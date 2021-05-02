  • Baumaßnahme in Frankfurt gestartet – Innovative Bodenstabilisierung spart Zeit, Kosten und Ressourcen

    Frankfurt am Main / Erbach (Odenwald) – In der Wächtersbacher Straße in Frankfurt am Main hat kürzlich eine zukunftsweisende Baumaßnahme begonnen

    BildMit einer innovativen Technologie zur Bodenstabilisierung realisiert die Gistex GmbH das Fundament für ein mehrgeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude. Bereits in der Startphase zeigt das innerstädtische Großprojekt, wie sich Bauzeit, Kosten und Ressourcenverbrauch durch den Einsatz des umweltfreundlichen Additivs Gistrong deutlich reduzieren lassen.
    Auf rund 3.500 Quadratmetern wird der vorhandene Boden vor Ort mit Zement und dem zertifizierten Additiv Gistrong vermischt. Ein vollständiger Bodenaustausch ist dadurch nicht erforderlich. Das Fundament entsteht schichtweise in mehreren Bauabschnitten und erreicht eine Stärke von etwa 130 Zentimetern – ein in dieser Form bislang einzigartiges Verfahren in Deutschland.

    Durch den Erhalt des natürlichen Bodens sowie den Wegfall von Entsorgung und Schotterneueinbau ergeben sich wie hier in Frankfurt Einsparungen im sechsstelligen Bereich, erklärt Gistex-Geschäftsführer Franz Steiger.

    Nachhaltigkeit und Anwohnerentlastung
    Weniger Transporte und ein reduzierter Maschineneinsatz senken Emissionen und entlasten das innerstädtische Umfeld. Zudem konnte nach statischer Prüfung die Stärke der Bodenplatte optimiert und der Materialeinsatz weiter verringert werden – ein zusätzlicher Beitrag zur CO?-Reduktion.

    Schneller Baufortschritt
    Bereits wenige Tage nach Baustart war ein Großteil der Fläche stabilisiert und für Folgegewerke vorbereitet – ein entscheidender Vorteil bei eng getakteten Stadtprojekten.

    Erprobte Technologie mit Zukunft
    Die Gistrong-Technologie hat sich in zahlreichen Projekten bewährt und gilt als wirtschaftlich, zuverlässig und präzise kalkulierbar. Mit dem Frankfurter Bauvorhaben unterstreicht die Gistex GmbH ihre Rolle als Innovationstreiber in der Bodenstabilisierung und zeigt neue Perspektiven für nachhaltigen Wohn- und Gewerbebau auf.

    Über die GISTEX GmbH: Die GISTEX GmbH mit Sitz im südhessischen Erbach wurde 2017 gegründet. Ihre Mission: Bodenverbesserung auf umweltverträgliche, nachhaltige Weise. Um dies zu erreichen, wird der vorhandene Boden mit Zement und mit dem Additiv „Gistrong“ vermischt und dabei ein tragfähiger Unterbau hergestellt. Dadurch wird die Sanierung aber auch der Neubau von Straßen und Wegen deutlich kostengünstiger, schneller und ökologischer, da große Mengen an CO2 während der Bauphase eingespart werden können. Bei einem eventuellen Rückbau zu einem späteren Zeitpunkt muss das Erdreich nicht entsorgt werden. Wenn gewünscht, kann der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden (z.B. bei Baustraßen). Das Additiv „Gistrong“ ist mehrfach auf Umweltverträglichkeit überprüft und von unabhängigen Instituten zertifiziert worden.

