Kandima Maldives überrascht seine Gäste am „Welttag der Dankbarkeit“!

Das Lifestyle Resort sagt „DANKE“ und beschenkt die Gäste mit Gutscheinen für fantastische Momente und Aktivitäten.

Jedes Jahr am 21. September ist es Zeit gemeinsam DANKE zu sagen! Der Welttag der Dankbarkeit ist dabei mehr als nur ein Name: er ist ein Aufruf, mal ganz im Hier und Jetzt zu leben und all den wichtigsten Menschen im eigenen Leben Wertschätzung entgegenzubringen.

Für das Kandima Maldives heißt das natürlich, vor allem dafür dankbar zu sein, so viele Menschen aus allen Teilen der Welt beherbergt zu haben! Egal ob Familien, Paare, eine Gruppe von Freunden oder einfach nur Alleinreisende. Sie alle waren dort und kein Wunder, dass die Kandima-Gäste immer wieder zurückkommen, um noch mehr von dem paradiesischen Resort, der Gastfreundschaft und dem exklusiven Kandima-Spirit zu erleben!

Für das Vertrauen bedankt sich die K-Krew der Lifestyle-(Desti-)Nation bei allen Gästen, die das Resort besucht und unvergessliche Momente fürs Leben genossen haben. Und für die Gäste des Resorts hat sich das Team des Kandima Maldives etwas besonders ausgedacht: Überall auf der Resort Insel sind „Dankeschön“-Flaschenpost Geschenke versteckt. Jede Flasche ist als Geste der Dankbarkeit mit „koolen“ Überraschungen wie Gutscheine für F&B, Spa- und Wassersportaktivitäten befüllt, damit die Gäste noch mehr glückliche Erinnerungen von ihrer exklusiven Reise mitnehmen können!

Wer diesen Herbst einen außergewöhnlichen Urlaub im Kandima Maldives verbringt, der erweitert seine Farbpalette und erlebt alle Blautöne der Welt – vom klaren Himmel bis hin zu schimmernden Meeren – und jede Menge Spaß in den tropischen Gewässern! Auf der unkonventionellen Tropeninsel dreht sich alles um ein Lächeln und einen Urlaub, der vom Geist der unglaublichen und erlebnisorientierten Gastfreundschaft des Kandima Maldives umgeben ist.

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

