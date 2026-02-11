Finanz-Blackbox Schufa: Neuer Ratgeber „101 Fragen zur Schufa“ bringt Licht ins Dunkel der Kreditwürdigkeit

Schufa-Blackbox gelüftet: Der neue Ratgeber „101 Fragen zur Schufa“ bietet klare Antworten zu Scores und Kreditwürdigkeit. Praktisches Wissen für Verbraucher vom führenden Experten Deutschlands.

Neumarkt i.d.O, 11.02.2026

Fast jeder Deutsche hat einen Datensatz bei der Schufa, doch kaum jemand versteht, wie die Scores wirklich entstehen. Mit dem neuen Fachbuch „101 Fragen zur Schufa“ erscheint heute ein umfassender Ratgeber von Tibor Bauer, Deutschlands bekanntestem Schufa-Experten und Finanzinfluencer, der komplexe Finanz-Bürokratie in verständliche Antworten übersetzt. Der Autor räumt mit Mythen auf und bietet konkrete Hilfestellungen für Verbraucher.

Ob Wohnungssuche, Handyvertrag oder Immobilienkredit: Der Schufa-Score entscheidet oft über die wirtschaftliche Teilhabe. Dennoch herrscht bei den Betroffenen große Unsicherheit. Warum sinkt der Score trotz pünktlicher Zahlungen? Wie lassen sich fehlerhafte Einträge löschen? Und welchen Einfluss haben Umzüge auf die Kreditwürdigkeit?

In seinem Buch „101 Fragen zur Schufa“ bündelt Bauer die drängendsten Fragen aus der Praxis. Der Ratgeber ist nicht als trockenes Rechtswerk konzipiert, sondern als lösungsorientiertes Nachschlagewerk.

Themenschwerpunkte des Ratgebers:

– Transparenz schaffen: Wie die Datenübermittlung zwischen Banken und Auskunfteien funktioniert.

– Fehlerkorrektur: Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Löschen falscher Merkmale.

– Score-Optimierung: Seriöse Wege, die eigene Bonität langfristig zu verbessern.

– Rechte der Verbraucher: Die kostenlose Datenkopie nach Art. 15 DSGVO effektiv nutzen.

„Die Schufa darf kein Angstthema sein. Wissen ist in diesem Fall der direkte Weg zu besseren Zinsen und mehr finanzieller Freiheit“, so der Autor zur Neuerscheinung.

Das Buch erscheint im renommierten GABAL Verlag und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und international. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schuldenfrei (ehemals Mr. Schufa) an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er erreicht mit seinen Videos über 30 Millionen Menschn pro Jahr in Deutschland und gilt damit als der erfolgreichste deutsche Finanzinfluencer zu den Themen Schufa, Schulden und Insolvenz. Er nutzt seine Reichweite um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

