Ein Umzugsunternehmen in Frankfurt

Das Frankfurter Umzugsunternehmen AVK Umzüge und Entrümpelung GbR stellt sich vor.

Das professionelle Umzugsunternehmen Frankfurt übernimmt Umzüge und Entrümpelungen im Kreis Frankfurt. Für alle individuellen Situationen werden passende Lösungen angeboten.

Privatumzüge:

Umzüge können stressig sein: Deswegen macht die Firma AVK Umzüge und Entrümpelung GbR Umzüge so angenehm und unkompliziert wie möglich, um Privatleute zu entlasten. Dazu gehören ein effizienter Umzugsservice, freundliche, kompetente Umzugshelfer und eine fachgerechte Montage und Demontage von Möbeln, Küchen und allem Anderen. Auch Zusatzleistungen wie die Endreinigung der Wohnung können gebucht werden. Um einen problemlosen Verlauf zu garantieren, sind Umzugswaren durch eine Betriebshaftpflichtversicherung und eine Transportversicherung optimal geschützt.

Entrümpelungen:

Entrümpelungen können schnell überfordernd werden, da viele Dinge entsorgt werden müssen. Dieses Umzugsunternehmen Frankfurt hilft gerne aus und entrümpelt Wohnungen fachgerecht, was eine ordnungsgemäße Entsorgung einschließt. Wenn kleinere Entrümpelungen durchgeführt werden, bringt die Firma AVK Umzüge und Entrümpelung GbR zu entsorgende Waren zu den entsprechenden Wertstoffhöfen. Werden größere Häuser oder Wohnungen entrümpelt, werden Container angemietet. Um die Entsorgung so leicht und effizient wie möglich zu machen, werden die Möbel abgebaut und zerkleinert.

Firmenumzüge:

Das Angebot der Firma AVK Umzüge und Entrümpelung GbR umfasst ebenfalls Büro- und Firmenumzüge in Frankfurt und Umgebung. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, wird eine sorgfältige Planung vorgenommen. Büroumzüge sind komplizierter als Privatumzüge, da es im Normalfall mehr sperrige Möbel gibt. Zudem sollte das Unternehmen weitgehend ungestört weiter funktionieren und die Mitarbeiter weiterhin in der Lage sein, zu arbeiten. Gerade in solchen Fällen ist es wichtig, dass ein Umzug möglichst schnell erledigt wird. Dieses Umzugsunternehmen Frankfurt kann langjährige Erfahrung im Bereich Umzüge und Entrümpelungen vorweisen, wodurch ein schneller und reibungsloser Ablauf garantiert werden kann. Auf Wünschen des Kunden hin werden Umzüge gerne außerhalb von Bürozeiten auch Samstags erledigt, damit der Betrieb nicht gestört wird.

Verpackungsservice:

Das Umzugsunternehmen Frankfurt übernimmt auf Wunsch auch das Verpacken von Gegenständen. Dies ist oft mit einem hohen Zeitaufwand verbunden, weshalb angeboten wird, den Kunden zu entlasten. Dazu gibt der Kunde der Firma AVK Umzüge und Entrümpelung GbR genauen Vorstellungen und Vorgaben, an die sich die Firma hält. Anschließend wird die Ware möglichst sicher verpackt, um Schäden zu verhindern. Wenn der Kunde das Verpacken selbst übernehmen möchte, kann er sich im Shop der Firma AVK Umzüge und Entrümpelung GbR Verpackungsmaterial kaufen. Das breit angelegte Sortiment bietet verschiedene Materialien, passend zu jeder Situation. Qualitativ hochwertiges Verpackungsmaterial ist wichtig, um die Sachen sicher zu verstauen.

Um schnell einen Kostenvoranschlag zu erhalten sollte der Kunde der Firma Fotos der Räume und der zu entrümpelnden Gegenstände bzw. des Umzugsguts zukommen lassen. Unverbindlicher Kontakt zu dem Umzugsunternehmen Frankfurt kann über die Webseite „wirmachenumzuege.de“, per E-Mail unter info@wirmachenumzuege.de oder telefonisch unter 0176/30443826 aufgenommen werden. Innerhalb von 24h werden alle Anfragen beantwortet!

Hier finden Sie die Firma AVK Umzüge und Entrümpelung GbR in Frankfurt: https://goo.gl/maps/fUzXjp3sywWvxBjx9

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AVK Umzüge und Entrümpelung GbR

Herr Karim Sidibe

Klingenberger Strasse 4

60599 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 017630443826

web ..: https://wirmachenumzuege.de/

email : info@wirmachenumzuege.de

