Eine besondere Spezialität von Jeff & Sarah Milisen ist das Nachttauchen. Viele der Taucher, die sich tagsüber von dem Artenreichtum der Riffe begeistern lassen, wissen nicht, dass die Vielfalt nachts noch größer ist. Denn viele Meeresbewohner sind nachtaktiv und tagsüber überhaupt nicht zu sehen. Nachts verwandeln sich die Riffe in ein fantastisches Reich von biolumineszierenden Wesen, das vom sanften Schein der Unterwasserfackeln erleuchtet wird.

Jeff Milisen ist dabei nicht nur ein angesehener Meeresbiologe, sondern auch ein gefeierter Schwarzwasserfotograf und bekannt für seine fesselnden Bilder, in denen er nur selten sichtbare Arten festhält. Sein Fachwissen auf diesem Feld ist international gefragt und seine Fotografien preisgekrönt. Jeffs Buch „A Field Guide to Blackwater Diving in Hawaii“ (2020) wird mittlerweile weltweit zur Ausbildung von Nachttauchern und Wissenschaftlern herangezogen. Seine Ehefrau Sarah Milisen ist als Ausbildungsleiterin eines 5-Sterne-PADI-Tauchzentrums auf Hawaii nicht minder erfahren und bringt ihre 23-jährige Erfahrung in der Ausbildung von Meeresschützern ein.

Gemeinsam enthüllen sie die Geheimnisse des nächtlichen Meereslebens. Als Teil der Ocean Discovery Week steht ebenfalls ein Ausflug zur weltberühmten Hanifaru Bay, einem der weltweit besten Sichtungs- und Futterplätzen für majestätische Mantarochen. Die Bootsfahrt mit dem luxuriösen Schnellboot dauert von The Nautilus lediglich 30 Minuten, während derer alle Annehmlichkeiten trotzdem geboten sind. Und eines steht fest: Der ehrfurchtgebietende Anblick dieser Giganten der Meere, mit ihrem zeitlosen und faszinierenden Tanz, ist jede Reise wert.

Begleitend dazu bieten die Meeresexperten Workshops zu den Themen Artenvielfalt und Meeresschutz an und Gäste können an vielen weiteren Schnorchel-Ausflügen tagsüber und nachts, an Korallenaufforstung-Workshops, Floating Yoga, heilenden Wasser-Soundbädern und Mal-Sessions mit Wasserfarben teilnehmen oder eine Tour mit dem Seabob oder einen futuristischen eFoil-Rider unternehmen.

Aber auch schon vor der Ocean Discover Week bietet The Nautilus ein spannendes Meeresprogramm. Am 01. Juni 2024 findet mit dem World Reef Awareness Day, ein für die Malediven sehr wichtiger Tag statt. Denn der jahrzehntelange Schutz der teilweise über 2200 Meter hohen Riffe auf den Malediven trägt Früchte, und die über 1000 Korallenriffe des Inselstaats florieren. Daran können sich am World Reef Awareness Day auch die Gäste im The Nautilus bei einer interaktiven Riff-Reinigung beteiligen und dabei vieles über die Riffe, ihre Bewohner und über Nachhaltigkeit und aktiven Umweltschutz lernen. Am 16. Juni 2024 stehen dann am World Sea Turtle Day wichtige Vorträge und spannende Exkursionen zu dieser teilweise vom Aussterben bedrohten Art an.

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die natürliche Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich The Nautilus verpflichtet fühlt.

Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben.

