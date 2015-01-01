NÖ/Kultursaal Obersdorf/Wolkersdorf, 28.2.26: Familienmusical „Die Schatztaucherin“ von Theater HEUSCHRECK

Verpassen Sie nicht die zauberhafte Vorstellung des HEUSCHRECK-Musicals „Die Schatztaucherin“! Genießen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie unvergessliche Momente im Kultursaal Obersdorf in Wolkersdorf!

Das Theater HEUSCHRECK lädt herzlich zur letzten Vorstellung dieser Spielsaison ein: „_Die Schatztaucherin – Eine Reise zum Regenbogenstein_“ am Samstag, den 28. Februar 2026, um 16:00 Uhr im Kultursaal Obersdorf in Wolkersdorf.

Auf den Spuren des Regenbogensteins

Begleitet das mutige Mädchen Mia auf ihrer Reise zum geheimnisvollen Regenbogenstein, der die Vielfalt der Gefühle symbolisiert. Unterstützt von ihrem treuen Freund Mio und der magischen Katze Blanchette, taucht Mia in verborgene Welten ein, um der SCHATZTAUCHERIN zu begegnen, die den Regenbogenstein besitzt.

Gefühle in voller Farbenpracht

Das Musical ermutigt Kinder dazu, ihre Gefühle in all ihren Facetten zu erkennen und zu akzeptieren. Es ist wichtig, dass sie wissen, bedingungslos geliebt zu werden, unabhängig von ihrem emotionalen Zustand.

Kulturelle Abenteuer für kleine Entdecker im Kultursaal Obersdorf

Alle Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Jüngsten auf dieses kulturelle Abenteuer zu begeben und sich von den HEUSCHRECK-Musicals inspirieren zu lassen!

Ticketinformationen

Tickets sind über unsere Homepage sowie an der Tageskassa erhältlich, die ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet ist.

Uraufführung und Cast 2026

* Uraufführung: 2013

* Cast 2026:

* Mia: Annika Kirnbauer

* Mio: Bertalan Homlok

* Blanchette, Schatztaucherin: ANNA Hnilicka

Kreatives Team:

* Idee, Buch & Songtexte: ANNA Hnilicka

* Komposition & Arrangement: Anatoliy Olshanskiy

* Bühnenbild: Anika Rebhan

* Kostüme: Corinna Melanie Gruber

* Bauten: Nenad Ikodinovic

* Regie: WILO Kamenicky

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verein Theater HEUSCHRECK

Herr Wilo Kamenicky

Kaiserstrasse 33/19

1070 Wien

Österreich

fon ..: 015239180

web ..: https://www.heuschreck.at/

email : office@heuschreck.at

Theater HEUSCHRECK begeistert und verzaubert bereits seit Generationen kleine und große Zuschauer*innen mit seinen besonderen Familienmusicals voll Herz.

Mit der magisch-musikalischen Fantasiewelt der Theater HEUSCHRECK Musicals werden Momente des Glücks und wundervolle Erinnerungen geschaffen. Die liebevollen Geschichten der HEUSCHRECK-Stücke berühren gleichermaßen kleine und große Zuschauer*innen.

Theater HEUSCHRECK zählt seit 1985 zu den Wegbereiter*innen der modernen Kinderkulturszene. Über 130 Aufführungen im Jahr begeistern jährlich mehr als 30.000 Menschen in ganz Österreich.

Pressekontakt:

Verein Theater HEUSCHRECK

Frau Tina Schreyek

Kaiserstrasse 33/19

1070 Wien

fon ..: 015239180

email : office@heuschreck.at

