Action-cation im Kandima Maldives für den Power-Urlaub im Paradies

Von wegen nur Romantik, Strand und Relaxen – Fitness und Action sind angesagt mit dem vielfältigen Sportangebot der Inselgruppe im „koolen“ Kandima Maldives!

Reine Erholung und Strand waren gestern, heute muss ein Beach-Resort ein vielfältiges Sportangebot bieten. Laut Studien, wie von Hotel.com, suchen bereits 80% der 18- bis 35-jährigen ihr Reiseziel vorrangig nach dem Fitness- und Aktivangebot aus. Eine Equinox-Studie zeigt auf, dass drei Viertel der amerikanischen Erwachsenen aktiv nach Möglichkeiten suchen, ihre Fitness und Gesundheit während der Ferien zu verbessern. Genau hier setzt das 5 Sterne Resort Kandima Maldives an und punktet als das sportlichste Resort des Inselstaates.

Im Kandima ist Langeweile ein Fremdwort: Egal ob Geschwindigkeit, Action, Adrenalin, Wettkampf oder Meditation – hier gibt es „Action-cation“ unter Wasser, auf dem Wasser, an Land und in der Luft – also fast nichts, was es nicht gibt an Sportaktivitäten und dies teils sogar 24 Stunden.

Das Kandima Maldives ist eine Lifestyle-(Desti)Nation im Dhaalu-Atoll, einem wahren Tauch- und Wassersport Eldorado. Gleich 32 fantastische Tauchplätze locken im Umkreis zum Tauchen oder Schnorcheln. Die Tauchschule bietet alles vom Anfänger- bis zum Rescue-Kurs. Für fortgeschrittene Unterwasserliebhaber locken Tauch-Highlights in der Nacht, in den Tiefen, in Höhlen oder beim Strömungstauchen. Das Sportzentrum AQUAHOLICS bietet auch über Wasser eine große Auswahl an Aktivitäten wie Kite-Surfen, Windsurfen, Wake Boarding, Wasserski, Jet Ski oder Kayak fahren, Segeln oder auch Hochseefischen.

Aber auch auf der Insel ist einiges zum Auspowern und Fit werden geboten: das BURN Fitness Center, ein Fitnesspavillon für vielfältige Yoga und Pilates Kurse, Tennis-, Badminton- und Beachvolleyball-Plätze sowie einen fullsize Fußballplatz direkt neben dem Meer. Einer der längsten Außenpools der Malediven lädt zum Eintauchen und der drei Kilometer lange Strand zum Joggen oder zum Radfahren ein.

Im BURN Fitness Center können Gäste ihre Fitness allein oder mit Personal Trainer verbessern. Zum Angebot gehören neben dem state-of the art Gym mit Kardiogeräten auch zahlreiche Gruppenkurse wie Aqua Fun & Fit, Pilates, Kross Fit, TRX Suspension Training, POUND® Fit, Boxen und traditionelles Yoga, sowie das beliebte Aerial-Yoga (Yoga im Tuch).

Ganz Kandima-typisch „kool“ sind auch die Angebote für Mannschaftssportarten wie Fußball, Volley- oder Beachvolleyball. Für Tennisfans gibt es die international renommierte Sunball Tennis Academy mit einem breiten Angebot: Einzel-, Partner- oder Gruppenunterricht für alle Niveaus vom Anfänger bis zum Turnierspieler, Kurse und Camps für Kinder und Jugendliche, Einzel-, Doppel- und Kinderturniere sowie wöchentliche Gruppenstunden zum Testen.

Auch in den Lüften über Kandima kann man eintauchen: für die Gäste auf der Suche nach dem besonderen Adrenalin-Kick bietet das Kandima als ultimativen Adrenalin-Booster Skydiving und Parasailing an – das Richtige für professionell lizenzierte Fallschirmspringer, Abenteuer-Enthusiasten oder Anfänger, die mit einem der erfahrenen Lehrer Tandem springen wollen.

Und eins wird im Kandima natürlich auch nie vergessen: das Angebot zum Auspowern für die kleinen VIPs. Während die Eltern ihren Fitness- und Aktivurlaub genießen, stehen den Kids jederzeit die vielfältigen Spiel- und Spaß-Möglichkeiten des Kandilands, einer der größten Kidsclubs der Malediven, offen.

https://kandima.com/

Pressefotos: Kandima Maldives (picdrop.com)

Über Kandima Maledives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

