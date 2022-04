Wirtschaftsinformatik der Hochschule Reutlingen in Baden Württemberg auf Platz 1

Aktuelles Ranking der WirtschaftsWoche / Wirtschaftsinformatik der Hochschule Reutlingen in Baden-Württemberg auf Platz 1, bundesweit auf Platz 5

An keiner anderen Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg lässt sich besser Wirtschaftsinformatik studieren als an der Hochschule Reutlingen. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle Hochschulranking der Zeitschrift WirtschaftsWoche. Für die Umfrage hat der Personaldienstleister Universum Global im Auftrag der WirtschaftsWoche rund 500 Personalverantwortliche aus Unternehmen danach gefragt, welche Hochschulen in Deutschland die Studierenden am besten ausbildet. Im Fachbereich Wirtschaftsinformatik entschieden sich 10 Prozent aller Personaler für die Wirtschaftsinformatik der Hochschule Reutlingen.

Das Ergebnis ist keine Eintagsfliege. Seit über 10 Jahren rangiert die Wirtschaftsinformatik der Hochschule Reutlingen unter den Top 5. Dies, so der Prodekan der Fakultät Informatik, Prof. Dr. Josef Schürle, der selbst im Bereich Wirtschaftsinformatik unterrichtet, sei eine besondere Auszeichnung und gleichzeitig Motivation sich weiter zu verbessern. „Das Ergebnis zeigt, dass das Studium an der Fakultät Informatik eine sehr gute Grundlage für den späteren beruflichen Erfolg ist, weil wir uns mit unserem Studienkonzept auch an dem Bedarf der Wirtschaft orientieren. Ein praxisorientiertes Studium ist die Kernkompetenz einer Hochschule für angewandte Wissenschaften.“

Dass ein Studium an der Hochschule Reutlingen nicht nur im Bereich Wirtschaftsinformatik eine gute Basis für den Berufseinstieg ist, zeigen auch weitere Ergebnisse im aktuellen Ranking der WirtschaftsWoche. Bei der Bewertung der besten BWL-Studiengänge an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften entschieden sich 15,9 Prozent aller Personaler für die ESB Business School der Hochschule Reutlingen, die damit bundesweit den ersten Platz belegt.

Das Ranking der WirtschaftsWoche bezieht sich auf folgende Wirtschaftsinformatik-Studienangebote der Fakultät Informatik:

Bachelor

o Wirtschaftsinformatik

o Digital Business (am Herman Hollerith Zentrum in Böblingen)

Master

o Wirtschaftsinformatik

o Digital Business Engineering (am Herman Hollerith Zentrum in Böblingen)

Weitere Studienangebote der Fakultät Informatik

Bachelor

o Medien- und Kommunikationsinformatik

o Medizinisch-Technische Informatik

Master

o Human Centered Computing

