Produktneuheiten 2026: mehr Standfläche, mehr Grip und Lösungen, die den Alltag leichter machen

Wenn Sicherheit, Komfort und Effizienz im Arbeitsalltag gefragt sind, kommt es auf durchdachte Details an. Genau hier setzen die aktuellen Neuheiten und Weiterentwicklungen von KRAUSE an.

Im Arbeitsalltag sind es oft die Details, die zählen: mehr Standfläche, höhere Rutschhemmung, hohe Belastbarkeit oder ein Handling, das Transport und Lagerung vereinfacht. Genau darauf zielen die aktuellen KRAUSE-Neuheiten und Weiterentwicklungen – vom Doppel-Klapptritt für den schnellen Zugriff über Stehleitern für den Dauereinsatz bis hin zum Fahrgerüst, das zugleich als Transportlösung genutzt werden kann.

STABILO Doppel-KlappTritte: mehr Standfläche, mehr Komfort, mehr Tragkraft

Mit einer extra großen Standbreite und einer oberen Standfläche von 600 × 300 Millimetern ist der STABILO Doppel-KlappTritt 135 XL die richtige Wahl, wenn zusätzliche Standfläche und Bewegungsfreiheit den Arbeitsablauf spürbar erleichtern sollen. Die 135 Millimeter tiefen Premium-D-Stufen erhöhen den Komfort in unvergleichbarer Weise. Die Belastbarkeit von bis zu 225 Kilogramm macht ihn zur idealen Lösung für anspruchsvolle Einsätze.

Wer eine kompaktere Variante bevorzugt, findet im STABILO Doppel-KlappTritt 135 eine passende Lösung. Bei einer oberen Standfläche von 420 × 300 Millimetern bleibt das Trittgefühl dank 135 Millimeter tiefer Premium-D-Stufen sehr komfortabel. Er ist ebenfalls bis zu 225 Kilogramm belastbar.

Die dritte Neuheit dieser Serie ist der STABILO Doppel-KlappTritt 80. Die Standfläche bleibt mit 420 × 300 Millimetern oben praxisgerecht, die Stufentiefe beträgt 80 Millimeter, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind. Er ist ideal für den Einsatz im Objektservice, im Handel, im Lager oder im Facility-Management.

Stufen-StehLeiter für den Profi-Einsatz

Die STABILO Stufen-Stehleiter 135 XL basiert auf dem bewährten Aufbau der Stehleiter mit einer Belastbarkeit von 225 Kilogramm. Der extra hohe Sicherheitsbügel unterstützt sicheres Arbeiten. Eine Werkzeugablage mit Eimerhaken sowie eine Aluminium-Sicherheitsplattform runden das Konzept ab. Die 135 Millimeter tiefen Stufen sorgen für einen unvergleichbaren Standkomfort – besonders bei wiederkehrenden Tätigkeiten und längeren Standzeiten.

Stufen-Anlegeleiter R13: maximale Rutschhemmung für anspruchsvolle Einsatzbereiche

Wo erhöhte Rutschgefahr besteht, zählt jeder zusätzliche Sicherheitsfaktor. Die STABILO Stufen-Anlegeleiter mit R13-Rutschhemmung kombiniert eine ausreichend dimensionierte Auftrittsfläche gemäß TRBS 2121-2 mit besonders hoher Rutschhemmung. Die 80 Millimeter tiefen R13-Stufen mit offenem Lochbild verhindern, dass sich Schmutz und Feuchtigkeit auf der Trittfläche sammeln. Ein sicherer Anlegeschutz, rutschhemmende Fußstopfen, Holme mit Kantenverstärkung und eine hochfeste Stufen-Holm-Verbindung unterstützen die Langlebigkeit der Leiter.

Kompakte Tritte in neuen Farben: schnelle Alltagshelfer in den Produktlinien MONTO und CORDA

Mit ihren neuen Farbvarianten setzen die Doppel-Klapptritte Treppy und Rolly aus der Serie MONTO sichtbare Akzente, die sich im Betrieb wie im Haushalt gut einfügen – vom Keller bis zur Garage, überall dort, wo eine Aufstiegshilfe schnell zur Hand sein muss. Die Klapptritte Toppy und Toppy Style sind mit je einer Standfläche von 300 x 200 mm kompakte Alltagslösungen und lassen sich extrem flach verstauen: Toppy nur 45 Millimeter und Toppy Style 50 Millimeter. Der Toppy ist ein robuster Stahl-Klapptritt mit rutschhemmenden Matten; der Toppy Style ein eloxierter Alu-Klapptritt mit rutschhemmend profilierter Standfläche, automatischer Sicherung, pflegeleichter Oberfläche und rundem Bügel für angenehmes Tragen. Der CORDA Stahl-Klapptritt ergänzt das Spektrum als robuste Basisausführung.

