Vancouver, British Columbia, 7. Juli 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, den endgültigen Plan für die Messungen im Rahmen der geophysikalischen Ambient Noise Tomography- (ANT)Messung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekt Robinsons River im Westen Neufundlands bekannt zu geben. Wie bereits in den Pressemeldungen vom 12. Juni 2025 und 23. Juni 2025 bekannt gegeben, wird die ANT-Messung in Zusammenarbeit mit den Firmen CAUR Technologies und Storm Exploration durchgeführt, wobei die University of Alberta die wissenschaftliche Begleitung übernimmt. Die Messung, die zum Teil durch Forschungsmittel von Mitacs finanziert wird, verwendet eine passive seismische Methode, um ein 3D-Bild der Geometrie und der internen Struktur des Salzstocks zu erstellen. Damit soll bewertet werden, ob der Salzstock große, beim Aussolen entstandene Kavernen für die Speicherung von Wasserstoff aufweist.

In Abbildung 1 sind die geplanten Standorte der Stationen und die ungefähre Abdeckung des Modells dargestellt. Bei der ANT-Messung werden voraussichtlich etwa 200 dreiachsige passive seismische Sensoren im gesamten Projektgebiet eingesetzt, die unter anderem zwei zuvor ermittelte potenzielle Salzstrukturen abdecken. Die Planung der Messung beruht zum Teil auf früheren Bohr-, seismischen und Gravitationsdaten, wobei die Abstände zwischen den seismischen Sensorstationen angepasst werden, um eine optimale Bildauflösung über den wichtigsten Zielen zu gewährleisten. Der durchschnittliche Abstand zwischen den Sensoren wird voraussichtlich etwa 1 km betragen; engmaschigere Raster werden sich auf die aussichtsreichsten Kavernenzonen konzentrieren.

Die Platzierung der Stationen erfolgt voraussichtlich mit Lastwagen und Geländewagen (ATVs) auf bereits bestehenden Wegen sowie mit Hubschraubern, um auch entlegenere Orte auf dem Konzessionsgebiet zu erreichen. Die seismischen Sensoren sollen mit minimaler Störung des Bodens installiert werden und etwa drei Wochen lang an Ort und Stelle verbleiben, um das seismische Grundrauschen aufzuzeichnen. Nach Abschluss der Erfassungsphase werden die Sensoren mit ähnlichen Methoden geborgen. Die erfassten passiven seismischen Daten werden mit bestehenden geophysikalischen Datensätzen, einschließlich Gravitationsmodellen, zusammengeführt, um ein 3D-Scherwellen-Geschwindigkeitsmodell des Untergrunds zu erstellen. Dies wird dazu beitragen, die Grenzen des Salzstocks, seine innere Beschaffenheit und die Lage möglicher Kavernen zu definieren.

Dieser Messungsplan ist das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen, so Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy. Wir sind nun für die Erfassung dieses neuartigen Datensatzes bereit, der unsere bestehende Datenbank ergänzen und dazu beitragen wird, die vorrangigen Bohrziele auf dem Projekt genauer einzugrenzen.

Die ANT-Messung erfolgt in Zusammenarbeit mit der University of Alberta, die durch Fördermittel von Mitacs unterstützt wird. Es liegen sämtliche Genehmigungen vor und das Programm soll Ende Juli eingeleitet werden, wobei die Messungen voraussichtlich Anfang September abgeschlossen werden.

Abbildung 1: Geplante Standorte der Ambient Noise Tomography-(ANT)-Stationen und Modellabdeckung auf dem Salzprojekt Robinsons (Grenzlinien in Rot eingezeichnet) im Westen Neufundlands.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um den Ausbau seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens für das Projekt beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne umzusetzen, u.a. dass es bei der Durchführung der geplanten Bohrungen erfolgreich sein wird und dass solche Bohrungen die erwarteten Informationen und gehofften Ergebnisse liefern.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant oder überhaupt voranschreitet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund der fortlaufenden Anpassung von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; und das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich infolge von Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie etwa geologische Begebenheiten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten als ausdrückliche Einschränkung aller hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

