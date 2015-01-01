  • WIEN – Wiederaufnahme-Premiere! Familienmusical „Die Schatztaucherin“ – Theater HEUSCHRECK

    Wir kündigen die Neuaufnahme des HEUSCHRECK Familien-Musical „Die Schatztaucherin“ an – ein kulturelles Abenteuer über den geheimnisvollen Regenbogenstein, Symbol für die Vielfalt von Gefühlen.

    BildMit großer Begeisterung präsentiert das Theater HEUSCHRECK die Neueinstudierung des bezaubernden Musical-Hits „Die Schatztaucherin – Eine Reise zum Regenbogenstein“. Für Klein und Groß ab 24. Jänner im Theater.

    Auf den Spuren des Regenbogensteins

    In dieser fesselnden Geschichte begleitet ihr das mutige Mädchen Mia auf ihrer Reise zum geheimnisvollen Regenbogenstein, der als Symbol für die Vielfalt der Gefühle dient. Gefühle sind wie die strahlenden Farben eines Regenbogens und kommen in vielen Nuancen, wobei jede ihre eigene Bedeutung hat. Von Fröhlichkeit über Traurigkeit bis hin zu Neugier und Wut – all diese Emotionen bereichern unser Leben und formen unsere Identität.

    Mia begibt sich auf ein aufregendes Abenteuer über das Meer, unterstützt von ihrem treuen Freund Mio und der magischen Katze Blanchette. Gemeinsam tauchen sie in verborgene Welten ein, um schließlich der SCHATZTAUCHERIN zu begegnen, die den Regenbogenstein besitzt. Dieser Stein erfüllt Mias Herz und krönt ihre Suche.

    Gefühle in voller Farbenpracht

    Die zentrale Botschaft des Musicals ist es, Kinder zu ermutigen, ihre Gefühle in all ihren Facetten zu erkennen, zu beobachten und zu akzeptieren. Es ist von großer Bedeutung, dass sie wissen, dass sie von uns Erwachsenen bedingungslos geliebt werden, unabhängig von ihrem emotionalen Zustand. Indem wir ihnen diese Gewissheit vermitteln, unterstützen wir sie dabei, besser in Harmonie mit sich selbst und der Welt zu leben.

    Kulturelle Abenteuer für kleine Entdecker

    Alle Eltern und Großeltern sind eingeladen, sich gemeinsam mit ihren Jüngsten auf kulturelle Abenteuer zu begeben und sich von den HEUSCHRECK-Musicals verzaubern, berühren und inspirieren zu lassen!

    Gemeinsam in den Regenbogen eintauchen

    Tauchen Sie mit Theater HEUSCHRECK in die bunte Welt der Gefühle ein und entdecken Sie die Magie des Regenbogensteins. „Die Schatztaucherin“ und und unvergessliche Momente warten auf Klein und Groß!

    Uraufführung: 2013
    Cast 2026:
    Mia: Annika Kirnbauer
    Mio: Bertalan Homlok
    Blanchette, Schatztaucherin:: ANNA Hnilicka

    Idee, Buch & Songtexte: ANNA Hnilicka
    Komposition & Arrangement: Anatoliy Olshanskiy
    Bühnenbild: Anika Rebhan
    Kostüme: Corinna Melanie Gruber
    Bauten: Nenad Ikodinovic
    Regie: WILO Kamenicky