Stufen-StehLeiter Solido XL: solide Konstruktion, komfortabler Stand, durchdachte Details

Die Stufen-Stehleiter Solido XL ist auf sicheren Stand und langlebige Konstruktion ausgelegt. Eine großzügige Aluminium-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung sowie 80 Millimeter tiefe V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung ermöglichen sicheres Arbeiten. Besonders praxisnah ist die verschraubte Metall-Ablageschale am Bügel, die Werkzeuge und Kleinteile griffbereit hält und Wege reduziert. Eine holmumgreifende Metall-Gelenkverbindung mit Gelenkschutz sowie eine hochfeste, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung sorgen für Stabilität im Dauereinsatz, während groß dimensionierte, bodenschonende Fußkappen das Handling abrunden.

ClimTec Fahrgerüst bis 7,00 Meter Arbeitshöhe: schneller transportiert, sauber verstaut, direkt wieder einsatzbereit

Das ClimTec Alu-Arbeitsgerüst, das sich für eine Arbeitshöhe von bis zu 7,00 Metern eignet, kann nun auch als Transportwagen genutzt werden. Der Wagen wird komplett aus den vorhandenen ClimTec-Komponenten aufgebaut. Benötigt werden lediglich die separat erhältlichen Fahrrollen als Zubehör. So werden alle Teile geordnet, sicher und platzsparend in einem System verstaut. Transport und Handling werden spürbar erleichtert und die Einheit kann nach dem Einsatz kompakt abgestellt werden. Das ist besonders vorteilhaft, wenn das Gerüst regelmäßig im Einsatz ist.

CORDA Arbeitsplattform StandBoard XS: große Standfläche, kompakt klappbar, stabil bis ins Detail

Die CORDA Arbeitsplattform StandBoard XS ist für Arbeiten konzipiert, bei denen eine große Standfläche und ein stabiler Stand besonders wichtig sind. Die rutschhemmende Standfläche misst 650 × 300 Millimeter. Integrierte Klappsperren verhindern ein unbeabsichtigtes Einklappen während Metall-Gelenkverbindungen und Eckverstrebungen für eine hohe Steifigkeit sorgen. Die Plattform lässt sich schnell zusammenklappen, ist mit vier großdimensionierten, rutschhemmenden und bodenschonenden Fußkappen ausgestattet und bis 150 Kilogramm belastbar.

KRAUSE ACADEMY: neues 2-Tages KombiSeminar für Befähigte Personen

Wer neben der passenden Steigtechnik auch die rechtssichere Prüfung im Blick hat, findet in der KRAUSE ACADEMY ein neues KombiSeminar, das sich über zwei Tage erstreckt und mobile Arbeitsmittel sowie ortsfeste Steigleitern behandelt. Am ersten Tag wird Wissen rund um mobile Leitern, Tritte und Fahrgerüste vermittelt, von den Rechtsgrundlagen bis hin zu Prüfung und Dokumentation. Am zweiten Tag stehen ortsfeste Steigleitern im Mittelpunkt, inklusive Planung, Nutzung, Prüfmethoden und Prüfungssimulation. Das praxisnahe Seminar findet im KRAUSE-Werk in Alsfeld, in Seminarhotels in ganz Deutschland oder vor Ort im Unternehmen des Kunden statt.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Der rote Faden, der sich durch alle Neuheiten zieht, ist klar: mehr Sicherheit durch größere Trittflächen und zusätzliche Rutschhemmung, mehr Komfort durch standfreundliche Geometrien sowie mehr Effizienz durch Funktionen, die den Transport, die Ordnung und die Einsatzbereitschaft vereinfachen. Ob extrabreite Doppel-Klapp-Tritte, Stehleitern für hohe Belastungen, die R13-Anlegeleiter als zusätzlicher Sicherheitsbaustein, das ClimTec mit Transportwagen-Nutzen oder die kompakte Plattform des StandBoard XS mit großzügiger Standfläche – all diese Lösungen sind darauf ausgelegt, typische Praxisanforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern den Arbeitsalltag spürbar zu erleichtern. Alle neuen Produkte sind im Prospekt „News & Trends 2026“ zusammengefasst, der auf der KRAUSE-Website zum Download bereitsteht.

