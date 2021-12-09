-
Landsiedel startet neuen NLP Club
Ein neues Format verbindet Lernen, Austausch und gelebte Persönlichkeitsentwicklung
Kitzingen, 3. November 2025 – Nach über drei Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit im Bereich NLP, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung startet Landsiedel NLP Training mit dem NLP Club ein neuartiges Gemeinschafts- und Lernformat. Der Club bietet eine einzigartige Verbindung aus Online- und Präsenzangeboten, Print- und Audiomedien sowie interaktiven Übungsformaten. Er richtet sich an alle, die Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP) lieben, leben und weitergeben möchten.
„Der NLP Club versteht sich als lebendige Lernplattform und Gemeinschaft zugleich. Mitglieder erhalten Zugang zu einem vielfältigen Jahresprogramm mit exklusiven Veranstaltungen, Trainings und Materialien, die praxisnahes Lernen, persönliche Entwicklung und Vernetzung fördern“, sagt Inhaber Stephan Landsiedel. Er ist zugleich Präsident für Deutschland des weltweit größten NLP-Verbandes NLP-IN (International Assocication of NLP-Institutes) mit mehr als 13.000 Mitgliedern.
Das erwartet Mitglieder im NLP Club
NLP Masterclass:
An jedem ersten Donnerstag im Monat (ab Februar 2026) vertiefen Mitglieder in einer dreistündigen Online-Live-Session fortgeschrittene NLP-Konzepte und -Anwendungen.
Vier NLP-Tagesseminare:
Intensive Online-Samstage mit Stephan Landsiedel und seinem Trainerteam zu Themen wie „Das L im NLP“, Mental Space Psychology und innovativen NLP-Formaten.
Fünfzehn NLP-Übungsabende pro Jahr:
Austausch, Feedback und gemeinsames Lernen in einer unterstützenden Community.
Vier Print-Ausgaben des World of NLP Magazins:
Mit 170 bis 200 Seiten Inspiration, Praxiswissen und echten Erfahrungsberichten, inklusive Audio-Versionen und Bonusinhalten.
Exklusiver Mitgliederbereich:
Zugang zu Videokursen, Audio-Programmen und regelmäßigen Live-Abenden mit erfahrenen Trainerinnen und Trainern.
Darüber hinaus können Mitglieder Teil des Inner Circle werden, eigene Club-Events organisieren und an speziellen Marketing-Sessions teilnehmen, um ihre Sichtbarkeit als NLP-Coach oder Trainer zu erhöhen. Geplant sind auch Live-Wochenenden, an denen die Mitglieder direkt vor Ort zusammen kommen und lernen können.
Einführungsangebot für Frühstarter
Zum Start des NLP Clubs bietet Landsiedel NLP Training ein zeitlich begrenztes Einführungsangebot: Das komplette Jahrespaket inklusive aller genannten Leistungen ist derzeit für 269 Euro erhältlich. Interessierte können sich ab sofort online anmelden und Teil der wachsenden NLP-Community werden.
Fakten zum NLP Club
Start: November 2025
Inhalte: Vier Tagesseminare, 15 Übungsabende, monatliche Masterclass, vier Print-Magazine, Mitgliederbereich
Zielgruppe: NLP-Praktiker, Coaches, Trainer und Persönlichkeitsentwickler
Besonderheiten: Kombination aus Online-, Präsenz- und Printformaten, Fokus auf Community und persönlichem Wachstum
Einführungspreis: 269 Euro pro Jahr
Webseite: NLP Club
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Landsiedel NLP Training Schweiz GmbH
Herr Landsiedel Stephan
Ruessenstraße 12
6340 Baar
Schweiz
fon ..: 09321 – 9266140
web ..: http://www.landsiedel-seminare.de
email : info@landsiedel-seminare.de
Landsiedel NLP Training zählt zu den führenden Anbietern für NLP-Ausbildungen und Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren begleitet das Unternehmen Menschen dabei, ihr Potenzial zu entfalten und persönliche sowie berufliche Ziele zu erreichen. Das Angebot umfasst Seminare, Coaching-Ausbildungen und Online-Programme an zahlreichen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Pressekontakt:
Landsiedel NLP Training
Herr Stephan Landsiedel
Friedrich-Ebert-Straße 4
97318 Kitzingen
fon ..: 09321 – 9266140
Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
