  • Rückblick auf ein beeindruckendes Webinar der Gesellschaft für Arbeitsmethodik

    „Vernetzte Intelligenz: Das neue Denken der digitalen Transformation“ zeigte, wie KI-gestützte Plattformen Prozesse neu definieren. Praxisnahe Einblicke von CloudOffix. Follow-up im März.

    BildMit großem Interesse verfolgten Führungskräfte, IT-Verantwortliche und Projektleitende die gestrige Veranstaltung der Gesellschaft für Arbeitsmethodik e. V. unter dem Titel „Vernetzte Intelligenz: Das neue Denken der digitalen Transformation“. Die Session zeigte eindrucksvoll, wie sich moderne Unternehmensplattformen weiterentwickeln, wenn Daten, Anwendungen und künstliche Intelligenz nicht nur miteinander verbunden, sondern in einem echten zentralen Hub zusammengeführt werden.

    Im Mittelpunkt stand die Leitfrage:
    „Warum nur integrieren, wenn man wirklich effizient sein kann?“

    Als Gastunternehmen präsentierte CloudOffix eine zukunftsweisende Perspektive darauf, wie KI-gestützte Systeme heute Unternehmensprozesse neu definieren. Referent M. Levent Koza, International Sales Manager bei CloudOffix, führte die Teilnehmenden durch konkrete Praxisbeispiele, die die Möglichkeiten deutlich machten: intelligente KI-Assistenten, automatisierte Workflows, Low-Code-App-Builder und domänenspezifische Agenten, die Abläufe beschleunigen und Entscheidungen datenbasiert unterstützen.

    Besonders hervorgehoben wurde der Mehrwert konsolidierter Datenstrukturen. Während traditionelle Lösungen wie CRM oder ERP häufig isoliert arbeiten, verfolgt CloudOffix einen Ansatz, der Information, Kollaboration und Prozesssteuerung vollständig zusammenführt. Dadurch entstehen ganzheitliche Arbeitsumgebungen, in denen Teams schneller, agiler und deutlich effizienter agieren können.

    Die Veranstaltung zeigte zudem, dass viele Unternehmen ihre digitale Transformation zwar begonnen haben, aber noch immer vor der Herausforderung stehen, heterogene Plattformen, Datenflüsse und Automationen sinnvoll zu verbinden. Genau hier setzt der vorgestellte Ansatz der vernetzten Intelligenz an: nicht nur Integrationen herstellen, sondern Arbeitsmethodik, KI-Unterstützung und Prozessdesign neu denken.

    Die Resonanz der Teilnehmenden war entsprechend positiv. Besonders geschätzt wurden die Klarheit der Beispiele, die Praxisnähe der Demonstrationen und der Blick auf zukünftige Entwicklungen, die weit über herkömmliche Softwarelandschaften hinausgehen.

    Aufgrund der hohen Nachfrage kündigte die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. bereits ein Follow-up Anfang März an, um das Thema zu vertiefen und weitere konkrete Anwendungsfälle vorzustellen.

    Brigitte E. S. Jansen
    #GfAev #GesellschaftFürArbeitsmethodik

    Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. (GfA): Seit 1954 sind wir die Anlaufstelle für alle, die ihr Berufs- und Privatleben aktiv gestalten wollen. Wir glauben daran, dass lebenslanges Lernen und persönliche Entfaltung der Schlüssel zu einem erfüllten Dasein sind.
    Unsere Veranstaltungen und Veröffentlichungen sind dein Werkzeugkasten für Erfolg und Zufriedenheit. Das Besondere an der GfA? Unsere unglaublich vielfältige Community! Hier teilen Mitglieder ihr gesammeltes Know-how und entwickeln gemeinsam frische, fundierte Lösungen – von Social Media bis zum Sprachassistenten, von YouTube-Videos bis zum klassischen Austausch. Wir sind immer up-to-date und integrieren die neuesten digitalen Trends in unser Angebot.
    Egal, ob du deine Karriere pushen oder dein Privatleben optimieren möchtest – bei uns findest du die Unterstützung und Inspiration, die du brauchst. Mach mit und profitiere von einem Netzwerk, das dich weiterbringt!

