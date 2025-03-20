CanCambria Energy berichtet über Genehmigung seines technischen Betriebsplans für das Konzessionsgebiet Kiskunhalas und treibt damit die strategische Öl- und Gaserschließung in Ungarn voran

Betriebsplan beschreibt Verpflichtungen und Erschließungsplan für die nächsten vier Jahre für eine der größten unerschlossenen Erdgasressourcen Mitteleuropas

Vancouver, BC – 5. März 2026 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die ungarische Behörde, die für die Arbeiten zur Exploration von Kohlenwasserstoff zuständig ist, den technischen Betriebsplan für das Konzessionsgebiet Kiskunhalas (KCA oder das Projekt), der die Verpflichtungen und den Zeitplan für die Erschließungsarbeiten in den nächsten vier Jahren beschreibt (der technische Betriebsplan), genehmigt hat.

Die Einholung der Genehmigung unseres technischen Betriebsplans ist ein wichtiger Schritt, um den strategischen Wert des KCA freizusetzen, sagte President und CEO Paul Clarke. Angesichts der Bedenken auf der Angebotsseite und der damit verbundenen Rohstoffpreise für Erdgas in Europa sind wir davon überzeugt, dass das Projekt eine vielversprechende Gelegenheit innerhalb der europäischen Onshore-Energielandschaft darstellt. Außerdem reagieren die Energiemärkte schnell auf Störungen in der globalen LNG-Versorgung, und die europäischen Erdgaspreise sind in den letzten Tagen erheblich gestiegen. Während sich die allgemeine geopolitische Lage weiterhin entwickelt, bleibt die grundlegende Auffassung bestehen, dass Europa weiterhin großen Wert auf stabile, regionale Erdgasquellen legt. Unser Projekt in Ungarn liegt in einem strategisch äußerst günstigen Gebiet von Mitteleuropa in der Nähe von bestehender Gasinfrastruktur, die die wichtigsten europäischen Märkte versorgt. Durch seine zusammenhängende Größe, die Ertragsbeteiligung von 100 %, die vorteilhafte Steuerlandschaft und die Nähe zu bestehender Infrastruktur ist KCA eine überzeugende Investitionsmöglichkeit.

Gemäß dem genehmigten technischen Betriebsplan wird das Unternehmen im weiteren Verlauf des Jahres 2026 detaillierte geologische, geophysikalische und ingenieurtechnische Studien durchführen, bei denen ältere 2D- und 3D-Seismikdaten mit CanCambrias eigenem 3D-Seismikdatensatz, den es 2023 für sein benachbartes Bergbaugebiet BA-IX erfasst hat, verglichen werden. In diese Studien werden auch Produktions- und Bohrlochdaten von mehr als 300 historischen Öl- und Gasbohrlöchern in der Region einfließen.

Gemäß dem genehmigten technischen Betriebsplan wird das Unternehmen spätestens bis Ende 2027 ein Programm zur Erfassung von 3D-Seismikdaten durchführen und sich verpflichten, anschließend bis Ende 2029 zwei Bohrlöcher niederzubringen. Das KCA umfasst rund 945 km2 und wurde dem Unternehmen im ersten Quartal 2025 im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens zugeschrieben.

Das KCA verschafft dem Unternehmen eine Ertragsbeteiligung von 100 % in allen Tiefen und umfasst sowohl konventionelles als auch unkonventionelles Ressourcenpotenzial. Nach erfolgreichem Abschluss der vorgeschriebenen Arbeitsverpflichtung wird das KCA automatisch in eine Produktionslizenz mit einer Laufzeit von 20 Jahren übergehen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das oben beschriebene Arbeitsprogramm jederzeit je nach Investitionsniveau und anderen Markt- und/oder Rohstoffpreisüberlegungen zu beschleunigen.

Über das Konzessionsgebiet Kiskunhalas

Das KCA ist ein strategisch günstig gelegenes, großflächiges Asset im Süden Ungarns und liegt im rohstoffreichen Pannonischen Becken, einer Region mit einer langen Geschichte an konventioneller Kohlenwasserstoffförderung. Mit mehr als 230.000 Acres deckt das KCA ein großes, zusammenhängendes Stück Land ab, das zahlreiche übereinanderliegende Reservoir-Ziele überlagert, die durch ertragreiche konventionelle Lagerstätten, Sandsteinformationen mit geringer Durchlässigkeit und natürlich gebrochenes Grundgestein charakterisiert werden, was fortschrittliche Bohr- und Fertigstellungstechnologien erfordert.

Das KCA profitiert von der bestehenden regionalen Infrastruktur, einschließlich der Nähe zu Verarbeitungsanlagen und Pipeline-Netzwerken, die an europäische Gasmärkte angeschlossen sind, wodurch zukünftige Kommerzialisierungswege verbessert und potenzielle Erschließungszeiten verkürzt werden. Ungarns unterstützender regulatorischer Rahmen und die strategische Bedeutung innerhalb der europäischen Energielieferkette machen das Konzessionsgebiet zu einer potenziell wertvollen langfristigen Gasressource.

Die bisherigen Arbeiten des Unternehmens konzentrierten sich auf den südlichen Bereich der KCA, und zwar auf eine Erweiterung von Kiskunhalas Trough, wo der Zugang zu alten Seismikdatensätzen eine starke technische Grundlage für die Erweiterung der unkonventionellen Tight-Gas-Lagerstätte, die im Bergbaugebiet BA-IX des Unternehmens entdeckt wurde, bietet. Das Unternehmen veröffentlichte seine Schätzungen der möglichen Ressourcen gemäß den Anforderungen des National Instrument 51-101 Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities mit Gültigkeit vom 30. September 2025; Einzelheiten können bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) heruntergeladen werden.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt das Unternehmen die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, eine der bedeutenden Gaskondensatressourcen im Herzen Europas.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Larry Busnardo

VP, Investor Relations

larry.busnardo@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Website: www.CanCambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über die Verpflichtung und den Zeitplan für Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des technischen Betriebsplans und der Explorationspläne des Unternehmens gemäß diesem Plan sowie in Bezug auf das KCA die Veröffentlichung der Schätzungen des Unternehmens zu bedingten Ressourcen gemäß den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities zusammen mit der Einreichung seines Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr im April 2026, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die Verpflichtungen und den Zeitplan für die Entwicklungsaktivitäten gemäß dem technischen Betriebsplan und den Explorationsplänen des Unternehmens im Rahmen dieses Plans und in Bezug auf das KCA wie vorgesehen oder überhaupt zu erfüllen; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Schätzungen der bedingten Ressourcen gemäß den Anforderungen der Vorschrift National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities zusammen mit der Einreichung seines Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr wie vorgesehen oder überhaupt nicht veröffentlichen kann. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CanCambria Energy Corp.

Chris Cornelius

1120 – 625 Howe St.

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@cancambria.com

Pressekontakt:

CanCambria Energy Corp.

Chris Cornelius

1120 – 625 Howe St.

V6C 2T6 Vancouver, BC

email : info@cancambria.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ELA Container für international tätiges Bauunternehmen NCC Innovationsnetzwerk MEREPA startet in Phase 2: Digitale Gesundheitsversorgung im Metaverse