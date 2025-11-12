NurExone sichert sich über 3,18 Mio. C$ durch beschleunigte Warrant-Ausübungen

NurExone auf Konferenzen in Berlin und Stockholm für bahnbrechende Beiträge zu globalen Life Sciences und Gesundheitsinnovationen ausgezeichnet

TORONTO und HAIFA, Israel, 12. November 2025 — NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 8. Oktober 2025 (die Mitteilung vom 8. Oktober) durch die beschleunigte Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von über 3,18 Mio. C$ erzielt hat.

Die Aufteilung der Erlöse stellt sich wie folgt dar: (i) 1.207.418,88 C$ durch die Ausübung von 2.515.456 Warrants mit Fälligkeit im September 2023 zu einem Preis von 0,48 C$ pro Warrant, die im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung ausgegeben wurden, die am 25. August 2023 und am 6. September 2023 in Tranchen abgeschlossen wurde, und (ii) 1.978.575,55 C$ durch die Ausübung von 5.653.073 Optionsscheinen mit Fälligkeit im Januar 2024 zu einem Preis von 0,35 C$ pro Optionsschein mit Fälligkeit im Januar 2024, die aus einer nicht vermittelten Privatplatzierung stammen, die am 4. Januar 2024 abgeschlossen wurde. Großgeschriebene Begriffe, die hier nicht anderweitig definiert sind, haben die ihnen in der Mitteilung vom 8. Oktober zugewiesene Bedeutung.

Nachdem das Unternehmen den ausstehenden Inhabern der September-2023-Warrants und Januar-2024-Warrants am 8. Oktober 2025 Beschleunigungsmitteilungen zukommen ließ, in denen es sie darüber informierte, dass ihre Beschleunigungsauslöser erreicht wurden – nämlich, dass der volumengewichtete durchschnittliche Tageskurs der Stammaktien an der TSXV bei mindestens 0,83 C$ im Falle der September-2023-Warrants bzw. 0,80 C$ im Falle der Januar-2024-Warrants über einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen lag -, wurden alle September-2023-Warrants und Januar-2024-Warrants vor Ablauf ausgeübt, wodurch dem Unternehmen insgesamt 3.185.994,43 C$ an Bruttoerlösen zuflossen.

Die Erlöse aus diesen Ausübungen stärken die Bilanz von NurExone und werden für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital verwendet, um die laufende Entwicklung der exosomenbasierten Therapieplattform des Unternehmens zu unterstützen.

Kommentar des Managements

Wir sind sehr zufrieden mit der vollständigen Teilnahme der Warrantinhaber während der beschleunigten Ausübungsperiode, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. Dieses zusätzliche Kapital stärkt unsere finanzielle Position, während wir ExoPTEN und unsere therapeutische Pipeline weiter in Richtung klinische Einsatzbereitschaft voranbringen.

Eran Ovadya, Chief Financial Officer von NurExone, ergänzte: Die vollständige Teilnahme dieser Warrantinhaber spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Strategie von NurExone und unsere exosomenbasierte Plattform wider. Die daraus resultierenden Mittel bieten zusätzliche finanzielle Stabilität und ermöglichen es uns, Ressourcen effizient auf die klinische Entwicklung und zentrale operative Prioritäten zu verteilen, während wir eine starke Bilanz beibehalten.

Weltweite Anerkennung Translationaler Innovation

Parallel zu diesen finanziellen Meilensteinen gewinnt der wissenschaftliche Fortschritt von NurExone weiterhin internationale Anerkennung. Das Unternehmen wurde als Finalist für die erstmalig vergebenen Prix Galien Bridges Awards der Galien Foundation nominiert. Die Preisverleihung, die am 5. Dezember 2025 am Nobel Forum in Stockholm stattfinden wird, würdigt Innovationen in den Biowissenschaften, die geografische und fachliche Grenzen überwinden. Anfang dieses Monats wurde NurExone zudem als Finalist beim Falling Walls Science Breakthroughs of the Year Summit in Berlin ausgezeichnet.

Unsere Anerkennung unter führenden Innovatoren in Europa – vom Prix Galien in Stockholm bis zu Falling Walls in Berlin – unterstreicht unsere wachsende Führungsrolle in der exosomenbasierten Medizin, bemerkte Dr. Tali Kizhner, Director of Research and Development bei NurExone. Wir sind stolz darauf, eine neue Welle regenerativer Biotechnologie zu repräsentieren, die wissenschaftliche Exzellenz mit greifbarem menschlichem Nutzen verbinden kann.

