Kanadischer Goldexplorer bestätigt 22-km²-Goldsystem – bis zu 263,70 g/t Goldäquivalent in Proben

Juggernaut Exploration bestätigt 22-km² Eldorado-System im Golden Triangle: >400 Erzgänge an Oberfläche, Proben bis 263,70 g/t AuEq; Gold Swarm auf 3 km² erweitert.

Die kanadische Juggernaut Exploration (TSXV JUGR / Frankfurt 4JE) meldet den nächsten Meilenstein auf dem zu 100 % kontrollierten Big One-Projekt in British Columbia. Detaillierte Kartierungen und Probenahmen belegen, dass die Zonen Big Mac, Whopper und Gold Dome zusammen das rund 22 km² große, bezirksweite Eldorado-System bilden – und dass mehrere Ziele für ein Erstbohrprogramm bereitstehen. Ausgewählte Gesteinsproben (Grab Samples) lieferten dabei bis zu 263,70 g/t Goldäquivalent (AuEq), Kanalschnitte bis zu 4,89 g/t AuEq über 5,21 m! Parallel wurde der Bereich Gold Swarm, der ebenfalls bohrbereit ist, von 1 km² auf 3 km² erweitert.

Den Angaben zufolge umfasst das Eldorado-System eine Fläche „etwa halb so groß wie Manhattan“ und bleibt in alle Richtungen offen. Kartierung und Proben belegen über 400 mineralisierte Gänge, die bis zu 10 Meter mächtig sind und in Scherzonen bis 50 Meter Breite erreichen. Die Strukturen treten über Strecken von mehr als 500 Meter an der Oberfläche auf; die topographische Differenz (> 1 km vertikaler Relief) legt dabei zusätzliches Potenzial in die Tiefe nahe.

Juggernaut Exploration bestätigt 22-km²-Goldsystem „Eldorado“ – bis zu 263,70 g/t Goldäquivalent in Proben

