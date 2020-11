Die VANLIFE-Lösungen von easygoinc machen einfach frei.

VANLIFE – easygoinc. GmbH – Pure Freiheit, die man kaufen kann!

Vanlife beschreibt den Tätigkeitsbereich von easygoinc am allerbesten. Das junge, dynamische und innovative Unternehmen aus Wels in Oberösterreich (OÖ) bietet neben fixfertig umgebauten Camping-Vans, die ein naturnahes Outdoor-Leben ermöglichen, alles was Vanlife-Fans für den Do-it-Yourself-Umbau von Vans zu vollumfänglich nutzbaren Camping-Vans benötigen. Ebenso gibt es die Möglichkeit den eigenen Vans mit bestimmten Ausbaumodulen entsprechend bewohnbar und für den Outdoor-Einsatz nutzbar machen zu lassen. Vanlife verkörpert den innerlichen Wunsch und unbändigbaren Drang nach unbegrenzter Freiheit. Früher waren es Camper, die Vans führen. Heute nutzen Vorstadtmenschen jeden Alters Vans, um naturnah zu leben. Egal, ob Freizeit oder Expedition – Vanlife ist für alle etwas. Eines ist sicher: Man kann mit den umgerüsteten Vans von easygoinc ganz normal campen, aber auch Offroad-Abenteuer sind mit den multifuntionalen Vans mit Sicherheit gar kein Problem. Den persönlichen Gestaltungsvorlieben sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Hand aufs Herz: Vanlife ist eine neue Form der Freiheit, die man erfahrungsgemäß eher nur schwer erklären kann. Vanlife muss man ganz einfach immer wieder aufs Neue selbst erleben. easygoinc – VANLIFE – easygoinc. GmbH

