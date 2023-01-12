  • Januar-Aktion: Kostenfreier Vollzugang zur „World of NLP“

    Landsiedel Seminare öffnet im Januar 2026 die größte NLP-Lernplattform für 10 Tage kostenfrei

    Kitzingen, Januar 2026. Mit einer zeitlich begrenzten Aktion ermöglicht Landsiedel Seminare allen Interessierten einen kostenlosen Vollzugang zur „World of NLP“. Bis einschließlich 18. Januar 2026 können Nutzerinnen und Nutzer die digitale Lernplattform ohne Kosten und ohne automatische Verlängerung testen. Ziel der Aktion ist es, einen umfassenden Einblick in die Lernplattform zu bekommen.

    Die „World of NLP“ versteht sich als umfangreiche Online-Plattform für Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP). Während des Aktionszeitraums stehen mehr als 1.000 Kurse und Lerneinheiten zur Verfügung. Dazu zählen Audio- und Videoaufzeichnungen sämtlicher NLP-Ausbildungsstufen – vom Practitioner über Master und Trainer bis zum Advanced Master – sowie ein 24-stündiger Videokurs zum Thema „Coaching mit NLP“.

    Ergänzt wird das Angebot durch ein integriertes Trainingscenter. Für die Bearbeitung von Aufgaben erhalten die Teilnehmer Punkte, mit denen sie weitere Kurse freischalten könnten. Der Monatsbeste erhält einen Preis.

    Der kostenlose Zugang ist ausdrücklich unverbindlich. Eine automatische Verlängerung findet nicht statt. Nach Ablauf des Gratiszeitraums besteht optional die Möglichkeit, auf eine kostenpflichtige Lifetime-Version zu wechseln.

    Am Mittwoch, den 7. Januar 2026, stellt Stephan Landsiedel die Plattform ab 20:00 Uhr in einem öffentlichen Webinar ausführlich vor.

    „Die World of NLP soll Menschen ermöglichen, NLP nicht nur theoretisch kennenzulernen, sondern direkt in die Praxis zu kommen – flexibel, alltagsnah und gemeinschaftlich“, erklärt Stephan Landsiedel, Gründer und Geschäftsführer von Landsiedel NLP Training.

    Mit der Januar-Aktion richtet sich das Unternehmen sowohl an NLP-Einsteiger als auch an erfahrene Anwender, die die Plattform unverbindlich kennenlernen möchten.

    Faktenkasten

    * Aktion: Kostenfreier Vollzugang zur World of NLP ? Link
    * Zeitraum: ab sofort bis 18.01.2026
    * Kosten: 0 Euro, keine automatische Verlängerung
    * Inhalte: über 1.000 Kurse, Audio- und Videoaufzeichnungen aller NLP-Ausbildungsstufen, Live-Events, Community-Funktionen
    * Einschränkungen: keine Zertifikate, eingeschränkter Support im Gratiszeitraum
    * Webinar: 07.01.2026, 20:00 Uhr
    * Link: https://world-of-nlp.com/register/kennenlern-tage-2026/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Landsiedel NLP Training Schweiz GmbH
    Stephan Landsiedel
    Ruessenstraße 12
    6340 Baar
    Schweiz

    fon ..: 09321 92 66 140
    web ..: https://www.landsiedel-seminare.de/
    email : info@landsiedel-seminare.de

    Landsiedel NLP Training zählt zu den führenden Anbietern für NLP-Ausbildungen und Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren begleitet das Unternehmen Menschen dabei, ihr Potenzial zu entfalten und persönliche sowie berufliche Ziele zu erreichen. Das Angebot umfasst Seminare, Coaching-Ausbildungen und Online-Programme an zahlreichen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

    Pressekontakt:

    Landsiedel NLP Training Schweiz GmbH
    Herr Stephan Landsiedel
    Ruessenstraße 12
    6340 Baar

    fon ..: 0177-5248789
    email : landsiedel@landsiedel.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Die World Money Fair 2025 startet am 30. Januar in Berlin
      Zahlreiche Neuheiten und Attraktionen auf der größten Münzenmesse der Welt...

    2. World of NLP: Die umfassendste Lernplattform für Neurolinguistisches Programmieren im deutschsprachigen Raum
      Landsiedel Seminare vereint 30 Jahre NLP-Erfahrung in einer digitalen Bildungsplattform mit über 1.000 Kursen, Videos und Live-Trainings...

    3. Kostenfreier Datenrettungs-Service für Hochwasser-Gebiete: Hilfsaktion der 030 Datenrettung Berlin GmbH
      Soforthilfe für durch das aktuelle Hochwasser beschädigte Festplatten, NAS/RAID-Systeme sowie SSDs: Datenrettungsspezialist 030 Datenrettung Berlin GmbH bietet Datenrettung zu Sonderkonditionen an....

    4. Gold Royalty Corp. nimmt am Donnerstag, 19. Januar 2023, und am Donnerstag, 26. Januar 2023, an der virtuellen Roadshow-Serie von Renmark teil, die keine Geschäfte beinhaltet
      Vancouver, British Columbia – 12. Januar 2023 – Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Management an...

    5. Kostenfreier Online-Workshop: Stressfrei führen
      In einem Webinar möchte Business-Coach Christian Ebner am 25. August um 19 Uhr zu diesem Thema informieren....

    6. Mehr als 100 Eliteteilnehmer wetteifern im Rahmen von vier World Coffee Championships auf der World of Coffee Geneva um internationale Titel
      Zu den weiteren Wettbewerben gehören die Coffee Design Awards und die Best New Product Awards GENF, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 2. Juni 2025 / Vom 26. bis 28. Juni...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.