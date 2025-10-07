  • Innovationsnetzwerk MEREPA startet in Phase 2: Digitale Gesundheitsversorgung im Metaverse

    Das ZIM-Innovationsnetzwerk MEREPA startet in Phase 2. Unternehmen und Forschungseinrichtungen entwickeln digitale Lösungen für Telemedizin, XR und KI, für eine ortsunabhängige Gesundheitsversorgung.

    BildHamburg, 05.03.2026 – Das ZIM-Innovationsnetzwerk „MEREPA – Das Metaverse als remotes Patientenversorgungssystem“ ist in die zweite Förderphase gestartet. Gemeinsam entwickeln klein- und mittelständische Unternehmen mit Forschungseinrichtungen innovative Lösungen für eine digitale, ortsunabhängige und vernetzte Gesundheitsversorgung. Das Netzwerk wird im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) bis Ende 2027 gefördert und durch die IWS GmbH betreut.

    Digitale Gesundheitslösungen strategisch weiterentwickeln

    Der Fokus der zweiten Förderphase liegt auf der Initiierung mehrerer Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie auf der vertieften technologischen Skalierung in Phase 1 entstandener Innovationsansätze.

    MEREPA adressiert zentrale Herausforderungen im Gesundheitswesen: steigende Versorgungsbedarfe, Fachkräftemangel, demografischen Wandel sowie die Notwendigkeit effizienter, digital unterstützter Prozesse.

    Ziel ist es, innovative Technologien aus den Bereichen Extended Reality, Sensorik, künstliche Intelligenz und interoperable Plattformlösungen in tragfähige, praxisnahe Anwendungen zu überführen.

    In Phase 2 konzentrieren sich die Netzwerkpartner:innen auf
    folgende Entwicklungsfelder:

    * Echtzeit-Datenverarbeitung und KI-gestützte Assistenzsysteme
    * XR-basierte Interaktionsräume für Diagnose, Therapie und Schulung
    * Miniaturisierte Sensorik und Trackinglösungen
    * Interoperable Plattformarchitekturen für digitale Versorgungsmodelle

    Durch die systematische Vernetzung von Technologieanbieter:innen, Softwareentwickler:innen, Forschungseinrichtungen und medizinischen Anwender:innen entsteht ein innovationsgetriebenes Ökosystem für die Gesundheitsversorgung im digitalen Raum.

    MEREPA Netzwerkpartner:innen:

    * Capture-Media-Beteiligungs GmbH
    * cibX GmbH
    * CorporateHealth – die Gesundheits Company GmbH
    * demodern GmbH
    * MediTECH Electronic GmbH
    * DIERS International GmbH
    * Health365 AC GmbH
    * GeBioM mbH

    Dr. Tim Förster als neuer Netzwerkmanager für MEREPA
    Mit dem Start der zweiten Förderphase übernimmt Dr. Tim Förster das Netzwerkmanagement von MEREPA.

    Dr. Förster studierte Biologie an der Ruhr-Universität Bochum und promovierte am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund im Bereich Chemische Biologie. Seit 2019 war er in Hamburg in der medizinischen Diagnostik tätig – zunächst wissenschaftlich, später im operativen Management.

    Mit seiner wissenschaftlichen Expertise und seiner Erfahrung im Gesundheitssektor verantwortet er in Phase 2 die inhaltliche und strategische Weiterentwicklung des Netzwerks. Er begleitet neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte von der ersten Idee bis zur Antragstellung und stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Netzwerkpartner:innen.

    Darüber hinaus steht Dr. Tim Förster als zentraler Ansprechpartner für alle organisatorischen und strategischen Fragestellungen rund um MEREPA zur Verfügung. Er vertritt das Netzwerk regelmäßig auf Fachmessen und Branchenevents und treibt die Gewinnung neuer Netzwerkpartner:innen gezielt voran.

    Werden Sie Teil unseres Netzwerks und profitieren Sie von attraktiven Fördermöglichkeiten!

    Die IWS GmbH unterstützt die Netzwerkpartner:innen von der Projektidee über die Fördermittelberatung bis zur Antragstellung, insbesondere im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM). Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit Innovationsideen im Bereich Telemedizin, XR, KI oder digitaler Versorgungsmodelle sind eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschließen.

    Weitere Informationen finden Sie unter:

    www.merepa.net

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH
    Lisanne Pfeiffer
    Deichstraße 29
    20459 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 04036006630
    web ..: https://www.iws-nord.de/
    email : l.pfeiffer@iws-nord.de

    IWS steht für den Technologie- und Wissenstransfer zwischen Industrie und Spitzenforschung und agiert branchenübergreifend dort, wo Innovationen entstehen. Wir arbeiten in mehreren Innovationsnetzwerken mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, die den Nukleus für die gemeinschaftliche Entwicklung hochinnovativer Produkte, Verfahren oder technischer Dienstleistungen darstellen.

    Pressekontakt:

    IWS Innovations- und Wissensstrategien GmbH
    Lisanne Pfeiffer
    Deichstraße 29
    20459 Hamburg

    fon ..: 04036006630
    email : mail@iws-nord.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Start des Innovationsnetzwerks MEREPA für Telemedizin und zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung
      Das Innovationsnetzwerk MEREPA entwickelt digitale Lösungen für ein medizinisches Metaverse, das die Patientenfernversorgung revolutionieren soll. Das Netzwerkmanagement übernimmt die IWS GmbH....

    2. Patientenversorgung der Zukunft im Metaverse – Einladung zum MEREPA-Netzwerktreffen am 07.10.2025
      Zukunft gestalten: Seien Sie dabei beim MEREPA-Netzwerktreffen am 07.10.2025 und bringen Sie Ihre Ideen für neue FuE-Projekte im medizinischen Metaverse ein....

    3. Innovationsnetzwerk für digitale Landwirtschaft startet in die zweite Förderphase
      Das ZIM-Netzwerk "SEEDS - Smarte Landwirtschaft durch den Einsatz digitaler Schlüsseltechnologien" wird für weitere zwei Jahre gefördert. Unternehmen können sich dem Netzwerk weiterhin anschließen....

    4. Innovationsnetzwerk für digitale Landwirtschaft erfolgreich gestartet
      Das Innovationsnetzwerk SEEDS rückt den Einsatz digitaler Schlüsseltechnologien in der Landwirtschaft in den Fokus und gewährt KMU den Zugang zu technologischer Spitzenforschung....

    5. Innovationsnetzwerk für industrielle Reinigungs- und Recyclingprozesse startet in die zweite Förderphase
      Das Netzwerk SAFIR - Separation, Adsorption & Filtration für industrielle Recyclingprozesse fokussiert sich auf die wichtigen Themen Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit....

    6. Innovationsnetzwerk für nachhaltiges Sanieren mit innovativen Materialien startet in die zweite Förderphase
      Ziel des Innovationsnetzwerks SAMBA ist die nachhaltige Sanierung von Wohnräumen in Einheit mit der Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen und der Schaffung eines verbesserten Wohnklimas....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.