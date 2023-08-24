  • Silver Tiger Metals: Analysten schrauben Kursziel nach El-Tigre-Genehmigung kräftig hoch

    Ventum Capital erhöht das Kursziel für Silver Tiger Metals nach Erhalt aller Tagebaugenehmigungen für das Silberprojekt El Tigre in Mexiko deutlich von 1,00 auf 1,60 CAD und sieht reduziertes Projektr

    BildDie Analysten von Ventum Capital heben ihr Kursziel für die Aktie des angehenden kanadischen Silberproduzenten Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL / TSXV SLVR) deutlich an. Sahen sie zuvor eine faire Bewertung bei 1,00 CAD erreicht, sehen die Experten jetzt erst einmal Potenzial bis auf 1,60 CAD!

    Auslöser für die Entscheidung von Ventum, das Kursziel um glatte 60% zu erhöhen waren für das Unternehmen bahnbrechende Neuigkeiten aus Mexiko, wo Silver Tiger die Silbermine El Tigre entwickelt. Vergangenen Freitag nach Börsenschluss konnte das Unternehmen von CEO Glenn Jessome nach langer Wartezeit mitteilen, dass man alle nötigen Genehmigungen für die Errichtung eines Tagebaus auf El Tigre erhalten hat!

    Jetzt mehr erfahren:

    Silver Tiger Metals – Analysten schrauben Kursziel kräftig nach oben!

    Jetzt keine Goldinvest.de-News mehr verpassen!

    Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Silver Tiger Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Silver Tiger Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Silver Tiger Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Silver Tiger Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Strategisches Wachstum: Einblicke in die Exploration von Silver Tiger Metals auf El Tigre
      Im aktuellen Goldinvest.de-Interview erläutert der Silver Tiger-CEO das enorme Explorationspotenzial auf dem Gebiet der Silbermine El Tigre....

    2. Silver Tiger Metals Inc.: Hervorragende metallurgische Testergebnisse bei El Tigre
      Halifax, NS / Accesswire / 24. August 2023 / Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR und OTCQX:SLVTF) (Silver Tiger oder das Unternehmen) freut sich, die Gold- und Silber-Extraktionsergebnisse der ersten metallurgischen...

    3. Silber bleibt im Senkrecht-nach-oben-Modus – Silver Tiger Metals mischt kräftig mit!
      Der 27. März 1980 ging als "Silver Thursday" in die Geschichte ein. Da nämlich kollabierte der Silberpreis und rutschte auf unter 11,- USD/Unze. Dem vorangegangen war jedoch eine beispiellose......

    4. Durchbruch in Mexiko: Silver Tiger erhält Genehmigung für Silbertagebau!
      Das ist ein wahrer Quantensprung für Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL / TSXV SLVR)! Das kanadische Unternehmen, das die Silber- und Goldmine El Tigre in Sonora, Mexiko, entwickelt, meldete am...

    5. Silver Tiger veröffentlicht aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Silber-Gold-Projekt El Tigre
      HALIFAX, NS / ACCESSWIRE / 12. September 2023 / Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR)(OTCQX:SLVTF) (Silver Tiger oder das Unternehmen) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate MRE) für sein...

    6. Silver Tiger legt PEA mit NPV von 287 Mio. US$ für die Tagebaugrube des Silber-Gold-Projekts El Tigre vor
      HALIFAX, NS / ACCESSWIRE / 1. November 2023 / Silver Tiger Metals Inc. (TSXV:SLVR)(OTCQX:SLVTF) (Silver Tiger oder das Unternehmen) freut sich, eine wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für das...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.