NÖ/Volkshaus Himberg, 14.3.26: Familienmusical „Die Schatztaucherin“ von Theater HEUSCHRECK
Verpassen Sie nicht die zauberhafte Vorstellung des HEUSCHRECK-Musicals „Die Schatztaucherin“! Genießen Sie gemeinsam mit Ihrer Familie unvergessliche Momente im Volkshaus Himberg!
Das Theater HEUSCHRECK lädt herzlich zur letzten Vorstellung dieser Spielsaison ein: „_Die Schatztaucherin – Eine Reise zum Regenbogenstein_“ am Samstag, den 14. März 2026, um 15:00 Uhr im Volkshaus Himberg.
Auf den Spuren des Regenbogensteins
Begleitet das mutige Mädchen Mia auf ihrer Reise zum geheimnisvollen Regenbogenstein, der die Vielfalt der Gefühle symbolisiert. Unterstützt von ihrem treuen Freund Mio und der magischen Katze Blanchette, taucht Mia in verborgene Welten ein, um der SCHATZTAUCHERIN zu begegnen, die den Regenbogenstein besitzt.
Gefühle in voller Farbenpracht
Das Musical ermutigt Kinder dazu, ihre Gefühle in all ihren Facetten zu erkennen und zu akzeptieren. Es ist wichtig, dass sie wissen, bedingungslos geliebt zu werden, unabhängig von ihrem emotionalen Zustand.
Kulturelle Abenteuer für kleine Entdecker im Volkshaus Himberg
Alle Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Jüngsten auf dieses kulturelle Abenteuer zu begeben und sich von den HEUSCHRECK-Musicals inspirieren zu lassen!
Ticketinformationen
Tickets sind über unsere Homepage sowie an der Tageskassa erhältlich, die ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet ist.
Uraufführung und Cast 2026
* Uraufführung: 2013
* Cast 2026:
* Mia: Annika Kirnbauer
* Mio: Bertalan Homlok
* Blanchette, Schatztaucherin: ANNA Hnilicka
Kreatives Team:
* Idee, Buch & Songtexte: ANNA Hnilicka
* Komposition & Arrangement: Anatoliy Olshanskiy
* Bühnenbild: Anika Rebhan
* Kostüme: Corinna Melanie Gruber
* Bauten: Nenad Ikodinovic
* Regie: WILO Kamenicky
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Verein Theater HEUSCHRECK
Herr Wilo Kamenicky
Kaiserstrasse 33/19
1070 Wien
Österreich
fon ..: 015239180
web ..: https://www.heuschreck.at/
email : office@heuschreck.at
Theater HEUSCHRECK begeistert und verzaubert bereits seit Generationen kleine und große Zuschauer*innen mit seinen besonderen Familienmusicals voll Herz.
Mit der magisch-musikalischen Fantasiewelt der Theater HEUSCHRECK Musicals werden Momente des Glücks und wundervolle Erinnerungen geschaffen. Die liebevollen Geschichten der HEUSCHRECK-Stücke berühren gleichermaßen kleine und große Zuschauer*innen.
Theater HEUSCHRECK zählt seit 1985 zu den Wegbereiter*innen der modernen Kinderkulturszene. Über 130 Aufführungen im Jahr begeistern jährlich mehr als 30.000 Menschen in ganz Österreich.
Pressekontakt:
Verein Theater HEUSCHRECK
Frau Tina Schreyek
Kaiserstrasse 33/19
1070 Wien
fon ..: 015239180
email : office@heuschreck.at
NÖ/Volkshaus Himberg, 14.3.26: Familienmusical „Die Schatztaucherin“ von Theater HEUSCHRECK
