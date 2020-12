Mieten oder kaufen – so gelingt der Weg in die eigenen 4 Wände

Viele Menschen wohnen in Deutschland in einer Mietwohnung. Und im Alter frisst die Miete dann einen Großteil der Rente auf. Doch kann ich mir überhaupt den Kauf einer Wohnung leisten?

Mehr als die Hälfte der Bundesbürger wohnt in einer Mietwohnung oder hat ein Haus gemietet. Auf den ersten Blick mag das günstiger erscheinen. Denn es wird immer davor gewarnt, dass der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung viel teurer sei. Doch ist das überhaupt richtig?

Eines steht fest: Eigentümer sind viel eher als Mieter bereit, ihre Immobilie zu renovieren. Die eigenen vier Wände verschlingen dann viel Geld, denn neue Fenster, neue Bodenbeläge oder ein neues Bad wollen auch bezahlt sein. Allerdings dürfen Sie dann das bewohnte Eigentum auch nicht mit der gemieteten Unterkunft vergleichen, da die eigene Wohnung oder das eigene Haus dann auch eine höhere Wohnqualität bietet als das Mietobjekt.

Wer die Wirtschaftlichkeit eines Immobilienkaufs im Vergleich zur Miete ehrlich berechnen möchte, muss Objekte der gleichen Größe und Ausstattung miteinander vergleichen. Nur dann sind die Ergebnisse auch aussagekräftig und verwertbar.

Doch wie soll das ohne Studium der Mathematik oder der BWL gelingen? Hier hilft Ihnen das Buch „Raus aus der Miete: Private Altersvorsorge – Schließen Sie Ihre Rentenlücke mit Immobilien“ weiter, das sich an Menschen ohne BWL- oder Mathematikstudium richtet. Gerade einmal 9,90 Euro müssen Sie investieren, damit Sie sich einen Eindruck davon verschaffen können, wie sich der Besitz der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses auch positiv auf Ihre Finanzmöglichkeiten auswirken kann, wenn Sie erst einmal von Ihrer Rente leben müssen.

Steigende Mieten und eine eher konstante Rente zwingen viele Menschen dazu, die geliebte (gemietete) Wohnung verlassen zu müssen, weil sie einfach nicht mehr zu bezahlen ist. Wer dagegen im Wohneigentum lebt – und idealerweise dieses auch bei Renteneintritt bezahlt hat – genießt oft nicht nur mehr Wohnqualität, sondern kann sich auch noch die geliebten Hobbys und Freizeitaktivitäten im Ruhestand leisten.

Es lohnt sich also, einmal darüber nachzudenken, ob der Kauf nicht doch eine interessante (und machbare) Alternative zur Miete darstellt. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse kann Ihnen dabei helfen.

