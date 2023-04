augenspezialist-wien.at – Refraktive Chirurgie Wien

www.augenspezialist-wien.at – Laser-Augenkorrektur in Wien

Refraktive Chirurgie in Wien, auch bekannt als Laser-Augenkorrektur in Wien, ist eine sehr beliebte Methode zur Verbesserung der Sehkraft. In Wien gibt es eine Vielzahl von Kliniken und Augenärzten, die diese Art der Chirurgie anbieten. Zu den bekanntesten Verfahren gehören die LASIK- und PRK-Methoden.

Bei der LASIK-Operation wird ein Flap auf der Hornhaut gebildet und mit einem Laser abgetragen, um die Krümmung der Hornhaut zu verändern. Bei der PRK-Operation wird die oberste Schicht der Hornhaut entfernt und der Laser wird auf die darunter liegende Schicht gerichtet. Beide Verfahren sind effektiv, aber es gibt Unterschiede.

In der Regel dauert die Erholungszeit bei PRK länger, während die LASIK-Methode mit weniger Schmerzen und schnelleren Ergebnissen verbunden ist. Der behandelnde Augenarzt in Wien wird das am besten geeignete Verfahren empfehlen. In Wien gibt es viele Kliniken, die refraktive Chirurgie anbieten. Die meisten dieser Kliniken haben eine langjährige Praxiserfahrung und bieten hochmoderne Technologien an.

Vor der Operation wird der Patient einem gründlichen Voruntersuchung unterzogen. Während des Eingriffs wird der Patient lokal betäubt und der Chirurg führt den Laser. Die meisten Patienten können am Tag nach der Operation wieder arbeiten, aber es wird empfohlen, einige Tage Ruhe zu halten und keine körperliche Anstrengung auszuüben.

Die Ergebnisse sind in der Regel sofort sichtbar und die meisten Patienten berichten von einer signifikanten Verbesserung ihrer Sehkraft. Insgesamt ist die Refraktive Chirurgie eine sichere Methode zur Fehlsichtigkeitskorrektur. In Wien gibt es viele hochqualifizierte Ärzte, die refraktive Chirurgie anbieten. Es ist wichtig, sorgfältig zu recherchieren und einen erfahrenen Lasik-Chirurgen in Wien auszuwählen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Atamniy – Augenlaserzentrum Wien

Herr Jamal Atamniy

Jörgerstraße 10

1180 Wien

Österreich

fon ..: +43 1 402 86 61 |

web ..: https://augenspezialist-wien.at

email : office@augenlasern-wien.at

Dr. Jamal Atamniy

Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

Jörgerstraße 10

1180 Wien

https://www.augenspezialist-wien.at

Pressekontakt:

Dr. Atamniy – Augenlaserzentrum Wien

Herr Jamal Atamniy

Jörgerstraße 10

1180 Wien

fon ..: +43 1 402 86 61 |

web ..: https://augenspezialist-wien.at

email : office@augenlasern-wien.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nachhaltige Produkte & innovative Lösungen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH