Zum Valentinstag: Romantik pur und eine Koralle zur Adoption

Ein wahres Potpourri an romantischen und „krazy“ Lifestyle Highlights lockt im Resort Kandima Maldives: Vom Romantik-Dinner am Strand, über eine Liebes-Kreuzfahrt bis zum eigenen Korallenriff.

Korallenketten sind out, „In“ ist es mit der Liebsten und einem Meeresbiologen eine Koralle mit Fragmenten für den Wiederaufbau neu anzusetzen. Dies ist möglich im „Adopt a Coral“ Programm des Resorts Kandima Maldives. Eine lebenslange gemeinsame Erinnerung, denn das Wachstum der Koralle im Riffs wird alle sechs Monate mit einem Foto dokumentiert.

Das Kandima Maldives, eine Lifestyle-(Desti)Nation im Dhaalu Atoll auf den Malediven mit endlosen Sandstränden und türkisblauem Wasser, punktet über den Valentinstag am 14. Februar 2022 mit dem „Oh-so Valentine Desire“ Arrangement, das perfekte Social Media Momente und viele Extras inkludiert: Rosenblätter auf dem Bett, eine Flasche „Bubbly“ und süße Köstlichkeiten begrüßen die Gäste in der Villa oder dem Studio. Der Valentinstag wird in der ultimativen „Sunset Love Lounge“ direkt am Meer mit trendigem DJ Sound, Snacks & Bubbly und den „Oh-so koolen“ Kandima Cocktails mit einem „Taste of Love“ zelebriert. Inklusive ist ein professionelles Fotoshooting in der romantischen Insta-Liebeskulisse.

Das Team von Kandima Maldives weiß ihren Gästen unvergessliche, romantische Momente zu bescheren: Ein Romantik-Dinner zu zweit am Strand, ein Sunset-Cruise, ein Picknick auf einer einsamen Insel, eine Movie Night für Zwei, ein floating Breakfast im Pool, bis hin zur Partner-Massage im Spa. Und das Beste, anlässlich des Valentinstages schenkt das Resort allen Verliebten den Transfer von Male zum Resort und zurück.

Das „Oh-so Valentine-Desire“ Arrangement ist über den 14. Feb. 2022 ab 550,- Euro für zwei Personen pro Nacht mit einem Mindestaufenthalt von vier Tagen buchbar.

Pressefotos: Valentine (picdrop.com) für die kostenlose Nutzung (print, online & social media) Copyright: Kandima Maldives

Mehr Infos: Oh-so Valentine Desires (kandima.com)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kandima Maldives

Herr Neeraj Seth

Dhaalu Atoll Kandima Island 1

20066 Kudahuvadhoo

Malediven

fon ..: +960 676 0077

web ..: https://kandima.com

email : mykindofplace@kandima.com

Über Kandima Maledives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

fon ..: +49893561248883

email : pr@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EnviroMetal gewinnt 221 Unzen Gold aus komplexem Filtermaterial