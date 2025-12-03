Neue Schufa-Formel sorgt für Unsicherheit – Schufa Experte Nr. 1 erklärt 101 Fragen im neuen Fachbuch

Die Reform verändert, wie Kreditwürdigkeit bewertet wird. Deutschlands führender Schufa-Experte zeigt in seinem neuen Buch, was Betroffene jetzt über ihre Bonität wissen müssen.

Neumarkt, 3. Dezember 2025 – Mit der Umstellung der Schufa-Score-Formel stehen Millionen Verbraucher vor einer zentralen Frage: Wie wirkt sich die neue Berechnung konkret auf meine Bonität aus? Während Banken, Vermieter und Energieanbieter weiterhin stark auf den Score vertrauen, fehlt vielen Menschen das nötige Wissen, um die Auswirkungen der Reform auf ihre finanzielle Zukunft richtig einzuschätzen.

Tibor Bauer – bekannt geworden als Mr. Schufa und Deutschlands reichweitenstärkster Aufklärer zu den Themen Bonität, Schulden und Schufa – reagiert genau zum richtigen Zeitpunkt: Am 12. Februar erscheint sein neues Fachbuch „101 Fragen zur Schufa“ im GABAL Verlag, das bereits im Vorverkauf hohe Aufmerksamkeit erzielt. Darin erklärt Bauer leicht verständlich, wie der Score entsteht, was sich mit der neuen Formel ändert und warum schon kleine Fehler gravierende Folgen haben können.

„Die Menschen spüren die Auswirkungen einer Schufa-Entscheidung oft früher als die Schufa selbst – nämlich beim Handyvertrag, bei der Kontoeröffnung oder beim Kredit“, sagt Bauer. „Wer versteht, wie die Formel funktioniert, kann aktiv dafür sorgen, dass seine Bonität nicht unnötig leidet.“

Bauer gilt als der bekannteste Schufa-Erklärer im deutschsprachigen Raum: Mit über 250.000 Followern, Hunderten von Millionen Videoaufrufen und zahlreichen Medienauftritten erreicht er Zielgruppen, die von klassischen Finanzinformationen meist ausgeschlossen bleiben. Sein neues Buch schließt damit eine Lücke zwischen komplexen rechtlichen Regelungen und der Lebensrealität vieler Verbraucher.

Die Einführung der neuen Score-Formel ist eine der größten Anpassungen der vergangenen Jahre. Für Verbraucher bedeutet sie sowohl Chancen als auch Risiken. Bauers Buch bietet erstmals eine umfassende Orientierungshilfe, die aufzeigt, welche Daten relevant sind, wie Fehler korrigiert werden können und welche Schritte unverzichtbar sind, um eine stabile Bonität aufzubauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Affiliate Consulting

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: 01605837513

web ..: https://tibor-bauer.de/

email : tibor@afficon.de

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und international. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er erreicht mit seinen Videos über 30 Millionen Menschn pro Jahr in Deutschland und gilt damit als der erfolgreichste deutsche Finanzinfluencer zu den Themen Schufa, Schulden und Insolvenz. Er nutzt seine Reichweite um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Affiliate Consulting

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

fon ..: 01605837513

web ..: https://tibor-bauer.de/

email : tibor@afficon.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Psychotherapie auf Türkisch in Hannover – einfühlsame Begleitung bei Ängsten, Depressionen und mehr Baustrom mieten oder kaufen – welche Lösung passt zu Ihrem Bauprojekt?