  • Baustrom mieten oder kaufen – welche Lösung passt zu Ihrem Bauprojekt?

    Baustrom kaufen oder mieten? Der Vergleich zeigt: Kauf lohnt nur bei Dauer-Nutzung, Miete bietet Flexibilität, geringen Aufwand und volle Serviceleistungen – ideal für die meisten Bauprojekte.

    BildWer ein Bauprojekt plant, steht vor der Frage, wie die Baustelle zuverlässig mit Strom versorgt werden kann. Soll der Baustromkasten gekauft oder gemietet werden? Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die Bauherren sorgfältig abwägen sollten.

    Der Kauf eines Baustromkastens bedeutet zunächst eine hohe einmalige Investition. Hinzu kommen zusätzliche Kosten für die Wartung, regelmäßige Prüfungen und die Lagerung, wenn der Kasten gerade nicht im Einsatz ist. Wer plant, den Baustromkasten nur für kurze Bauprojekte zu nutzen, trägt das Risiko, dass das gekaufte Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt.

    Die Miete hingegen bietet Flexibilität und Planbarkeit. Bauherren zahlen einen monatlichen Festpreis und erhalten dafür alle Serviceleistungen aus einer Hand. Das Unternehmen übernimmt die Lieferung, die Aufstellung, die Antragsstellung beim Energieversorger sowie die regelmäßige Wartung. Bauherren müssen sich nicht um Prüfungen oder Reparaturen kümmern, und am Ende des Projekts kann der Kasten unkompliziert zurückgegeben werden.

    Langfristig betrachtet lohnt sich der Kauf nur dann, wenn der Baustromkasten regelmäßig über Jahre hinweg genutzt wird. Für die meisten Bauprojekte bietet die Mietlösung jedoch entscheidende Vorteile. Sie reduziert die Anfangsinvestition, minimiert organisatorischen Aufwand und sorgt dafür, dass die Baustelle sicher und zuverlässig mit Strom versorgt wird.

    Die Entscheidung zwischen Kauf und Miete hängt von der Dauer und Häufigkeit des Einsatzes ab. Für kurzfristige Bauvorhaben ist die Miete meist die wirtschaftlichere und stressfreiere Lösung. Bauherren können sich auf das Wesentliche konzentrieren, während das Unternehmen den Baustromkasten fachgerecht bereitstellt und wartet.

    Baustrommieten.de ist ein deutschlandweiter Dienstleister, der Bauherren und Bauunternehmen eine unkomplizierte, schlüsselfertige Lösung für die Baustromversorgung bietet.

