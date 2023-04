augenspezialist-wien.at – Augenspezialist Wien-Österreich

Augen lasern lassen in Wien im Augenlaser-Klinik-Zentrum Wien-Österreich gesucht? – Die Augenlaserpraxis in Wien von Dr. Atamniy ist eine sehr gute Anlaufstelle für Menschen aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und ganz Österreich, die ihre Sehkraft verbessern möchten. Die Augenlaser-Praxis Wien-Österreich von Lasik Chirurg Dr. Atamniy bietet modernste Technologien und qualifiziertes Personal, um den Patienten eine sichere und effektive Behandlung zu gewährleisten. In der Augenlaserpraxis Wien von Dr. med. Jamal Atamniy werden verschiedene Augenoperationen durchgeführt, um Sehfehler wie Kurz- und Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmungen, Katarakt (Grauer Star) und Alterssichtigkeit zu korrigieren.

Augenlasern in Wien gesucht? Eine der bekanntesten Methoden ist die LASIK-Behandlung, bei der mit einem Laser die Hornhaut des Auges neu modelliert wird.

Dadurch wird die Brechkraft des Auges optimiert und der Patient kann wieder scharf sehen. Die Augenlaserpraxis Wien-Österreich legt großen Wert auf eine umfassende Voruntersuchung, um festzustellen, welche Behandlungsmethode für den jeweiligen Patienten am besten geeignet ist. Dabei werden unter anderem die Hornhautdicke, die Pupillengröße und die allgemeine Gesundheit des Auges untersucht. Die Augenlaserbehandlung bei Dr. Atamniy selbst dauert in der Regel nur wenige Minuten und ist nahezu schmerzfrei. Die meisten Patienten verspüren lediglich einen leichten Druck auf dem Auge während der Augenlaser-Behandlung.

Augenlaser-Praxis in Wien gesucht? Nach der Operation können vorübergehende Nebenwirkungen wie trockene Augen oder leichte Schmerzen auftreten, die jedoch in der Regel innerhalb weniger Tage abklingen. Die Erfolgsquote der Augenlaserbehandlung ist sehr hoch. Die meisten Patienten erreichen nach der Augenlaser-Behandlung eine Sehkraft, die ohne störende Sehhilfen wie zum Beispiel wie Brillen oder Kontaktlinsen auskommt. Allerdings ist die Augenlaserbehandlung im Augenlaserzentrum Wien nicht für jeden geeignet. Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder Augenproblemen können nicht behandelt werden. Auch sollten sich Interessierte über mögliche Risiken und Komplikationen im Vorfeld informieren. In der Augenlaserpraxis Wien-Österreich arbeiten ausschließlich qualifizierte und erfahrene Fachärzte, die sich regelmäßig weiterbilden und auf dem neuesten Stand der Technik sind.

Augenklinik in Wien gesucht? Die Praxis verfügt über modernste Geräte und ist auf höchste Hygienestandards ausgelegt. Die Kosten für eine Augenlaserbehandlung können je nach Art der Behandlung und der Praxis variieren. Es empfiehlt sich, vorab eine Kostenübersicht einzuholen und eventuell eine Zusatzversicherung abzuschließen. Die Augenlaser-Praxis Wien ist eine gute Option für Menschen, die ihre Sehkraft verbessern möchten. Die Praxis bietet modernste Technologien, qualifiziertes Personal und eine umfassende Voruntersuchung, um den Patienten eine sichere und effektive Behandlung zu gewährleisten. Allerdings ist die Augenlaser-Behandlung bei Dr. med. univ. Jamal Atamniy nicht für jeden geeignet und es sollten mögliche Risiken und Komplikationen berücksichtigt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Jamal ATAMNIY – Augenheilkunde und Optometrie

Herr Dr. Jamal Ataminy

Jörgerstraße 10

1180 Wien

Österreich

fon ..: +43 664 990 34 611

web ..: https://www.augenspezialist-wien.at/kassenuntersuchungen/

email : office@augenlasern-wien.at

AUGENZENTRUM WIEN-ÖSTERREICH

Dr.med Jamal Atamniy & Partner

Fachärzte für Augenheilkunde und Optometrie OG



