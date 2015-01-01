  • Individuelle ELA Raumlösung für die Kampagne THE LÄND

    ELA Container unterstützt eine umfassende Informations- und Imagekampagne des Landes Baden-Württemberg.

    BildTHE LÄND heißt eine umfassende Informations- und Imagekampagne des Landes Baden-Württemberg, welche die Lebensqualität und Wirtschaftskraft der Region im Südwesten Deutschlands bewirbt. Die Kampagne informiert auch über große Projekte wie den Neubau einer modernen Justizvollzugsanstalt (JVA) in Rottweil. Für die Zeit der Bauphase hat das Land bei ELA Container eine individuell geplante, zweistöckige Raumlösung als Info-Point gemietet. Hier können sich Interessierte über die neue JVA Rottweil und den jeweiligen Baufortschritt informieren.

    Der Info-Point besteht aus drei extra breiten ELA Bürocontainern mit einem Innenraum von insgesamt 54 Quadratmetern sowie zwei Dachterrassen mit insgesamt 90 Quadratmetern. Von diesen aus haben Besucher eine optimale Aussicht auf die Baustelle der neuen JVA.

    „Wie bei ELA üblich, haben wir alles detailliert mit dem Kunden vorgeplant, termingerecht mit unseren eigenen LKW geliefert und nach dem Aufbau durch unser Montageteam schlüsselfertig übergeben“, sagt Area Sales Manager Michael Rotzinger vom ELA Standort Billigheim in Baden-Württemberg. Auch die Kooperation mit dem Kunden, beispielsweise bei Umsetzung spezieller Anforderungen hinsichtlich der Außengestaltung, sei hervorragend verlaufen.

    So nehmen die Farbgebung der ELA Raumodule in Schwefelgelb und spezielle Folierungen mit Logo und grafischen Elementen das Kommunikationsdesign der THE LÄND-Kampagne auf. Verzinkte Stahl-Außentreppen verbinden die beiden Etagen. Für einen hellen und freundlichen Innenraum sorgen weiße Wände, großzügige Fensterflächen und ein LED-Lichtkonzept. Auch die Elektroinstallation, Heiztechnik, Brandschutzelemente und Rauchwarnmelder lieferte ELA Container mit. Die Innenräume sind mit Tischen, Polsterstapelstühlen, Aktenschiebeschränken, Doppelspinden, Sitzbänken und Garderoben ausgestattet.

    Das Land Baden-Württemberg investiert rund 280 Millionen Euro in die neue Justizvollzugsanstalt Rottweil. Geplant sind insgesamt 18 Nutzungsbereiche mit einer Gesamtnutzfläche von 25.463 Quadratmetern sowie 502 Haftplätze.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ELA Container GmbH
    Herr Martin Blömer
    Zeppelinstraße 19-21
    49733 Haren (Ems)
    Deutschland

    fon ..: +49 5932 506-0
    web ..: https://www.container.de
    email : martin.bloemer@container.de

    Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

    Pressekontakt:

    ELA Container GmbH
    Herr Martin Blömer
    Zeppelinstraße 19-21
    49733 Haren (Ems)

    fon ..: +49 5932 506-0
    web ..: https://www.container.de
    email : martin.bloemer@container.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Koordinationsbüro für Offshore-Windpark in ELA Raumlösung
      Ein aktuelles Projekt der Iberdrola Renovables Deutschland ist der Offshore-Windpark Baltic Eagle. Rund 70 Mitarbeitende von Iberdrola Renovables finden Platz in einer ELA Büroanlage....

    2. MEDICLIN Seepark Klinik Bad Bodenteich erweitert Reha Bereich mit ELA Raumlösung
      Die Corona Pandemie stellt neue Anforderungen an die Abstandsregelungen für Patienten in Reha Einrichtungen. ELA hat an der Seeparkklinik Bodenteich eine Raumlösung nach RKI Vorgaben installiert....

    3. Reallabor: Hamburg Port Authority setzt auf ELA Raumlösung
      Unter dem Namen homePORT gibt es im Hamburger Hafen jetzt ein Reallabor mit Workshopmöglichkeiten....

    4. „Famil-yeah“-Kampagne für Wolfsburg
      Marketingkooperation wirbt für Familienerlebnisse der Stadt...

    5. Christina Rommel – Botschafterin für das Weimarer Land
      Rommel-Musik an den ungewöhnlichsten Orten ist legendär. Bergwerke, Türme, Klöster, Schlösser oder Konzerte in den Wolken oder unter Wasser - unsere "Besondere Orte Tour" lockt 2020 ins Weimarer Land....

    6. Zwei Räder, ein Land – Unterhaltsamer Radreise-Bericht
      Martin C Roos lädt die Leser in "Zwei Räder, ein Land" auf eine abwechslungsreiche Reise mit dem Rad ein....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.