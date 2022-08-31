ELA Container für international tätiges Bauunternehmen NCC

ELA liefert modulare Raumlösungen auf eine Großbaustelle in Dänemark.

NCC zählt zu den führenden Bauunternehmen in Nordeuropa und setzt bei der Realisierung zahlreicher Großprojekte im Infrastruktur-, Wohn- und Gewerbebau konsequent auf effizientes Bauen und ressourcenschonende Lösungen. Viele dieser komplexen Bauvorhaben erstrecken sich über mehrere Jahre und erfordern flexible, temporäre Büro-, Aufenthalts- und Funktionsflächen auf der Baustelle.

In Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks, benötigte das Unternehmen ein Baustellenbüro als Übergangslösung während einer Baumaßnahme. Um diesen Bedarf zu decken, setzt NCC Dänemark auf Containeranlagen von ELA Container: Die mobilen Räume lassen sich flexibel an die Anforderungen der Baustelle anpassen, schnell auf- und abbauen und bei Bedarf erweitern. So entstehen moderne Büro- und Aufenthaltsbereiche direkt vor Ort, die für professionelle Arbeitsbedingungen, kurze Abstimmungswege und eine effiziente Projektabwicklung während der fünfjährigen Bauphase sorgen.

„Wir freuen uns sehr über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit NCC Dänemark und das Vertrauen in unsere Raumlösungen. Mit unseren vielfältig kombinierbaren Modulen, der hochwertigen Ausstattung und der schnellen Verfügbarkeit können wir genau die Umgebung schaffen, die auf solch einer Großbaustelle benötigt wird – funktional, komfortabel und nachhaltig“, erklärt Martin Kristensen, Area Sales Manager bei ELA Container.

Die anthrazitfarbene Containeranlage besteht aus 16 Bürocontainern, zwei Sanitärcontainern und zwei Flurcontainern. Tische und Stühle wurden für die Büros direkt von ELA mitgeliefert, um eine funktionale Arbeitsumgebung zu erzeugen. Innerhalb der zweistöckigen Anlage befinden sich zudem Treppen, um kurze, wettergeschützte Wege zu ermöglichen und um Komfort und Sicherheit zu erhöhen. Der Vinylboden in Holzoptik verbindet eine robuste, pflegeleichte Oberfläche mit einer warmen, einladenden Optik und schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit.

Daniel Overgaard Christensen, Senior-Projektleiter bei NCC, unterstreicht ebenfalls die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Wir brauchten eine schnelle und zugleich zuverlässige Lösung für unser Baustellenbüro und haben uns verschiedene Optionen am Markt angeschaut. Dabei haben wir uns für ELA Container entschieden, weil das Setup äußerst variabel ist und die Konfigurationsmöglichkeiten sehr umfangreich sind. Für jeden Bedarf ist etwas dabei – von unterschiedlichen Mobiliarpaketen bis hin zur individuellen Gestaltung der Räume nach unseren Vorstellungen. Diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit haben uns überzeugt, und wir sind mit der gewählten Lösung sehr zufrieden.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.



Pressekontakt:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

