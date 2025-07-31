Aventis Energy startet Winterbohrprogramm auf dem Uranprojekt Corvo im südöstlichen Athabasca-Becken

11. Februar 2026 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Aventis Energy Inc. (Aventis oder das Unternehmen) (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten (das Programm) auf dem 12.364 Hektar großen unternehmenseigenen Uranprojekt Corvo (Corvo oder das Projekt) in der Nähe von Wollaston Lake im Nordosten Saskatchewans aufgenommen wurden (siehe Abbildung 1). Die Feldteams trafen am 6. Februar am Projektstandort ein und die Bohrarbeiten begannen planmäßig am 9. Februar.

Höhepunkte:

– Bohrungen im Gange: Die Bohrarbeiten haben am 9. Februar 2026 begonnen. Es sind acht bis zehn Bohrlöcher über insgesamt etwa 2.500 bis 3.000 m geplant, die auf eine oberflächennahe, hochgradige*, im Grundgebirge beherbergte Uranmineralisierung abzielen, beginnend mit dem Zielgebiet Manhattan. Das Programm wird voraussichtlich fünf bis sechs Wochen andauern.

– Solide und oberflächennahe Bohrziele: Die Bohrpläne umfassen über Straßen zugängliche, kufengestützte Diamantbohrungen, deren Schwerpunkt auf vorrangigen Uranzielen liegt, die durch geophysikalische Arbeiten des Unternehmens im Jahr 2025 verfeinert wurden – unterstützt durch jüngste Erkundungsarbeiten und die Bestätigung starker Radioaktivität an der Oberfläche (bis zu 8,10 % U3O8 in Schürfproben bei Manhattan)1 innerhalb von idealen Uran-Wirtsgesteinen.

– Unerschlossenes Uranpotenzial: Ein Diamantbohrgerät wird sich auf vorrangige Zielgebiete entlang vielversprechender elektromagnetischer (EM) XciteTM-Korridore konzentrieren, für die hochauflösende Bodengravitationsdaten vorliegen – im Einklang mit der bewährten Explorationsthese, den Fokus auf bedeutende Leiterstrukturen zu richten, die mit quer verlaufenden Verwerfungen und oberflächlichen Radioaktivitätsausprägungen in Zusammenhang stehen.

– Vollständig finanziert: Das Unternehmen finanziert das Programm zu 100 % und Standard Uranium Ltd. (Standard) fungiert als Betreiber.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, mit den Bohrungen auf dem Uranprojekt Corvo begonnen zu haben. Dieses Programm wurde konzipiert, um das hochgradige Vorkommen Manhattan in der Tiefe zu erkunden – zusammen mit mehreren vorrangigen oberflächennahen Zielen, die durch unsere jüngsten geophysikalischen Arbeiten und Erkundungen ermittelt wurden. Nun, da die Bohrungen im Gange sind und das Programm vollständig finanziert ist, freuen wir uns darauf, Corvo weiterzuentwickeln und im Verlauf des Programms über die Ergebnisse zu berichten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82963/AVE_110226_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Regionaler Lageplan des Projekts Corvo. Das Projekt befindet sich sechzig (60) km östlich von Camecos Mine McArthur River und fünfundvierzig (45) km nordöstlich von Atha Energys Gemini Mineralized Zone (GMZ).

Winterbohrprogramm 2026

Das Team von Standard traf am 9. Februar vor Ort ein und zurzeit wird die erste Diamantbohrung seit mehr als 40 Jahren bei Corvo niedergebracht. Das Winterprogramm umfasst nach dem Abschluss der elektromagnetischen Zeitbereichs- und Boden-Gravitationsuntersuchungen sowie der geophysikalischen Modellierung im Vorjahr Bohrungen auf etwa 2.500 bis 3.000 m in vorrangigen Zielgebieten. Corvo umfasst ein Gebiet von 12.364 Hektar, verteilt auf 14 Mineralschürfrechte, die sich entlang von Highway 905 am östlichen Rand des Athabasca-Beckens befinden.

