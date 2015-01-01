World of NLP: Die umfassendste Lernplattform für Neurolinguistisches Programmieren im deutschsprachigen Raum

Landsiedel Seminare vereint 30 Jahre NLP-Erfahrung in einer digitalen Bildungsplattform mit über 1.000 Kursen, Videos und Live-Trainings

Kitzingen, November 2025 – Mit der _World of NLP Lernplattform_ hebt Landsiedel NLP Training das Erlernen von Neurolinguistischem Programmieren (NLP) auf ein völlig neues Niveau. Die Plattform vereint die Erfahrung aus über 30 Jahren NLP-Ausbildung, 15.000 Ausbildungstagen und mehreren zehntausend erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten mit einem einzigen Zugang unbegrenzten Zugriff auf die größte deutschsprachige NLP-Bibliothek aller Zeiten: über 1.000 Kurse, Aufzeichnungen, Audioformate und E-Booksstehen rund um die Uhr online und in der App zur Verfügung.

„Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die Menschen das Lernen von NLP so leicht, flexibel und inspirierend wie möglich macht“, erklärt Stephan Landsiedel, Gründer und Lehrtrainer von Landsiedel Seminare. „Die _World of NLP_ ist ein digitales Zuhause für alle, die ihre Kommunikationsfähigkeiten, ihr Denken und ihre persönliche Wirksamkeit gezielt weiterentwickeln wollen – egal, ob Einsteiger oder erfahrener Coach.“

Lernen, wann und wo man will – mit System und Struktur

Die _World of NLP_ bietet eine einzigartige Kombination aus Selbststudium, Live-Trainings und praxisorientierten Lernformaten. Sämtliche Kurse wurden von erfahrenen NLP-Lehrtrainern konzipiert und professionell aufgezeichnet. Teilnehmer können jederzeit zwischen unterschiedlichen Lernwegen wählen:

Komplette NLP-Ausbildungen (Practitioner, Master, Trainer, Advanced Master) als Audiokurs mit begleitenden Text-Lektionen

Trainingscenter mit Wissenstests, Aufgaben und Punktesystem für Gamification-basiertes Lernen

App-Zugang inklusive Offline-Funktion für mobiles Lernen

Community-Elemente wie Buddy-Prinzip, Erfolgsteams und Online-Übungsgruppen für den nachhaltigen Praxistransfer

Live-Webinare mit Interaktion, Austausch und Supervision über das eigene Webinar-TV-System

Die Plattform richtet sich gleichermaßen an Einsteiger, die NLP erstmals kennenlernen möchten, und an Fortgeschrittene, die ihr Wissen vertiefen und auf professionellem Niveau trainieren wollen.

Umfangreiche Lerninhalte – gebündelt in einem Lifetime-Zugang

Der Lifetime-Zugang bietet lebenslangen Zugriff auf sämtliche Inhalte und wird aktuell zu einem Einführungspreis von 698 Euro angeboten.

Zu den Inhalten gehören unter anderem:

Die kompletten Practitioner- und Master-Studiengänge als Online-Lernreihe (200 bzw. 300 Stunden)

Das Trainingscenter Vollversion mit über 1.000 Übungsaufgaben

Eine umfangreiche NLP-Webinar-Kollektion mit 22 Themen-Sessions

Zahlreiche Challenges wie die 7-Tage-NLP-Challenge oder die 21-Tage-Mindset-Challenge

Mehr als 15 Hörbücher von Stephan Landsiedel

100 kommentierte NLP-Formate mit Video-Demos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Original-Testingfragen, Flipcharts und Transkripte echter NLP-Coachings

Alle Materialien sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und werden regelmäßig durch neue Kurse und Inhalte ergänzt. Dadurch wächst die Plattform kontinuierlich weiter und bleibt immer auf dem neuesten Stand.

