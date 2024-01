Vortex Energy beginnt mit Vorbereitungen für das Explorationsprogramm auf dem Salzprojekt Robinsons River

Das Unternehmen bereitet sich auf den Beginn der Bohraktivitäten bei der zweiten genehmigten Kernbohrung auf dem Salzprojekt Robinsons River vor

10. Januar 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTCQB: VTECF | FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen damit begonnen hat, das Bohrgerät in das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, das Salzprojekt Robinsons River (das Projekt), zu transportieren und das entsprechende Team zu entsenden, um die Niederbringung der zweiten genehmigten Kernbohrung aufzunehmen. Das Unternehmen hat die an der ersten Kernbohrung auf dem Projekt beteiligten Auftragnehmer RESPEC Consulting Inc., Major Drilling Group International Inc. und DGI Geoscience Inc. mit der Durchführung der zweiten Kernbohrung beauftragt.

Mit der zweiten Kernbohrung soll die Tiefe der Salzgesteinsstrukturen auf dem Projekt bestätigt und die geologischen Eigenschaften der auf dem Projekt vorhandenen Salz- und Nicht-Salzgesteine ermittelt werden. Das Unternehmen gab bereits am 14. Dezember 2023 bekannt, dass seine erste Kernbohrung in einer Tiefe von 581,5 Metern Salzgestein durchteuft hatte.

Paul Sparkes, Chief Executive Officer, sagt dazu: Wir freuen uns, dass wir in der ersten Kernbohrung auf Salz gestoßen sind, was einen wichtigen Meilenstein für das Projekt darstellt. Das Ergebnis der ersten Kernbohrung stärkt unsere Zuversicht, was das Entdeckungspotenzial angeht, zumal wir uns nun auf die zweite Kernbohrung vorbereiten.

Ferner gibt das Unternehmen unter Bezugnahme auf seine Pressemeldungen vom 28. April 2023, 23. Juni 2023, 21. Juli 2023, 1. September 2023, 20. Oktober 2023 und 16. November 2023 bekannt, dass es den Vertrag mit der Firma Financial Star News Inc. (FSN) (Adresse: 701 West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver, British Columbia V7Y 1C6; E-Mail: info@thefinancialstar.com) hinsichtlich der Erbringung von Marketingdienstleistungen um bis zu weitere 45 Tage, beginnend am 10. Januar 2024, verlängert hat, vorausgesetzt, dass die Laufzeit der Marketingdienstleistungen je nach Effizienz der Marketingdienstleistungen nach Ermessen des Managements verlängert oder verkürzt werden kann.

Wie zuvor angekündigt, hat und wird FSN weiterhin gegebenenfalls Kampagnen, Anzeigengruppen, Textanzeigen und Display-Anzeigen erstellen, detaillierte Keyword-Recherchen durchführen, Remarketing-Kampagnen aufsetzen und verwalten, Keyword-Optionen optimieren, Online-Werbetreibende und -Vermarkter entsprechend den Online-Marketingzielen koordinieren, Landingpages für Werbekampagnen erstellen und allgemein auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens aufmerksam machen. Die von FSN koordinierten Werbemaßnahmen werden auf theFinancialstar.com, per E-Mail sowie bei Facebook und bei Google durchgeführt.

Für die Vertragsverlängerung zahlt das Unternehmen eine Pauschale von 300.000 USD (zuzüglich GST). Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an FSN als Entgelt für die Erbringung von Marketingdienstleistungen begeben. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, besitzt FSN (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) zum Zeitpunkt dieser Mitteilung keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen sondiert auch aktiv Technologien zur effizienten Speicherung von Wasserstoff oder Energie in Salzkavernen. Vortex Energy Corp. besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens für das Projekt, einschließlich der Art und des Typs der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens, des Zeitplans für diese geplanten Explorationsaktivitäten und der Ziele der geplanten Explorationsbemühungen des Unternehmens; das Potenzial des Projekts; und die voraussichtliche Dauer der vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Marketingaktivitäten, beziehen.

Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden typischerweise angewandt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt sind, einschließlich, in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen, der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne auf dem Projekt durchzuführen, einschließlich der Tatsache, dass es bei der Durchführung dieser Explorationsaktivitäten innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erfolgreich sein wird und dass diese Explorationsaktivitäten die erwarteten Informationen und die gewünschten Ergebnisse liefern werden; dass die Ergebnisse der bisherigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens für die tatsächlichen geologischen Bedingungen und die Mineralisierung auf dem Projekt repräsentativ sind; die Wirksamkeit des Marketingprogramms des Unternehmens; und die Akzeptanz des Werbeprogramms des Unternehmens durch die Canadian Securities Exchange.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass die Exploration im Projekt nicht in der derzeit geplanten Weise und im derzeit erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt nicht fortgesetzt wird; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Überarbeitung von Plänen; Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie des Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen kann; dass Mineralexplorationsaktivitäten oft erfolglos sind; dass das Marketingprogramm des Unternehmens möglicherweise nicht so effektiv ist wie vom Unternehmen erwartet und dass das Budget für das Marketingprogramm des Unternehmens möglicherweise nicht ausreicht, um die Marketingaktivitäten für den erwarteten Zeitraum fortzusetzen; und dass die Canadian Securities Exchange das Werbeprogramm des Unternehmens beanstanden und nach eigenem Ermessen die Werbeaktivitäten des Unternehmens stoppen oder dem Unternehmen andere Strafen auferlegen kann. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

