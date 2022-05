Augenlaser-Femtosekundenlaser-Spezialisten aus Österreich und der Schweiz

Augen lasern lassen mit der führenden Augenlaser-Technology von Eyelaser aus der Schweiz

Hochrenommierter Augenlaser-Spezialist fürs Augenlasern lassen in Wien, Linz und Zürich gesucht? – Wer seine Augen liebt, der sollte auf jeden Fall darüber nachdenken, sich die Augen lasern zu lassen. Mit der Hilfe allerneuester Augenlaser-Technologie aus der Schweiz ist ein völlig neues Leben ohne störende Sehhilfen wie Brillen und Kontaktlinsen möglich. Beim Augen lasern in Wien, Linz und Zürich trägt der Arzt mithilfe eines hochmodernen Augenlasers von Schwind gezielt Gewebe an der Augenhornhaut ab. Das verändert die Brechkraft des menschlichen Auges in einer Weise, dass eine bestehende Fehlsichtigkeit dauerhaft ausgeglichen oder zumindest deutlich verbessert wird. Nach der Augenoperation ist der Augenlaser-Patient in Wien, Linz und Zürich meist nicht länger auf eine Brille oder auf Kontaktlinsen angewiesen. Fürs Augenlasern lassen, muss man nicht unbedingt nach Bratislava fahren, sondern kann auch direkt nach Wien, Linz oder Zürich gehen. Eyelaser ist der führende Augenlaser-Spezialist im Bereich Augen lasern lassen in Österreich und der Schweiz. Wann die Möglichkeit besteht, sich die Augen lasern zu lassen, hängt zunächst von der Art der Fehlsichtigkeit ab. Prinzipiell kann eine Augen-OP mittels Laser in folgenden Fällen erfolgen:

– Weitsichtigkeit: Der Arzt trägt an den Rändern der Hornhaut Gewebe ab, sodass sich die Wölbung der Hornhaut verstärkt.

– Kurzsichtigkeit: In der Mitte der Hornhaut wird Gewebe entfernt, sodass die Hornhaut entsprechend flach wird.

– Hornhautverkrümmung: Beim Lasereingriff wird die unregelmäßig Form der Hornhaut ausgeglichen.

