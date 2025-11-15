Wien, Weihnachten ´25: Die Magie von „JOLA und JULiUS“ in der Adventszeit

Theater HEUSCHRECK über das neue Kindermusical „JOLA und JULiUS“, viele Kätzchen, Botschaften wie „mutig werden“ und ganz viel Adventsstimmung bei den 3 Weihnachtsvorstellungen in Wien.

Das Theater HEUSCHRECK präsentiert mit Stolz sein zauberhaftes Musical _“JOLA und JULiUS“_, das nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene in der besinnlichen Weihnachtszeit verzaubert. In dieser wunderbaren Geschichte tauchen die Zuschauer in ein kleines, zauberhaftes Königreich ein, in dem Katzen die Herrscher sind. Doch das Königreich steht vor einer Herausforderung: Der selbstsüchtige Kater Bobo hat die Macht übernommen, während gleichzeitig in der Menschenwelt der Junge JULiUS seine geliebte Katze verliert und sich auf eine abenteuerliche Reise begibt.

Ein Licht der Hoffnung – nicht nur in der Weihnachtszeit

In der (Vor-)Weihnachtszeit, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, ist es die perfekte Zeit für Geschichten, die unser Herz erwärmen. JULiUS‘ entlaufene Katze wird zum Symbol für Hoffnung und Freude. Nach vielen Abenteuern und Herausforderungen taucht sie schließlich wieder auf und bringt Licht und Liebe in die Herzen aller. Ihre Rückkehr zeigt uns, dass selbst in schwierigen Zeiten das Gute immer wieder zu uns zurückfindet.

JULiUS – Vom verlorenen Jungen zum Helden

Zu Beginn der Geschichte wirkt JULiUS verloren und unglücklich, doch im Laufe des Musicals verwandelt er sich in einen mutigen Helden. Er entdeckt nicht nur seinen eigenen Mut, sondern wird auch zum Retter des Katzenkönigreichs! Diese Botschaft ist besonders wertvoll für die kleinen Zuschauer: Auch wenn man sich manchmal klein oder unbedeutend fühlt, kann jeder von uns Großes bewirken. Mit ein wenig Mut und einem großen Herzen lassen sich selbst die größten Herausforderungen meistern!

Der falsche Katzenkönig – Der Weg zur Veränderung

In dieser bezaubernden Geschichte müssen die Katzen mit einem König zurechtkommen, der nur an sich selbst denkt. Doch als JULiUS und die mutige und schlaue Katze JOLA zusammenarbeiten, erkennen die Katzen, dass es an der Zeit ist, sich von diesem selbstsüchtigen König zu trennen. Diese Wendung zeigt uns, dass Veränderung möglich ist, wenn wir zusammenhalten und für das Gute kämpfen.

Der Glücksbrunnen – Ein Symbol für Frieden und Freude

Im Katzenkönigreich gibt es einen besonderen Brunnen, der einst voller Glück und Freude sprudelte. Doch als JULiUS‘ Katze verschwunden war und der falsche König herrschte, trocknete er aus. Mit der Rückkehr des Kätzchens und der Stärke von JULiUS beginnt der Brunnen wieder zu sprudeln. Dies ist ein wunderbares Symbol für Frieden, Freude und die Kraft der Fantasie. Der Brunnen erinnert uns daran, dass wir alle die Fähigkeit haben, Freude in die Welt zu bringen, wenn wir zusammenarbeiten und an das Gute glauben – nicht nur in der Weihnachtszeit!

Noch 3 Spieltermine in Wien bis Weihnachten!

Wo?

LORELY-Saal, 1140 Wien, Penzinger Str. 72, Fußnähe U4, S-Bahnen

Wann?

Samstag, 6.12. – 14:30 Uhr – Nikolo-Vorstellung

Sonntag, 7.12. -11:00 Uhr – Nikolo-Vorstellung

Sonntag, 14.12. -11:00 Uhr – Weihnachts-Vorstellung

Tickets: https://www.heuschreck.at/spielplan

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verein Theater HEUSCHRECK

Herr Wilo Kamenicky

Kaiserstrasse 33/19

1070 Wien

Österreich

fon ..: 015239180

web ..: https://www.heuschreck.at/

email : office@heuschreck.at

HEUSCHRECK-MUSICALS FÜR KLEIN & GROSS

Mit der magisch-musikalischen Fantasiewelt der Theater HEUSCHRECK Musicals werden Momente des Glücks und wundervolle Erinnerungen geschaffen. Die liebevollen Geschichten der HEUSCHRECK-Stücke berühren gleichermaßen kleine und große Zuschauer*innen. Die zentrale Botschaft aller HEUSCHRECK-Musicals: Erlebe die Welt durch ein offenes Herz, mit Toleranz, Großzügigkeit, Kreativität und Humor!

Die Inhalte unserer Musicals begeistern unsere Fans, denn es sind einzigartige Geschichten mit viel Fantasie – kombiniert mit tagesaktuellen Thematiken, die Klein & Groß fesseln und berühren. Kinder dürfen sie selbst sein – und doch positive Gefühle fürs Leben mitnehmen.

-> Das Theater HEUSCHRECK spielt seit 40 Jahren fantastische Kindermusicals für die ganze Familie und hat seit seiner Entstehung bereits Generationen von kleinen und großen Zuschauern mit seinen besonderen Musicals voll Herz begeistert und verzaubert.

Theater HEUSCHRECK zählt seit 1985 zu den Wegbereiter*innen der modernen

Kinderkulturszene. Über 130 Aufführungen im Jahr begeistern jährlich mehr als 30.000

Menschen in ganz Österreich.

Pressekontakt:

Verein Theater HEUSCHRECK

Frau Tina Schreyek

Kaiserstrasse 33/19

1070 Wien

fon ..: 015239180

email : office@heuschreck.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Analysten sehen Matrix42 als „Strong Performer“ für ESM im Q4/2025-Report Haarverlängerung 2026: Das sind die Trends – Dortmunder Friseurmeisterin erklärt, worauf es jetzt ankommt