RehaZentren Baden-Württemberg gehören zu Deutschlands TOP-Rehakliniken

Die Kliniken aus dem Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg haben ihre Spitzenpositionen behaupten und gehören laut FOCUS zu DFeutschlands TOP-Rehakliniken.

Bereits seit mehreren Jahren unterzieht das Nachrichtenmagazin FOCUS alljährlich Rehakliniken einem bundesweiten Qualitätsvergleich. Die diesjährigen Ergebnisse wurden in der aktuell erschienenen Ausgabe „FOCUS Gesundheit Rehabilitation – Die besten Rehakliniken 2024“ veröffentlicht. Ihre Spitzenpositionen konnten auch alle Kliniken aus dem Verbund der RehaZentren erfolgreich behaupten. Diese gehören in gleich zwölf der bewerteten Indikationen zu den Top-Rehakliniken in Deutschland. Ein Platz auf der FOCUS-Liste wird nur bei überdurchschnittlich guten Ergebnissen vergeben.

In gleich zwölf der untersuchten Indikationen gehören Kliniken aus dem Verbund der RehaZentren Baden-Württemberg zu den TOP-Rehakliniken in Deutschland. „FOCUS Gesundheit“ attestiert den Rehakliniken damit eine überdurchschnittliche Behandlungs- und Strukturqualität, ein breites Therapieangebot, hohe Hygienestandards, hohe Rehabilitandensicherheit und ein breitgefächertes Serviceangebot.

Für die Ergebnisermittlung wurden durch das Recherche-Unternehmen FactField in diesem Jahr 1606 Rehakliniken in Bezug auf Reputation, Leistungsangebot sowie Qualität und Serviceleistungen eingehend untersucht. Insgesamt wurden bundesweit rund 400 Einrichtungen mit dem Titel „Top-Rehaklinik“ ausgezeichnet.

Bestätigung und Herausforderung zugleich

„In den Kliniken unseres Verbunds arbeiten hochqualifizierte und motivierte Teams mit Medizinern, Therapeuten, Pflege- und Servicekräften sowie Verwaltungs-Mitarbeitenden an einem gemeinsamen Ziel: Wir unterstützen unsere Patientinnen und Patienten aktiv dabei, dass Gesundheit, Arbeitskraft und soziales Leben wiederhergestellt werden. Dass wir hierbei sehr erfolgreich sind und uns qualitativ auf höchstem Niveau bewegen, beweist die aktuelle Untersuchung des FOCUS. Die Listung in gleich zwölf Indikationen zeigt nicht nur die große Breite unseres Leistungsspektrums, sondern ist für uns eine Herausforderung, uns auch zukünftig an höchsten Ansprüchen zu messen und messen zu lassen“, erklärt Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH.

Auflistung nach Fachbereichen

Diabetes

Rehaklinik Ob der Tauber, Bad Mergentheim

Rehaklinik Glotterbad, Glottertal

Gastroenterologie

Rehaklinik Ob der Tauber, Bad Mergentheim

Herz-Kreislauf

Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl, Heidelberg

Rehaklinik Überruh, Isny im Allgäu

Lunge

Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl, Heidelberg

Neurologie

Rehaklinik Klausenbach, Nordrach

Onkologie

Rehaklinik Am Kurpark, Bad Kissingen

Rehaklinik Ob der Tauber Bad Mergentheim

Orthopädie

Rehaklinik Sonnhalde, Donaueschingen

Rehaklinik Am Kurpark, Bad Kissingen

Rehaklinik Höhenblick, Baden-Baden

Rehaklinik Überruh, Isny im Allgäu

Rehaklinik Klausenbach, Nordrach

Orthopädie – ambulant

Rehaklinik Höhenblick, Baden-Baden

Rehaklinik Sonnhalde, Donaueschingen

Post-COVID

Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl, Heidelberg

Rehaklinik Überruh, Isny im Allgäu

Psyche

Rehaklinik Glotterbad, Glottertal

Rheuma und Rheuma ambulant

Rehaklinik Höhenblick, Baden-Baden

RehaZentren Baden-Württemberg

Unter dem Dach der RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH sind neun Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation mit individuellen Profilen zusammengeführt. Acht Standorte liegen in Baden-Württemberg, ein weiterer in Bayern. Die Geschäftsleitung hat ihren Sitz in Stuttgart.

Die Kliniken erbringen ein breites Spektrum an rehabilitativen und präventiven Dienstleistungen. Sie ergänzen sich gegenseitig, sodass wertvolle Synergieeffekte entstehen. Vernetzte Strukturen und die fachliche Zusammenarbeit sichern eine optimale Betreuung der Patientinnen und Patienten.



