Wien, Familien: Nikolo-Wochenende mit Theater HEUSCHRECK

Am Nikolo-Wochenende wird es magischen mit dem Musicalspaß von Theater HEUSCHECK’s „JOLA und JULiUS“. Ein unvergessliches Vorweihnachtserlebnis mit NIKOLO-Säckchen. LORELY-Saal Wien, 6.+7.Dez.

Nikolo-Wochenende im LORELY-Saal Wien: Ein aufregendes Musical-Abenteuer für die ganze Familie!

Am 6. und 7. Dezember verwandelt sich der LORELY-Saal Wien mit den Vorstellungen von „JOLA und JULIUS“ in einen magischen Ort für kleine Theaterfreunde. Inmitten der festlichen Adventszeit bietet dieses Nikolo-Wochenende die perfekte Gelegenheit für einen Familienausflug.

Tipp: Während die Eltern mit den Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt sind, können die Kinder gemeinsam mit Opa, Oma, Onkel oder Tante in die zauberhafte Welt des Theaters eintauchen und sich verzaubern lassen. ?

Fröhliche Nikolo-Wochenend-Vorstellungen mit Überraschungen

Für die beiden Vorstellungstage hat Theater HEUSCHRECK einige Überraschungen vorbereitet! ? Die Aufführungen an diesem Nikolo-Wochenende versprechen Spannung, Lachen und festliche Stimmung.

HEUSCHRECK-Nikolo-Sackerl für alle!

Besondere Highlights sind die HEUSCHRECK-Nikolo-Sackerl, die darauf warten, die Theatererlebnisse der Kinder unvergesslich zu machen! Diese aufregenden Überraschungsgeschenke sind das ideale i-Tüpfelchen, sie garantieren zusätzliche Freude und jede Menge Spaß für die kleinen Besucher! ?

Verkleiden? Na klar, wenn die Kinder Lust haben!

Jedes Kind hat die Möglichkeit, sich zu verkleiden! ? Ob als kleiner Nikolo, süßes Engerl oder schlaue Katze – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die bunten Kostüme werden für noch mehr Spaß im Theater sorgen. Selbstverständlich ist das Verkleiden keine Pflicht; auch ohne Kostüm wird es eine tolle Zeit mit viel Freude bei der Vorstellung geben! ?

Über „JOLA und JULIUS“

„JOLA und JULIUS“ ist ein aufregendes Abenteuer für die ganze Familie, das perfekt für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren geeignet ist. In dieser packenden Geschichte begleitet das Publikum den Jungen Julius, der durch seine Aufgabe, den Katzen in der geheimnisvollen Welt zu helfen, von einem schüchternen und ängstlichen Buben zu einem selbstbewussteren und reiferen jungen Helden wird.

Ein weiteres Highlight des Musicals sind die mitreißenden Songs, die sofort ins Ohr gehen! ? Eltern können die Musik zum Stück ganz einfach in dem Onlineshop herunterladen, sodass die Kinder bei der Aufführung fleißig mitsingen können.

Das Nikolo-Wochenende im LORELY-Saal Wien am 6. und 7. Dezember verspricht ein besonderer Anlass zu werden, bei dem die einzigartigen Vorstellungen von „JOLA und JULIUS“ für unvergessliche Erlebnisse sorgen werden.

