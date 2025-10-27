Wolkersdorf (NÖ), 15. November 2025 – Ein Musical-Erlebnis für die ganze Familie: „JOLA und JULiUS“!

„JOLA und JULIUS – Ein Katzenmusical“ ist ein Erlebnis für Familien und regt die Fantasie der Kinder an. Lassen Sie sich diesen Nachmittag voller Freude, Musik und Abenteuer nicht entgehen!

Am Samstag, den 15. November 2025, um 16:00 Uhr, präsentiert das Theater HEUSCHRECK im Kultursaal Obersdorf in Wolkersdorf die mit Spannung erwartete Neuproduktion „JOLA und JULiUS – Ein Katzenmusical“. Diese einmalige Aufführung ist das perfekte Familienereignis für kleine Abenteurer im Alter von 2,5 bis 9 Jahren und verspricht, bleibende Erinnerungen zu schaffen!

Ein spannendes Bühnenabenteuer mit bedeutungsvollen Botschaften

In diesem bezaubernden Katzenmusical begleiten die Zuschauer den mutigen Jungen Julius, der sich auf eine aufregende Reise begibt, um den Katzen in Not zu helfen. Auf seinem Weg lernt Julius, seine Ängste zu überwinden und verwandelt sich in einen fröhlichen, selbstbewussten Helden. Mit jeder Wendung und jedem Song werden die Kinder in die spannende Geschichte hineingezogen, während sie gleichzeitig wertvolle Lektionen über Freundschaft, Mut und das Überwinden von Herausforderungen lernen.

Ein Erlebnis voller Musik und Herz

„JOLA und JULiUS“ bietet nicht nur eine mitreißende Handlung, sondern auch eine Reihe von eingängigen und fröhlichen Liedern, die zum Mitsingen einladen! ? Eltern haben die Gelegenheit, die musikalischen Highlights im Onlineshop herunterzuladen, damit ihre Kinder schon vor der Aufführung mit voller Stimme mitsingen können.

Warum Sie diese Vorstellung nicht verpassen sollten

Diese einmalige Aufführung ist die einzige Gelegenheit, „JOLA und JULiUS“ in Wolkersdorf zu erleben. In den letzten zwei Jahren hat das Theater HEUSCHRECK mit verschiedenen Musicals im Kultursaal das Publikum begeistert. Die positive Resonanz zeigt, dass unsere Vorstellungen nicht nur unterhalten, sondern auch die Familien zusammenbringen und unvergessliche Erlebnisse schaffen.

Ticketinformationen

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für ein unvergessliches gemeinsames Erlebnis: https://www.heuschreck.at/event-details/jola-und-julius-ein-katzenkrimi-neuproduktion

Wann: Samstag, 15. November 2025, 16:00 Uhr

Wo: Kultursaal Obersdorf, Hauptstraße 56, 2120 Wolkersdorf

Ticketpreise: Von 17,00 EUR bis 19,00 EUR

Tageskassa: ab 15:00 Uhr geöffnet

Fazit

„JOLA und JULiUS – Ein Katzenmusical“ ist mehr als nur eine Aufführung – es ist ein Erlebnis, das Familien zusammenbringt und die Fantasie der Kinder anregt. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und erleben Sie gemeinsam mit Ihren Kindern einen Nachmittag voller Freude, Musik und Abenteuer!

Für weitere Informationen und zur Buchung von Tickets besuchen Sie bitte www.heuschreck.at

Das Theater HEUSCHRECK freut sich auf Ihren Besuch!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verein Theater HEUSCHRECK

Herr Wilo Kamenicky

Kaiserstrasse 33/19

1070 Wien

Österreich

fon ..: 015239180

web ..: https://www.heuschreck.at/

email : office@heuschreck.at

Theater HEUSCHRECK begeistert und verzaubert bereits seit Generationen kleine und große Zuschauer*innen mit seinen besonderen Familienmusicals voll Herz.

Aus einer kleinen Künstlergruppe, die in ihren Anfängen bekannte Geschichten adaptiert und von einzelnen Engagements gelebt hat, entwickelte sich das beliebte Theater HEUSCHRECK, das mit seinen selbst geschriebenen Stücken stets bunt, fantasievoll und immer am Puls der Zeit für das kleine und große Publikums spielt!HEUSCHRECK-MUSICALS FÜR KLEIN & GROSSMit der magisch-musikalischen Fantasiewelt der Theater HEUSCHRECK Musicals werden Momente des Glücks und wundervolle Erinnerungen geschaffen. Die liebevollen Geschichten

der HEUSCHRECK-Stücke berühren gleichermaßen kleine und große Zuschauer*innen. Die zentrale Botschaft aller HEUSCHRECK-Musicals: Erlebe die Welt durch ein offenes Herz, mit Toleranz, Großzügigkeit, Kreativität und Humor!

Die Inhalte unserer Musicals begeistern unsere Fans, denn es sind einzigartige Geschichten mit viel Fantasie – kombiniert mit tagesaktuellen Thematiken, die Klein & Groß fesseln und berühren. Kinder dürfen sie selbst sein – und doch positive Gefühle fürs Leben mitnehmen.

Pressekontakt:

Verein Theater HEUSCHRECK

Frau Tina Schreyek

Kaiserstrasse 33/19

1070 Wien

fon ..: 015239180

email : office@heuschreck.at

