Vortex Energy informiert über auf den Ausbau des Salzprojekts Robinsons River ausgerichtete technische Forschungs- und Explorationsaktivitäten

LAUFENDE FORSCHUNGS- UND TECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN SOLLEN POTENZIAL FÜR DIE SPEICHERUNG VON WASSERSTOFF FÖRDERN

Vancouver, British Columbia, 17. Juli 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand seiner laufenden Forschungsinitiativen auf dem Salzprojekt Robinsons River in Partnerschaft mit der University of Alberta zu informieren. Ziel der Studien ist es, die Eignung des Salzkomplexes für die mögliche unterirdische Speicherung von Wasserstoff zu bewerten.

Die Ergebnisse aus Kernbohrloch VTX-23-W-1 wurden von Forschern der University of Alberta (U of A) auf der GeoConvention in Calgary vorgestellt; dabei wurden auch die mineralogischen und petrologischen Eigenschaften des Salzkomplexes Robinsons im Detail beschrieben. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zählten die Identifizierung ausgeprägter lithologischer Einheiten und die Bewertung der Reinheit, der Anteile von Verunreinigungen sowie der Dichtungseigenschaften des Halits – allesamt entscheidende Faktoren für die Bewertung des Potenzials für die unterirdische Wasserstoffspeicherung.

Forscher der U of A führen derzeit weitere Laboruntersuchungen an Kernproben aus VTX-23-W-2 durch. Ausgewählte Abschnitte wurden einer Analyse mittels Röntgenbeugung (XRD) unterzogen, um die mineralogische Variabilität mit zunehmender Tiefe zu bestimmen. Es wurden Porositäts- und Permeabilitätstests eingeleitet, wobei die Daten aus der ersten getesteten Probe derzeit geprüft werden. Darüber hinaus sind geomechanische Untersuchungen mit einer dreiachsigen Kernhaltevorrichtung und Proben, die CT-Scans unterzogen wurden, mit dem Ziel im Gange, die Stabilität der Bohrungen unter simulierten Stressbedingungen zu beurteilen. Eine der vorbereiteten Proben ist in Abbildung 1 dargestellt.

Paul Sparkes, CEO von Vortex, sagt dazu: Die Fortschritte auf dem Salzprojekt Robinsons River sowie die wertvollen Erkenntnisse, die wir aus unserer Partnerschaft mit der University of Alberta gewinnen, stimmen uns sehr zuversichtlich. Diese Untersuchungen sind für die Bewertung des Potenzials für eine unterirdische Wasserstoffspeicherung auf unserem Projekt von entscheidender Bedeutung.

Abbildung 1. Vorbereitete Kernprobe für geomechanische Untersuchungen mit einer dreiachsigen Kernhaltevorrichtung

Unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 7. Juli 2025 teilt Vortex ferner mit, dass es den Plan mit den Standorten der Stationen für seine geplante Ambient Noise Tomography-(ANT)-Untersuchung überarbeitet und der Newfoundland and Labrador Mineral Lands Division die aktualisierte Version zur Genehmigung vorgelegt hat. Das Unternehmen möchte auch klarstellen, dass die Genehmigung für diese Untersuchung noch nicht erteilt wurde und derzeit noch aussteht. Vortex ist nach wie vor bestrebt, das Salzprojekt Robinsons River durch verantwortliche Exploration und die datengesteuerte Bewertung seines Potenzials als großer Energiespeicher auszubauen.

Abbildung 2. Geänderte Karte der geplanten Standorte der Stationen für die ANT-Untersuchung

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel INDEPENDENT TECHNICAL REPORT ON THE ROBINSONS RIVER SALT PROPERTY, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um den Ausbau seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens für das Projekt beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne umzusetzen, u.a. dass es bei der Durchführung der geplanten Bohrungen erfolgreich sein wird und dass solche Bohrungen die erwarteten Informationen und gehofften Ergebnisse liefern.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant oder überhaupt voranschreitet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund der fortlaufenden Anpassung von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; und das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich infolge von Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie etwa geologische Begebenheiten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten als ausdrückliche Einschränkung aller hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

