Immersiv & mega „kool“ das „HoloWorld“ X-mas & New Year Feiertagsfeuerwerk des Kandima Maldives

Attraktionen & mehr vom 22. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024!

Die „koole“ Lifestyle (Desti-)Nation Kandima, bekannt für bestes Entertainment und familienfreundliche Angebote, verwandelt das maledivische Paradies über die Feiertage in eine schillernde „HoloWorld“ Traumlandschaft mit holografischen Wundern und einem glitzernden Farb-Kaleidoskop!

Mit fesselnden Lichtinstallationen, Musikshows, sensationellen Strandpartys bis hin zum KULA Kunstfestival und einer glamourösen HoloWorld Silvester-Glow Gala mit D2 Entertainment und der ALGRS Band werden die Feiertage vom 22. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 alles andere als gewöhnlich. Das HoloWorld-Festival im Kandima ist eine Reise in eine Welt der Musik, Kunst und Kultur, in der die Magie der Malediven auf die Beats der globalen Bühne trifft. Perfekte Feiertage zum Tanzen, Entspannen und Feiern! Und mit dem All-Inklusive-Feiertagsangebot des Kandima Maldives gibt es keine bösen Überraschungen in puncto Extrakosten.

Das maledivische Paradies bietet Weihnachtsklassiker von spektakulärer Weihnachtsbaumbeleuchtung bis hin zu köstlichen Weihnachtsmenüs sowie eine rasante Party an Heiligabend – aber alles mit einem ,koolen‘ Insel-Twist. Für die Kinder kommt der Weihnachtsmann „angeschwommen“, eine Lebkuchen-Plätzchen-Party und mehr versüßen den Weihnachtsurlaub.

Adrenalinreiche Wasserabenteuer bei Tauchgängen, Nachtschnorcheln und Sea-Bob-Erlebnissen sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Dazu kommen das aufregende Kajakrennen und die Aquaholics-Aktivitäten.

Für die kleinen Gäste lockt das Kandiland mit einem kuratierten Programm inklusive spielerischer Abenteuer. Das Aktivitätenangebot umfasst Themenpartys, eine Ultra-Fun-Show von Mr. Bean und eine Schnitzeljagd! Prachtvoll ist das kulinarische von der HoloWorld inspirierte Programm in den 10 Restaurants und Bars. Egal, ob auf den üppigen Buffets, extravagante Galadinners, köstliche Desserts oder glänzende Cocktails.

Meeresinspirierte Wellnessbehandlungen: Neben der täglichen Dosis Vitamin „Sea“ lässt es sich bei einer vom Meer inspirierten Wellnessbehandlung wie der Aqua Dome- oder der Lavamuschel-Massage im mehrfach ausgezeichneten esKape Spa entspannen.

Ganz gleich, ob zu zweit, mit Freunden, allein oder mit der Familie in dieser festlichen Jahreszeit ist im Kandima, dem ,koolsten‘ und stilvollsten Resort der Malediven, für jeden etwas dabei!

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Das Kandima Feiertags-Aktivitäten Programm: https://kandima.com/index.php/en/festive

HoloWorld-Website: https://kandima.com/index.php/en/443-holo-world

Für weitere Einzelheiten besuchen Sie gerne die Kandima-Website – www.kandima.com, oder folgen Sie uns auf – Instagram @kandima_maldives, Facebook @kandima.maldives und X @kandimamaldives

Pressefotos unter Weihnachten und Silvester (picdrop.com)

Copyright: Kandima Maldives

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

Für Mediananfragen wenden Sie sich bitte an:

Presseinformationen:

Annette Zierer ziererCOMMUNICATIONS

Tel.: +49-89-356 124-83

Mobil: +49-176-23 40 40 40

E-Mail: annette.zierer@zierercom.com

www.zierercom.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: +49-89-356 124-83

web ..: http://zierercommunications.de/

email : annette.zierer@zierercom.com

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-83

web ..: http://zierercommunications.de/

email : annette.zierer@zierercom.com

