  • Finanz-Blackbox Schufa: Neuer Ratgeber „101 Fragen zur Schufa“ bringt Licht ins Dunkel der Kreditwürdigkeit

    Schufa-Blackbox gelüftet: Der neue Ratgeber „101 Fragen zur Schufa“ bietet klare Antworten zu Scores und Kreditwürdigkeit. Praktisches Wissen für Verbraucher vom führenden Experten Deutschlands.

    BildNeumarkt i.d.O, 11.02.2026

    Fast jeder Deutsche hat einen Datensatz bei der Schufa, doch kaum jemand versteht, wie die Scores wirklich entstehen. Mit dem neuen Fachbuch „101 Fragen zur Schufa“ erscheint heute ein umfassender Ratgeber von Tibor Bauer, Deutschlands bekanntestem Schufa-Experten und Finanzinfluencer, der komplexe Finanz-Bürokratie in verständliche Antworten übersetzt. Der Autor räumt mit Mythen auf und bietet konkrete Hilfestellungen für Verbraucher.

    Ob Wohnungssuche, Handyvertrag oder Immobilienkredit: Der Schufa-Score entscheidet oft über die wirtschaftliche Teilhabe. Dennoch herrscht bei den Betroffenen große Unsicherheit. Warum sinkt der Score trotz pünktlicher Zahlungen? Wie lassen sich fehlerhafte Einträge löschen? Und welchen Einfluss haben Umzüge auf die Kreditwürdigkeit?

    In seinem Buch „101 Fragen zur Schufa“ bündelt Bauer die drängendsten Fragen aus der Praxis. Der Ratgeber ist nicht als trockenes Rechtswerk konzipiert, sondern als lösungsorientiertes Nachschlagewerk.

    Themenschwerpunkte des Ratgebers:

    – Transparenz schaffen: Wie die Datenübermittlung zwischen Banken und Auskunfteien funktioniert.

    – Fehlerkorrektur: Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Löschen falscher Merkmale.

    – Score-Optimierung: Seriöse Wege, die eigene Bonität langfristig zu verbessern.

    – Rechte der Verbraucher: Die kostenlose Datenkopie nach Art. 15 DSGVO effektiv nutzen.

    „Die Schufa darf kein Angstthema sein. Wissen ist in diesem Fall der direkte Weg zu besseren Zinsen und mehr finanzieller Freiheit“, so der Autor zur Neuerscheinung.

    Das Buch erscheint im renommierten GABAL Verlag und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    aretè – Coaching & Vision
    Herr Tibor Bauer
    Triftstr. 5
    92318 Neumarkt
    Deutschland

    fon ..: 01605837513
    web ..: https://arete-vision.de
    email : kontakt@arete-vision.de

    Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und international. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schuldenfrei (ehemals Mr. Schufa) an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er erreicht mit seinen Videos über 30 Millionen Menschn pro Jahr in Deutschland und gilt damit als der erfolgreichste deutsche Finanzinfluencer zu den Themen Schufa, Schulden und Insolvenz. Er nutzt seine Reichweite um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    aretè – Coaching & Vision
    Herr Tibor Bauer
    Triftstr. 5
    92318 Neumarkt

    fon ..: 01605837513
    web ..: https://arete-vision.de
    email : kontakt@arete-vision.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neue Schufa-Formel sorgt für Unsicherheit – Schufa Experte Nr. 1 erklärt 101 Fragen im neuen Fachbuch
      Die Reform verändert, wie Kreditwürdigkeit bewertet wird. Deutschlands führender Schufa-Experte zeigt in seinem neuen Buch, was Betroffene jetzt über ihre Bonität wissen müssen....

    2. Drahtlose Inspektionskamera bringt Licht ins Dunkel
      Die drahtlose Inspektionskamera von DEHN gibt es jetzt mit einer zusätzlichen LED-Beleuchtungseinheit, die einfach auf dem Gehäuse der Kamera montiert werden kann....

    3. Mr. Schufa begrüßt die Einführung des neuen transparenten Schufa-Scores
      Mr. Schufa ist über die transparente Schufa-Reform erfreut: "Mehr Fairness, weniger Tabus." Wie Verbraucher profitieren und Unternehmen davon lernen können, erklärt Deutschlands Top-Finanzinfluencer....

    4. The Nautilus Maldives bringt Licht ins Dunkel: Nachttauchen bei der Ocean Discovery Week mit Star-Schwarzwas
      Vom 24. bis 31. Juli steht im The Nautilus der Entdeckergeist im Fokus. Die renommierten hawaiianischen Meeresbiologen Jeff & Sarah Milisen laden zur "Ocean Discovery Week" und spannenden Reisen in...

    5. Wenn Krankheit arm macht: Mr. Schufa bringt das verdrängte Thema in die öffentliche Debatte
      Der Überschuldungsreport 2025 bestätigt die enge Verbindung von Krankheit und Schulden - ein Tabuthema, das Mr. Schufa öffentlich macht....

    6. Mr. Schufa geht auf Deutschland-Tour – Crashkurs für mehr Durchblick bei der Schufa
      Schufa verstehen, Schufa verbessern - Mr. Schufa startet am 23.07. in Regensburg seinen deutschlandweiten Crashkurs. Ehrlich, verständlich, hilfreich. Jetzt Tickets sichern!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.