Über die Galien Foundation

Die Galien Foundation fördert, würdigt und belohnt herausragende wissenschaftliche Innovationen, die die Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Die Galien Foundation wurde zu Ehren von Galen, dem Vater der modernen Medizin, gegründet und ist für die Verleihung der internationalen Prix Galien Bridges Awards zuständig, die als höchste Auszeichnung der Branche für biopharmazeutische Forschung und Innovation gelten. Die Prix Galien Bridges Awards führen dieses Vermächtnis fort, indem sie Innovatoren aus verschiedenen Regionen und Disziplinen zusammenbringen, um die nächste Generation globaler Durchbrüche im Gesundheitswesen voranzutreiben.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und in Frankfurt gelistetes Biotechnologieunternehmen, das regenerative, exosomenbasierte Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt. Der führende Kandidat des Unternehmens, ExoPTEN, hat überzeugende präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei akuten Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen belegen – beides Multi-Milliarden-Dollar-Märkte (1). Wichtige regulatorische Meilensteine, darunter der Orphan-Drug-Status der FDA und EMA, ebnen den Weg für klinische Studien in den USA und Europa. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um GMP-konforme Exosomen für den Eigenbedarf, regenerative Ästhetik und andere Indikationen im Rahmen seiner kommerziellen Wachstumsstrategie herzustellen und zu liefern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer and Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations – USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die Verneinung oder andere Varianten dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Verwendung der Erlöse und Vorteile aus den Warrant-Ausübungen; die Vorteile der Auswahl als Finalist und die sich daraus ergebenden Chancen; die Fortsetzung der Weiterentwicklung von ExoPTEN und der therapeutischen Pipeline des Unternehmens in Richtung klinische Einsatzbereitschaft; sowie die Möglichkeit, dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver, zielgerichteter Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Datum dieser Mitteilung zur Verfügung stehen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: ExoPTEN wird die hierin beschriebenen Vorteile bringen; die Auswahl als Finalist wird die hierin beschriebenen Vorteile und Chancen bieten; die Erlöse aus den Warrant-Ausübungen werden wie hierin dargelegt verwendet; die Warrant-Ausübungen werden die im Folgenden beschriebenen Vorteile für das Unternehmen haben; das Unternehmen wird ExoPTEN und seine therapeutische Pipeline weiterhin in Richtung klinische Einsatzbereitschaft voranbringen; und die Plattformtechnologie von NurExone hat das Potenzial, neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen zu bieten, die an minimal-invasiver, zielgerichteter Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; fehlenden Einnahmen bis heute; der inhärenten Unsicherheit der präklinischen Arzneimittelentwicklung, einschließlich des Risikos, dass Produktkandidaten nicht in klinische Studien übergehen oder keine behördliche Zulassung erhalten; der Möglichkeit, dass Ergebnisse aus präklinischen Studien und frühen Studienphasen spätere Ergebnisse nicht vorhersagen; dem unsicheren Zeitpunkt, den Kosten und dem Ausgang präklinischer und klinischer Entwicklungsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit dem klinischen Studienprozess, einschließlich potenzieller Verzögerungen oder des Scheiterns, ein effektives Studiendesign oder positive Ergebnisse zu erzielen; der Unfähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; begrenzter Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens, selbst im Falle einer Zulassung; dem möglichen Auftreten konkurrierender Therapien, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind; schnellem technologischen Wandel, der die Relevanz der Technologien des Unternehmens beeinträchtigen könnte; der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal und strategischen Partnern; der Unfähigkeit, ausreichende Finanzierung zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen; der Möglichkeit, dass die Technologien des Unternehmens, einschließlich seiner exosomenbasierten Plattformen, ihre beabsichtigte therapeutische Wirkung nicht erzielen; der Unfähigkeit, exosomenbasierte Produkte für die klinische Anwendung herzustellen oder zu skalieren; begrenzter Akzeptanz in der regenerativen Medizin oder in Anwendungen der Zelltherapie; fehlender wachsender klinischer Nachfrage in Zielindikationen wie Rückenmarksverletzungen, Sehnervenreparatur oder anderen therapeutischen Bereichen; Scheitern, geplante Entwicklungsmeilensteine zu erreichen oder kommerzielle Durchbrüche zu erzielen; ExoPTEN wird die hierin beschriebenen Vorteile nicht erzielen; die Auswahl als Finalist wird nicht die beschriebenen Vorteile und/oder Chancen bieten; die Erlöse aus den Warrant-Ausübungen werden nicht wie hierin dargelegt verwendet; die Warrant-Ausübungen werden nicht die beschriebenen Vorteile für das Unternehmen haben; das Unternehmen wird nicht in der Lage sein, ExoPTEN und/oder seine therapeutische Pipeline weiter in Richtung klinische Einsatzbereitschaft voranzubringen; die Plattformtechnologie von NurExone wird keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an minimal-invasiver, zielgerichteter Arzneimittelabgabe für andere Indikationen interessiert sind; sowie die Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 erörtert werden, eine Kopie davon ist unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen basieren, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

(1) www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/acute-spinal-cord-injury, www.cdc.gov/vision-health/about-eye-disorders/glaucoma.html

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.globenewswire.com/news-release/2025/11/12/3186746/0/en/NurExone-Secures-over-C-3-18-Million-Through-Accelerated-Warrant-Exercises.html

