine Präsidentensuite, in einem neuen Look, der natürliche Materialien wie Holz und Natursteine mit hellen Sand- und Erdtönen kombiniert.

Kulinarisch verwöhnt das Resort mit einer Vielzahl neu konzipierter Restaurants, die von thailändischer über indische bis hin zu kreolischer Küche reichen, ergänzt durch internationale Speisen. Das Spa bietet ganzheitliche Behandlungen, basierend auf der asiatischen Wellness-Philosophie und lokaler Expertise, mit den Terre d’Afrique Produkten.

Für Aktivurlauber und Familien bietet das Resort alles von Tennis und Wassersport bis zu einem Kids Club. Es ist auch eine ideale Kulisse für Hochzeiten, unterstützt durch ein Team von Spezialisten für unvergessliche Zeremonien.



