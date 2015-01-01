  • WIEN – Theater HEUSCHRECK bietet Kinderkultur für die Allerkleinsten!

    Wir sind stolz darauf, durch unsere Matinee-Aufführungen eine Plattform zu bieten, die auch die kleinsten Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt und ihnen gleichzeitig Freude am Theater näherbringt.

    BildWien – Das Theater HEUSCHRECK setzt neue Maßstäbe in der Kinderkultur und öffnet seine Türen für die allerkleinsten Theatergäste! An 3 Sonntagen im Frühling bieten wir speziell für Kinder ab 2,5 Jahren Vormittagsaufführungen an, um auch den jüngsten Besuchern die Möglichkeit zu geben, erste Theatererfahrungen zu sammeln – ganz ohne Stress und noch vor dem Mittagsschlaf!

    Kindgerechte Musicals für die Kleinsten

    In einer Zeit, in der Kinder immer früher mit digitalen Medien konfrontiert werden, ist es wichtiger denn je, die Fantasie und Kreativität der Jüngsten zeitgerecht zu fördern. Unsere Matineen sind darauf ausgelegt, alterstauglich und gleichzeitig anregend zu sein. Im Gegensatz zu traditionellen Puppentheatern bieten wir Theatererlebnisse mit Schauspielern, die Kinder in eine lebendige, magische Welt eintauchen lassen.

    Ein neues Format für eine ganzheitliche Entwicklung

    Die Matineen am Sonntagvormittag um 11:00 Uhr sind nicht nur zeitlich praktisch angesetzt, sie sind auch für die Entwicklung der Kinder von großer Bedeutung. Durch den Besuch von Theateraufführungen lernen die Kinder, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, Emotionen zu erkennen und sich in andere Figuren hineinzuversetzen. Dies fördert nicht nur ihre Kreativität, sondern auch soziale Fähigkeiten und Empathie.

    Die ersten Schritte in die Theaterwelt

    Die drei Vormittagsaufführungen um 11:00 Uhr und bieten eine perfekte Gelegenheit, den Sonntag gemeinsam mit der Familie zu verbringen. Die kurze Dauer der Aufführungen von einer guten Stunde sorgt dafür, dass die Kinder nicht überfordert werden und die kleinen, hungrigen Theaterbesucher*innen zum Mittagessen wieder zu Hause sind. Dabei können sie das Erlebte mit Eltern oder Großeltern in Ruhe Revue passieren lassen. So können unsere Jüngsten in ganz entspannter Atmosphäre (erstmals) in die Welt des Theaters eintauchen.

    Das Besondere an Matineen

    Das Theater HEUSCHRECK lädt alle Eltern, Großeltern und Kinder ein, diese besonderen Matineen zu erleben. Wir sind stolz darauf, eine Plattform zu bieten, die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt und ihnen gleichzeitig die Freude am Theater näherbringt. Kommt vorbei und lasst euch von der Magie des Theaters verzaubern!

    Für weiterführende Informationen, Ticketbuchungen und Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

    Wir freuen uns auf euren Besuch! ?

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Verein Theater HEUSCHRECK
    Herr Wilo Kamenicky
    Kaiserstrasse 33/19
    1070 Wien
    Österreich

    fon ..: 015239180
    web ..: https://www.heuschreck.at/
    email : office@heuschreck.at

    Das Theater HEUSCHRECK spielt seit 40 Jahren fantastische Kindermusicals für die ganze Familie und hat seit seiner Entstehung bereits Generationen von kleinen und großen Zuschauern mit seinen besonderen Musicals voll Herz begeistert und verzaubert.
    Theater HEUSCHRECK zählt seit 1985 zu den Wegbereiter*innen der modernen Kinderkulturszene. Über 130 Aufführungen im Jahr begeistern jährlich mehr als 30.000 Menschen in ganz Österreich.
    Mit der magisch-musikalischen Fantasiewelt der Theater HEUSCHRECK Musicals werden Momente des Glücks und wundervolle Erinnerungen geschaffen. Die liebevollen Geschichten der HEUSCHRECK-Stücke berühren gleichermaßen kleine und große Zuschauer*innen

    Pressekontakt:

    Verein Theater HEUSCHRECK
    Frau Tina Schreyek
    Kaiserstrasse 33/19
    1070 Wien

    fon ..: 015239180
    email : office@heuschreck.at