Motivierendes Lernsystem mit Gamification und Gemeinschaftsgefühl

Ein besonderes Merkmal der _World of NLP_ ist das integrierte Trainingscenter, das Lernfortschritte sichtbar und motivierend gestaltet. Durch Wissenstests, Aufgaben und ein Punktesystem werden Lernende spielerisch angeregt, regelmäßig zu üben und ihre Fähigkeiten zu vertiefen.

Das Buddy-Prinzip und Erfolgsteams fördern den Austausch unter den Teilnehmenden. In der Community können Fragen gestellt, Erfolge geteilt und gemeinsame Lernziele verfolgt werden. Regelmäßige Übungsgruppen sorgen dafür, dass die theoretischen Inhalte in der Praxis angewendet werden.

„NLP ist nicht nur Wissen, sondern auch Haltung und Übung“, betont Stephan Landsiedel. „Darum geht es in der _World of NLP_ nicht bloß ums Anschauen von Videos – wir bieten ein echtes, lebendiges Lernsystem mit Rückmeldung, Motivation und persönlicher Begleitung.“

Ein ganzheitliches Lernökosystem für moderne Bildung

Die Plattform ist vollständig digital, aber pädagogisch fundiert. Sie folgt einem modularen Aufbau, der auf nachhaltiges Lernen ausgelegt ist. Ob Audio, Video, Text oder Interaktion – Lernende können den Kanal wählen, der am besten zu ihrem persönlichen Stil passt.

Auch technisch ist die Plattform modern aufgestellt: Sie ist auf allen Geräten nutzbar, Inhalte lassen sich offline speichern, und Synchronisierung zwischen verschiedenen Endgeräten ist möglich.

Zitat

„Die _World of NLP_ ist das Ergebnis von 30 Jahren Leidenschaft für Lernen, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Sie verbindet die Tiefe klassischer NLP-Ausbildungen mit der Freiheit moderner digitaler Bildung. So entsteht ein Lernerlebnis, das inspiriert und nachhaltig wirkt“,

sagt Stephan Landsiedel, Gründer von Landsiedel Seminare.

Faktenkasten

Programm: World of NLP Lernplattform

Anbieter: Landsiedel Seminare

Inhalte: Über 1.000 Kurse, Videos, Audios, E-Books, Podcasts

Ausbildungsstufen: Practitioner, Master, Trainer, Advanced Master

Besonderheiten: Trainingscenter mit Gamification, Community, Buddy-Prinzip, Erfolgsteams, App-Zugang, Supervision

Zugang: Lebenslang (Lifetime)

Preis: 698 Euro einmalig

Zielgruppe: NLP-Einsteiger, Fortgeschrittene, Coaches, Trainer, Kommunikationsprofis, Weiterbildungsinteressierte

Erfahrung: 30 Jahre NLP-Training, über 15.000 Ausbildungstage, tausende Absolventen

Technik: Online, App, Offline-Nutzung möglich, regelmäßige Live-Events

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Landsiedel NLP Training Schweiz GmbH

Herr Stephan Landsiedel

Ruessenstraße 12

6340 Baar

Schweiz

fon ..: 09321 – 9266140

web ..: https://www.landsiedel-seminare.de/

email : info@landsiedel-seminare.de

Landsiedel NLP Training zählt zu den führenden Anbietern für NLP-Ausbildungen und Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren begleitet das Unternehmen Menschen dabei, ihr Potenzial zu entfalten und persönliche sowie berufliche Ziele zu erreichen. Das Angebot umfasst Seminare, Coaching-Ausbildungen und Online-Programme an zahlreichen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Pressekontakt:

Landsiedel NLP Training

Stephan Landsiedel

Friedrich-Ebert-Straße 4

D-97318 Kitzingen

fon ..: 09321 – 9266140

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

AI Vision für saubere Städte: IDS unterstützt Forschungsprojekt zur Abwasserüberwachung Ästhetische Zahnkronen aus Keramik – Zahnärzte Neustadt Passage für Ihren perfekten Biss