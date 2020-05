MRH GmbH, Frankfurt

Büro- und Wohncontainer

Flexible und individuelle Lösungen für jeden Bedarf

Überall auf der Welt werden Container dazu genutzt, neuen Wohnraum zu schaffen. Container bieten heutzutage viele interessante Wohnmöglichkeiten – ein modulares, industriell gefertigtes und preisgünstiges System, aus dem man so ungefähr alles machen kann, was die Statik erlaubt.

Das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen „MRH GmbH“ bietet Ihnen unkomplizierte und sparsame Lösungen für Zuhause – das sind moderne Arbeits-, Lebens¬- oder Wohnräume, in denen Sie sich einfach nur wohlfühlen werden. Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfahrung und Know-how des Unternehmens – bei der MRH GmbH bekommen Sie alles aus einer Hand. Die MRH GmbH baut für Sie individuell und steht Ihnen jederzeit beratend zur Seite.

Container sind modular, flexibel und unschlagbar günstig. Für jeden Bedarf und für jeden Geschmack, gibt es die perfekt zugeschnittene Lösung, die das Unternehmen gerne mit Ihnen zusammen ausarbeitet. Innerhalb kürzester Zeit entstehen so individuelle und speziell auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasste Wohn- und Büroräume.

Innerhalb von 4-8 Wochen produziert, liefert und montiert die MRH GmbH Ihr gewünschtes Heim. Wählen Sie aus den vielen Möglichkeiten des breiten Produktportfolios und machen Sie aus Ihrem MRH Haus etwas ganz Besonderes. Alle Häuser werden inklusive einer hochqualitativen Grundausstattung geliefert, die aber jederzeit individuell und grenzenlos kombiniert werden kann. Die Container werden in optimalen Transportgrößen vorgefertigt und die jeweiligen Module müssen dann nur noch vor Ort zusammengefügt werden.

Wohn- und Bürocontainer sind für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten geeignet, wie z.B.

– Wohncontainer – Fertighäuser

– Bürocontainer

– Lagercontainer

– Garagen

– Gartenhütten

– Spezialmodule

– Imbisscontainer

– Pavillons

– WC- und Sanitärcontainer

Im Bereich Beratung, Planung, Transport und Montage besticht die MRH GmbH durch exzellente Serviceleistungen, um Qualität und hochwertige Ergebnisse zu garantieren.

Lassen Sie sich im eigenen Showroom der MRH GmbH in Maintal (in der Nähe von Frankfurt) beraten und inspirieren.

Mehr Informationen zu den innovativen Container-Formen finden Sie auch auf der Webseite www.mrhcontainer.com oder auf Instagram – www.instagram.com/mrhcontainer/.

