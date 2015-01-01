-
World of NLP: Die umfassendste Lernplattform für Neurolinguistisches Programmieren im deutschsprachigen Raum
Landsiedel Seminare vereint 30 Jahre NLP-Erfahrung in einer digitalen Bildungsplattform mit über 1.000 Kursen, Videos und Live-Trainings
Kitzingen, November 2025 – Mit der _World of NLP Lernplattform_ hebt Landsiedel NLP Training das Erlernen von Neurolinguistischem Programmieren (NLP) auf ein völlig neues Niveau. Die Plattform vereint die Erfahrung aus über 30 Jahren NLP-Ausbildung, 15.000 Ausbildungstagen und mehreren zehntausend erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten mit einem einzigen Zugang unbegrenzten Zugriff auf die größte deutschsprachige NLP-Bibliothek aller Zeiten: über 1.000 Kurse, Aufzeichnungen, Audioformate und E-Booksstehen rund um die Uhr online und in der App zur Verfügung.
„Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die Menschen das Lernen von NLP so leicht, flexibel und inspirierend wie möglich macht“, erklärt Stephan Landsiedel, Gründer und Lehrtrainer von Landsiedel Seminare. „Die _World of NLP_ ist ein digitales Zuhause für alle, die ihre Kommunikationsfähigkeiten, ihr Denken und ihre persönliche Wirksamkeit gezielt weiterentwickeln wollen – egal, ob Einsteiger oder erfahrener Coach.“
Lernen, wann und wo man will – mit System und Struktur
Die _World of NLP_ bietet eine einzigartige Kombination aus Selbststudium, Live-Trainings und praxisorientierten Lernformaten. Sämtliche Kurse wurden von erfahrenen NLP-Lehrtrainern konzipiert und professionell aufgezeichnet. Teilnehmer können jederzeit zwischen unterschiedlichen Lernwegen wählen:
Komplette NLP-Ausbildungen (Practitioner, Master, Trainer, Advanced Master) als Audiokurs mit begleitenden Text-Lektionen
Trainingscenter mit Wissenstests, Aufgaben und Punktesystem für Gamification-basiertes Lernen
App-Zugang inklusive Offline-Funktion für mobiles Lernen
Community-Elemente wie Buddy-Prinzip, Erfolgsteams und Online-Übungsgruppen für den nachhaltigen Praxistransfer
Live-Webinare mit Interaktion, Austausch und Supervision über das eigene Webinar-TV-System
Die Plattform richtet sich gleichermaßen an Einsteiger, die NLP erstmals kennenlernen möchten, und an Fortgeschrittene, die ihr Wissen vertiefen und auf professionellem Niveau trainieren wollen.
Umfangreiche Lerninhalte – gebündelt in einem Lifetime-Zugang
Der Lifetime-Zugang bietet lebenslangen Zugriff auf sämtliche Inhalte und wird aktuell zu einem Einführungspreis von 698 Euro angeboten.
Zu den Inhalten gehören unter anderem:
Die kompletten Practitioner- und Master-Studiengänge als Online-Lernreihe (200 bzw. 300 Stunden)
Das Trainingscenter Vollversion mit über 1.000 Übungsaufgaben
Eine umfangreiche NLP-Webinar-Kollektion mit 22 Themen-Sessions
Zahlreiche Challenges wie die 7-Tage-NLP-Challenge oder die 21-Tage-Mindset-Challenge
Mehr als 15 Hörbücher von Stephan Landsiedel
100 kommentierte NLP-Formate mit Video-Demos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen
Original-Testingfragen, Flipcharts und Transkripte echter NLP-Coachings
Alle Materialien sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und werden regelmäßig durch neue Kurse und Inhalte ergänzt. Dadurch wächst die Plattform kontinuierlich weiter und bleibt immer auf dem neuesten Stand.
Motivierendes Lernsystem mit Gamification und Gemeinschaftsgefühl
Ein besonderes Merkmal der _World of NLP_ ist das integrierte Trainingscenter, das Lernfortschritte sichtbar und motivierend gestaltet. Durch Wissenstests, Aufgaben und ein Punktesystem werden Lernende spielerisch angeregt, regelmäßig zu üben und ihre Fähigkeiten zu vertiefen.
Das Buddy-Prinzip und Erfolgsteams fördern den Austausch unter den Teilnehmenden. In der Community können Fragen gestellt, Erfolge geteilt und gemeinsame Lernziele verfolgt werden. Regelmäßige Übungsgruppen sorgen dafür, dass die theoretischen Inhalte in der Praxis angewendet werden.
„NLP ist nicht nur Wissen, sondern auch Haltung und Übung“, betont Stephan Landsiedel. „Darum geht es in der _World of NLP_ nicht bloß ums Anschauen von Videos – wir bieten ein echtes, lebendiges Lernsystem mit Rückmeldung, Motivation und persönlicher Begleitung.“
Ein ganzheitliches Lernökosystem für moderne Bildung
Die Plattform ist vollständig digital, aber pädagogisch fundiert. Sie folgt einem modularen Aufbau, der auf nachhaltiges Lernen ausgelegt ist. Ob Audio, Video, Text oder Interaktion – Lernende können den Kanal wählen, der am besten zu ihrem persönlichen Stil passt.
Auch technisch ist die Plattform modern aufgestellt: Sie ist auf allen Geräten nutzbar, Inhalte lassen sich offline speichern, und Synchronisierung zwischen verschiedenen Endgeräten ist möglich.
Zitat
„Die _World of NLP_ ist das Ergebnis von 30 Jahren Leidenschaft für Lernen, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Sie verbindet die Tiefe klassischer NLP-Ausbildungen mit der Freiheit moderner digitaler Bildung. So entsteht ein Lernerlebnis, das inspiriert und nachhaltig wirkt“,
sagt Stephan Landsiedel, Gründer von Landsiedel Seminare.
Faktenkasten
Programm: World of NLP Lernplattform
Anbieter: Landsiedel Seminare
Inhalte: Über 1.000 Kurse, Videos, Audios, E-Books, Podcasts
Ausbildungsstufen: Practitioner, Master, Trainer, Advanced Master
Besonderheiten: Trainingscenter mit Gamification, Community, Buddy-Prinzip, Erfolgsteams, App-Zugang, Supervision
Zugang: Lebenslang (Lifetime)
Preis: 698 Euro einmalig
Zielgruppe: NLP-Einsteiger, Fortgeschrittene, Coaches, Trainer, Kommunikationsprofis, Weiterbildungsinteressierte
Erfahrung: 30 Jahre NLP-Training, über 15.000 Ausbildungstage, tausende Absolventen
Technik: Online, App, Offline-Nutzung möglich, regelmäßige Live-Events
