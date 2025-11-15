  • Wien, Weihnachten ´25: Die Magie von „JOLA und JULiUS“ in der Adventszeit

    Theater HEUSCHRECK über das neue Kindermusical „JOLA und JULiUS“, viele Kätzchen, Botschaften wie „mutig werden“ und ganz viel Adventsstimmung bei den 3 Weihnachtsvorstellungen in Wien.

    BildDas Theater HEUSCHRECK präsentiert mit Stolz sein zauberhaftes Musical _“JOLA und JULiUS“_, das nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene in der besinnlichen Weihnachtszeit verzaubert. In dieser wunderbaren Geschichte tauchen die Zuschauer in ein kleines, zauberhaftes Königreich ein, in dem Katzen die Herrscher sind. Doch das Königreich steht vor einer Herausforderung: Der selbstsüchtige Kater Bobo hat die Macht übernommen, während gleichzeitig in der Menschenwelt der Junge JULiUS seine geliebte Katze verliert und sich auf eine abenteuerliche Reise begibt.

    Ein Licht der Hoffnung – nicht nur in der Weihnachtszeit

    In der (Vor-)Weihnachtszeit, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, ist es die perfekte Zeit für Geschichten, die unser Herz erwärmen. JULiUS‘ entlaufene Katze wird zum Symbol für Hoffnung und Freude. Nach vielen Abenteuern und Herausforderungen taucht sie schließlich wieder auf und bringt Licht und Liebe in die Herzen aller. Ihre Rückkehr zeigt uns, dass selbst in schwierigen Zeiten das Gute immer wieder zu uns zurückfindet.

    JULiUS – Vom verlorenen Jungen zum Helden

    Zu Beginn der Geschichte wirkt JULiUS verloren und unglücklich, doch im Laufe des Musicals verwandelt er sich in einen mutigen Helden. Er entdeckt nicht nur seinen eigenen Mut, sondern wird auch zum Retter des Katzenkönigreichs! Diese Botschaft ist besonders wertvoll für die kleinen Zuschauer: Auch wenn man sich manchmal klein oder unbedeutend fühlt, kann jeder von uns Großes bewirken. Mit ein wenig Mut und einem großen Herzen lassen sich selbst die größten Herausforderungen meistern!

    Der falsche Katzenkönig – Der Weg zur Veränderung

    In dieser bezaubernden Geschichte müssen die Katzen mit einem König zurechtkommen, der nur an sich selbst denkt. Doch als JULiUS und die mutige und schlaue Katze JOLA zusammenarbeiten, erkennen die Katzen, dass es an der Zeit ist, sich von diesem selbstsüchtigen König zu trennen. Diese Wendung zeigt uns, dass Veränderung möglich ist, wenn wir zusammenhalten und für das Gute kämpfen.

    Der Glücksbrunnen – Ein Symbol für Frieden und Freude

    Im Katzenkönigreich gibt es einen besonderen Brunnen, der einst voller Glück und Freude sprudelte. Doch als JULiUS‘ Katze verschwunden war und der falsche König herrschte, trocknete er aus. Mit der Rückkehr des Kätzchens und der Stärke von JULiUS beginnt der Brunnen wieder zu sprudeln. Dies ist ein wunderbares Symbol für Frieden, Freude und die Kraft der Fantasie. Der Brunnen erinnert uns daran, dass wir alle die Fähigkeit haben, Freude in die Welt zu bringen, wenn wir zusammenarbeiten und an das Gute glauben – nicht nur in der Weihnachtszeit!

    Noch 3 Spieltermine in Wien bis Weihnachten!

    Wo?

    LORELY-Saal, 1140 Wien, Penzinger Str. 72, Fußnähe U4, S-Bahnen

    Wann?

