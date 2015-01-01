Baustrom leicht gemacht: Wie Bauherren bürokratischen Aufwand vermeiden

So entfallen bürokratische Hürden, wertvolle Zeit wird gespart und der Baustart gelingt ohne Stress.

Bauherren stehen oft vor unerwarteten Hürden, wenn es um die Versorgung der Baustelle mit Strom geht. Das Unternehmen baustrommieten.de vereinfacht diesen Prozess: Von der Antragstellung bis zur Lieferung des Baustroms übernimmt der Service alle Schritte – und verschafft Bauherren mehr Zeit für das Wesentliche: das Bauen.

Die Beantragung von Baustrom bei Energieversorgern ist häufig ein bürokratischer Kraftakt. Formulare, Fristen, Netzanschlussbedingungen – viele Bauherren fühlen sich hier schnell überfordert. „Oftmals wissen Bauherren nicht, welche Unterlagen nötig sind, oder verlieren wertvolle Zeit, weil mehrere Stellen involviert sind“, erklärt Tobias Gertz, Geschäftsführer von baustrommieten.de.

Genau hier setzt der Service von baustrommieten.de an: Ein zentraler Ansprechpartner begleitet den Bauherren durch den gesamten Prozess. Von der Auswahl des passenden Baustromkastens über die Koordination mit dem örtlichen Netzbetreiber bis hin zur finalen Lieferung – alles läuft gebündelt über das Unternehmen.

Dank dieses Rundum-Services werden typische Stolperstellen wie unvollständige Anträge, fehlerhafte Angaben oder lange Bearbeitungszeiten vermieden. Bauherren erhalten einen verlässlichen Zeitplan, können ihre Projekte termingerecht starten und konzentrieren sich auf ihre Kernaufgaben.

„Unser Ziel ist es, die Stromversorgung so einfach wie möglich zu gestalten. Bauherren sollen sich keine Gedanken über Anträge und Anschlüsse machen müssen – wir kümmern uns darum“, so Gertz weiter.

Mit dem zentralen Ansprechpartner von baustrommieten.de wird der bürokratische Aufwand rund um Baustrom deutlich reduziert. Effizienz, Zeitersparnis und Planungssicherheit stehen dabei im Vordergrund – für reibungslose Bauprojekte von Anfang an.

Baustrommieten.de ist ein deutschlandweiter Dienstleister, der Bauherren und Bauunternehmen eine unkomplizierte, schlüsselfertige Lösung für die Baustromversorgung bietet.

