Ratenkauf-Boom: Mr. Schufa erklärt Risiken für Bonität und Geldbeutel

Immer mehr nutzen „Buy Now, Pay Later“ – doch Ratenkäufe können teuer enden. Mr. Schufa klärt über Risiken für Verbraucher auf.

Neumarkt, 25. September 2025 – „Jetzt kaufen, später zahlen“ klingt nach Freiheit beim Shopping, doch der Trend zu Buy Now, Pay Later (BNPL) birgt erhebliche Gefahren. Immer mehr Verbraucher greifen auf Ratenkäufe zurück, ohne die langfristigen Folgen für ihre finanzielle Situation zu bedenken. Tibor Bauer, bekannt als Mr. Schufa, warnt eindringlich vor den unterschätzten Risiken.

„Ratenkäufe sind kein Geschenk, sondern eine Verschiebung von Verpflichtungen“, erklärt Bauer. „Wer mehrere BNPL-Dienste gleichzeitig nutzt, verliert schnell den Überblick. Die Folge sind Zahlungsrückstände, Mahnungen und im schlimmsten Fall ein Schufa-Eintrag.“

Besonders problematisch: Viele Anbieter werben mit Null-Prozent-Finanzierungen oder kurzen Zahlungsfristen. Doch bereits kleine Verzögerungen können hohe Gebühren auslösen und die Bonität dauerhaft schädigen. Für junge Menschen, die häufig zu BNPL greifen, kann dies langfristige Konsequenzen bei Krediten oder Mietverträgen haben.

Mit über 210.000 Followern auf TikTok erreicht Mr. Schufa eine stetig wachsende Community. In seinen Videos und Vorträgen macht er klar: Finanzielle Bildung und ein bewusster Umgang mit Konsum sind entscheidend, um Schuldenfallen zu vermeiden. „Es ist wichtig, Kaufentscheidungen nicht nur nach Wunsch, sondern nach realer finanzieller Möglichkeit zu treffen“, so Bauer.

Sein Appell: Verbraucher sollten BNPL nur in Ausnahmefällen nutzen und sich immer bewusst machen, dass jeder Ratenkauf am Ende die eigene Liquidität schmälert – und im Zweifel die Bonität gefährdet.

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und international. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er erreicht mit seinen Videos über 30 Millionen Menschn pro Jahr in Deutschland und gilt damit als der erfolgreichste deutsche Finanzinfluencer zu den Themen Schufa, Schulden und Insolvenz. Er nutzt seine Reichweite um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

