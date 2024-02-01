  • USA erklären Kupfer und Silber zu kritischen Mineralien

    USGS zählt 60 kritische Mineralien: Kupfer und Silber rücken wegen Energiewende und Lieferkettenrisiken in den Fokus – mit Folgen für Investitionen, Genehmigungen und US-Verarbeitung.

    BildDie Vereinigten Staaten stufen Kupfer und Silber neuerdings als „kritische Mineralien“ ein. Eine aktualisierte Liste des U.S. Geological Survey (USGS) umfasst nun 60 Einträge – zehn mehr als 2022. Neben Kupfer und Silber kamen unter anderem Uran, metallurgische Kohle (Coking Coal), Pottasche (Potash), Rhenium, Silizium und Blei hinzu. Hintergrund der Einstufung ist die wachsende Bedeutung dieser Rohstoffe für die US-Wirtschaft und die nationale Sicherheit sowie die Verletzlichkeit globaler Lieferketten.

    Kupfer gilt als Schlüsselmetall der Energiewende: Von Stromnetzen über Elektromobilität bis zu erneuerbaren Anlagen steigt der Bedarf seit Jahren. Mit der Aufnahme von Kupfer in die US-Liste rückt die Versorgungssicherheit dieses Basisrohstoffs stärker in den Fokus der Politik. Auch Silber wird für Photovoltaik, Elektronik und medizinische Anwendungen breit eingesetzt. Für beide Metalle hatte der USGS bereits eine Entwurfsfassung vorgelegt; diese Einstufung wurde nun offiziell bestätigt.

    Jetzt mehr erfahren:

    USA erklären Kupfer und Silber zu kritischen Mineralien

    Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

    Risikohinweis & Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss
    Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung
    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte
    Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. St-Georges veröffentlicht Ergebnisse der Wiederholungsanalyse von Proben aus dem Projekt Manicouagan wegen Grenzwertüberschreitungen bei den kritischen Mineralien Nickel, Kupfer, Platin & Palladium
      MONTREAL, QUEBEC / ACCESSWIRE / 17. Mai 2023 / St-Georges Eco-Mining Corp. (CSE: SX)(OTCQB: SXOOF)(FWB: 85G1) freut sich, die noch ausstehenden Analyseergebnisse zu den Proben aus Loch MN22-03 bekannt zu...

    2. Manganese X setzt sich für die Priorisierung von Mangan auf der Liste der kritischen Mineralien der kanadischen Regierung ein
      Montreal, Quebec – 1. Februar 2024 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das Unternehmen oder Manganese X) sammelt Unterstützung für die...

    3. Graphite One kommentiert Durchführungsverordnungen von US-Präsident Donald Trump zu Energie und kritischen Mineralien
      Schwerpunkt der Durchführungsverordnungen von Tag 1 lag auf Förderung inländischer Produktion kritischer Mineralien sowie auf Beschleunigung von Genehmigungsverfahren auf Bundesebene 23. Januar 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press /...

    4. Prospech Limited – 2,5 Mio. $ Eigenkapital aufgebracht, um Exploration nach kritischen Mineralien in Europa zu beschleunigen
      17. März 2023 /IRW-Press / – Prospech Limited (Prospech oder das Unternehmen) (ASX: PRS) freut sich, die Details einer Platzierung und eines Bezugsrechtangebots bekannt zu geben, um bis zu 2,5...

    5. USA schlagen vor, Kaliumkarbonat zur Liste der kritischen Mineralien hinzuzufügen, während US-DFC das Projekt Banio in Gabun unterstützt
      27. August 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) (MLP, Millennial oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) gibt bekannt, dass das US-Innenministerium Kaliumkarbonat (Kali) in seinen Entwurf einer...

    6. Es ist nicht alles Gold was glänzt – Kali steigt in den Club der kritischen Mineralien auf
      Gold zur Stabilität - Wolfram für die Rüstungs- und Chipindustrie - Uran für die Energie - Kali zur Ernährungssicherung der Weltbevölkerung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.