Zielauswahl für das Winterbohrprogramm 2026

Die Ziele wurden in Zusammenarbeit mit Convolutions Geoscience Corporation durch einen iterativen Ansatz ausgewählt und priorisiert. Jüngste Erkundungs- und Kartierungsarbeiten im gesamten Projektgebiet haben mehrere Ausbisse mit günstigem Uran-Wirtsgestein beschrieben, einschließlich radioaktiver Metasedimente und Orthogneise. Strukturelle Messungen und Radioaktivitätskartierungen haben die Bohrziele in den Zielgebieten für 2026 weiter verfeinert.

Die Ziele werden anhand ihrer geophysikalischen Signatur, ihres geologischen/strukturellen Umfelds, ihrer Nähe zu interessanten oberflächennahen Uranvorkommen sowie des jüngsten Erkundungs- und Kartierungsprogramms des Unternehmens bewertet und priorisiert.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard und qualifiziertem Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die zur Analyse bestimmten Proben wurden an die Einrichtung von SRC Geoanalytical Laboratories (SRC) in Saskatoon (Saskatchewan) zur Aufbereitung, Verarbeitung und Multi-Element-Analyse mittels ICP-MS- oder ICP-OES-Verfahrens mit Gesamt- oder Teilaufschluss und Borfusion überstellt. Radioaktive Proben wurden mit dem Uran-Multi-Element-Explorationspaket plus Bor (ICP1) untersucht. Alle Proben, die bei Eintreffen im Labor als radioaktiv gekennzeichnet wurden, wurden ebenfalls mit dem U3O8-Assay (Ergebnis in Gew.-% ausgewiesen) analysiert. SRC ist ein gemäß ISO/IEC 17025:2005 und dem Standards Council of Canada zertifiziertes Analyselabor. In Übereinstimmung mit den Protokollen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) von Standard wurden Leerproben, Standardreferenzmaterialien und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in die Probencharge gegeben. Alle Proben haben die internen QA/QC-Protokolle bestanden und die in dieser Mitteilung dargelegten Ergebnisse gelten als vollständig, zuverlässig und wiederholbar.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse früherer Betreiber veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch ein qualifizierter Sachverständiger hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldete natürliche Gammastrahlung in Gestein wurde mit den Handgeräten Super-Spektrometer RS-125 und Super-Szintillometer RS-120 in Zählimpulsen pro Sekunde (cps) gemessen. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Szintillometerwerte nicht einheitlich oder unmittelbar mit den Urangehalten der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein radioaktiver Mineralien betrachtet werden sollten. Die von Radiation Solutions Inc. (RSI) gelieferten Einheiten RS-125 und RS-120 wurden von RSI auf speziell entwickelten Testpads kalibriert. Standard verfügt über ein internes QA/QC-Verfahren zur Kalibrierung und Berechnung der Abweichung bei Radioaktivitätsmessungen durch drei Testpads, die bekannte Konzentrationen radioaktiver Mineralien enthalten. Die internen Radioaktivitätsmesswerte der Testpads sind bekannt und werden zu QA/QC-Zwecken regelmäßig mit den von den tragbaren Szintillometern gemessenen Messwerten verglichen.

Quellennachweis

1 Pressemitteilung: Standard Uranium Confirms High-Grade Uranium Mineralization up to 8.10% U3O8 at Surface on the Corvo Project, standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-confirms-high-grade-uranium-mineralization-at-surface-on-the-corvo-project/

* Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als hochgradig.

**Das Unternehmen betrachtet Radioaktivitätswerte von mehr als 65.535 Impulsen pro Sekunde (cps) auf einem tragbaren RS-125 Super-Spektrometer als außerhalb der Skala.

***Das Unternehmen betrachtet Radioaktivitätswerte von mehr als 300 Impulsen pro Sekunde (cps) auf einem tragbaren RS-125 Super-Spektrometer als anomal.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Jurisdiktionen widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf dem Vorkommen Manhattan (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 12.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben ( 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

info@aventisenergy.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Aventis, das künftige Wachstumspotenzial von Aventis und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Aventis, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, die erwarteten Explorationsprogramme des Unternehmens auf dem Projekt, zu den erwarteten Vorteilen der Durchführung des Programms und den Abschluss des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

