Pietro Addis wird als neuer General Manager von The Nautilus Malediven bestimmt

The Nautilus Malediven bekommt einen neuen General Manager: Pietro Addis.

Malediven/München, 20. Oktober 2023 – The Nautilus Maldives, das ultra-luxuriöse Private Island Resort im UNESCO-Biosphärenreservat Baa Atoll, ernennt Pietro Addis zum neuen General Manager. Pietro Addis bringt über 20 Jahre Erfahrung in der absoluten Spitzenkategorie der Luxushotellerie mit. Im The Nautilus wird sein Fokus auf dem außergewöhnlichen, maßgeschneiderten Gästeservice liegen, für das das Luxusresort bekannt ist. Außerdem steht für ihn die Mitarbeiterförderung und -entwicklung im Vordergrund.

Vor The Nautilus war Pietro Addis für renommierte Unternehmen wie die COMO Hotels & Resorts oder die Aman Resorts tätig. Dort erarbeitete er sich umfassende Kenntnisse und Erfahrungen und spezialisierte sich im Business Development.

Pietros Leidenschaft für das Kochen half ihm beim Umbau des F&B-Konzepts des Mandarin Oriental Canouan, in dem er für ein F&B Team mit 200 Mitarbeitern verantwortlich war. Bei COMO verantwortete er 2020 den Umbau und die erfolgreiche Wiedereröffnung des Metropolitan Miami Beach. Vor diesem Erfolg managte er auf den Malediven das operative Geschäft im COMO Maalifushi Resort.

Dabei ist Pietro Addis ein Quereinsteiger. Eigentlich war er als Investmentbanker tätig und profitiert bis heute von seinem umfangreichen Finanzkenntnissen. Schon als Investmentbanker sammelte er umfangreiche Erfahrungen in der Leistungsoptimierung exklusiver Immobilien weltweit und bringt diese mit in seine neue Rolle im The Nautilus.

Pietro Addis, General Manager The Nautilus, kommentiert: „Ich bin nicht nur begeistert, wieder auf den Malediven zu sein, sondern auch, dass ich in eines der exklusivsten und luxuriösesten Resorts des Archipels zurückkehre. Ich freue mich darauf, mit dem außergewöhnlichen Team des The Nautilus zuarbeiten, um weiterhin einzigartige Luxus-Erlebnisse zu bieten und diesen unglaublichen Ort weiter zu verbessern.“

„Wir sind begeistert, dass Pietro Addis das Team von The Nautilus verstärken und leiten wird. Seine Erfahrung und sein dynamischer Führungsansatz werden eine hervorragende Bereicherung für unser Inselresort sein und unser unvergleichliches, maßgeschneidertes Serviceangebot weiter ausbauen.“ ergänzt Althaf Mohamed Ali, Pulse Hotels & Resorts.

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist ein Private Island Resort im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die natürliche Insel ist von weißen Sandstränden und Korallenriffen umgegeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. In dem Insel-Refugium bietet ein ultimativer maßgeschneiderter Service unvergleichliche Freiräume, absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. 2020 wurde The Nautilus bereits bei den Condé Nast Traveler’s Readers‘ Choice Awards als „Bestes Resort im Indischen Ozean“ und unter drei besten Resorts der Welt gewählt. 2021 kam es auf die pestigeträchtige Condé Nast Traveler’s Gold List weltweit und den mittleren Osten. 2021 wurde das Resort bei den Tatler Travel Awards als „Best Private Island Retreat“ gekürt. Komplettiert werden die Ehrungen mit dem Top 2-Ergebnis für den Indischen Ozean bei den Condé Nast Traveler’s Readers Choice Awards 2023.

Mehr Information auf der The Nautilus-Website: https://www.thenautilusmaldives.com/

