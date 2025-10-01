Wenn Krankheit arm macht: Mr. Schufa bringt das verdrängte Thema in die öffentliche Debatte

Der Überschuldungsreport 2025 bestätigt die enge Verbindung von Krankheit und Schulden – ein Tabuthema, das Mr. Schufa öffentlich macht.

eumarkt, 1. Oktober 2025 – Der aktuelle Überschuldungsreport zeichnet ein klares Bild: Erkrankungen sind weiterhin der wichtigste Auslöser für Überschuldung in Deutschland. Ob psychische Belastungen, chronische Leiden oder lange Krankheitsphasen – immer mehr Menschen geraten durch gesundheitliche Probleme in eine finanzielle Abwärtsspirale.

Tibor Bauer, bekannt als „Mr. Schufa„, macht seit Jahren auf genau diesen Zusammenhang aufmerksam. Mit über 210.000 Followern auf TikTok hat er eine Community geschaffen, die offen über die Themen Schufa, Schulden und Existenzängste spricht. Für Bauer ist die Bestätigung durch den Report ein Weckruf an Politik und Gesellschaft.

„Es darf nicht sein, dass Menschen doppelt bestraft werden – erst durch eine Krankheit und dann durch die Schulden, die daraus entstehen. Wir brauchen mehr Prävention, Aufklärung und konkrete Hilfsangebote“, betont Bauer.

In seinen Videos und Vorträgen macht er deutlich, dass Überschuldung längst kein Randphänomen mehr ist. Wer durch Krankheit seinen Job verliert, mit hohen Behandlungskosten kämpft oder unter psychischem Druck leidet, hat häufig keinen Zugang zu passenden Unterstützungsstrukturen. Das Schweigen über Schulden verschärft die Situation zusätzlich.

Der Überschuldungsreport liefert damit nicht nur nüchterne Zahlen, sondern bestätigt die dringende Notwendigkeit, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Mr. Schufa will Betroffene ermutigen, über ihre Situation zu sprechen – und gleichzeitig Entscheidern klarmachen, dass Überschuldung eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist.

„Jede Statistik steht für echte Schicksale. Und solange Krankheit der Hauptgrund für Überschuldung bleibt, müssen wir darüber reden – offen, ehrlich und lösungsorientiert“, so Bauer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Affiliate Consulting

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: 01605837513

web ..: https://tibor-bauer.de/

email : tibor@afficon.de

Tibor Bauer ist ein renommierter Affiliate Marketing Experte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Er berät und betreut KMU und Konzerne national und international. Seit Oktober 2023 arbeitet er mit seinem Tiktok-Kanal als Mr. Schufa an der Aufklärung und Beratung der Bevölkerung zu den Themen Schufa und Schulden. Er erreicht mit seinen Videos über 30 Millionen Menschn pro Jahr in Deutschland und gilt damit als der erfolgreichste deutsche Finanzinfluencer zu den Themen Schufa, Schulden und Insolvenz. Er nutzt seine Reichweite um die Menschen für ihre finanziellen Probleme zu sensibilisieren und zu lehren, wie man mit Überschuldung umgeht.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Affiliate Consulting

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

fon ..: 01605837513

web ..: https://tibor-bauer.de/

email : tibor@afficon.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

CitySafes setzt Deutschland-Expansion fort: Neuer Schließfachstandort in Frankfurt am Main Luftwärmepumpen senken Heizkosten und liefern Kühlung sowie Warmwasser in Neubau und Sanierung