    Samstag, 6.12. – 14:30 Uhr – Nikolo-Vorstellung

    Sonntag, 7.12. -11:00 Uhr – Nikolo-Vorstellung

    Sonntag, 14.12. -11:00 Uhr – Weihnachts-Vorstellung

    Tickets: https://www.heuschreck.at/spielplan

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Verein Theater HEUSCHRECK
    Herr Wilo Kamenicky
    Kaiserstrasse 33/19
    1070 Wien
    Österreich

    fon ..: 015239180
    web ..: https://www.heuschreck.at/
    email : office@heuschreck.at

    HEUSCHRECK-MUSICALS FÜR KLEIN & GROSS
    Mit der magisch-musikalischen Fantasiewelt der Theater HEUSCHRECK Musicals werden Momente des Glücks und wundervolle Erinnerungen geschaffen. Die liebevollen Geschichten der HEUSCHRECK-Stücke berühren gleichermaßen kleine und große Zuschauer*innen. Die zentrale Botschaft aller HEUSCHRECK-Musicals: Erlebe die Welt durch ein offenes Herz, mit Toleranz, Großzügigkeit, Kreativität und Humor!
    Die Inhalte unserer Musicals begeistern unsere Fans, denn es sind einzigartige Geschichten mit viel Fantasie – kombiniert mit tagesaktuellen Thematiken, die Klein & Groß fesseln und berühren. Kinder dürfen sie selbst sein – und doch positive Gefühle fürs Leben mitnehmen.
    -> Das Theater HEUSCHRECK spielt seit 40 Jahren fantastische Kindermusicals für die ganze Familie und hat seit seiner Entstehung bereits Generationen von kleinen und großen Zuschauern mit seinen besonderen Musicals voll Herz begeistert und verzaubert.
    Theater HEUSCHRECK zählt seit 1985 zu den Wegbereiter*innen der modernen
    Kinderkulturszene. Über 130 Aufführungen im Jahr begeistern jährlich mehr als 30.000
    Menschen in ganz Österreich.

    Pressekontakt:

    Verein Theater HEUSCHRECK
    Frau Tina Schreyek
    Kaiserstrasse 33/19
    1070 Wien

    fon ..: 015239180
    email : office@heuschreck.at


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. WIEN: THEATER HEUSCHRECK feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuer Musicalproduktion „JOLA und JULiUS“
      Am 18. und 19. Oktober findet die Uraufführung des nagel-neuen Kinder-Katzen-Krimis "JOLA und JULiUS" in Wien statt - ein neues, spannendes Abenteuer aus der HEUSCHRECK-Werkstatt....

    2. Wien: Ängste überwinden, mutig sein – Musical-Uraufführung von „JOLA und JULIUS“ für Klein und Groß
      Die Musical-Uraufführung von "JOLA und JULIUS" thematisiert Ängste von Kindern und bietet eine Plattform für emotionale Intelligenz und soziale Interaktion in unserer belasteten Gesellschaft....

    3. Wolkersdorf (NÖ), 15. November 2025 – Ein Musical-Erlebnis für die ganze Familie: „JOLA und JULiUS“!
      "JOLA und JULIUS - Ein Katzenmusical" ist ein Erlebnis für Familien und regt die Fantasie der Kinder an. Lassen Sie sich diesen Nachmittag voller Freude, Musik und Abenteuer nicht entgehen!...

    4. Uraufführung von „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“, ein Kulturerlebnis für Klein und Groß
      Die Premiere von "JOLA und JULiUS" verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle. Feiern Sie mit uns 40 Jahre Theater HEUSCHRECK und tauchen Sie ein in eine berührende Welt voller Abenteuer!...

    5. Purkersdorf: Ankündigung der Familienmusical-Vorstellung von „JOLA und JULiUS“ im Stadtsaal
      Purkersdorf: Am kommenden Freitag, 24. Okt.'25, dürfen sich Familien auf ein ganz besonderes Event freuen: die einzige Vorstellung des nagelneuen Kindermusicals "JOLA und JULiUS - Ein Katzenkrimi"....

    6. Jetzt exklusiv: Hallstein Wasser bei Julius Meinl am Graben in Wien
      Das einfach von der Natur perfektionierte Wasser jetzt exklusiv bei Julius Meinl am Graben in Wien....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.