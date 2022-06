Die Fußballstars Davide Calabria und Patrick Cutrone gaben im Kandima Maldives Resort ein Gastspiel!

20. Juni 2022, Malediven: Kandima Maldives Resort, war Gastgeber des Trainingscamps der U19-Fußballmannschaft der Malediven für die italienischen Fußballstars Davide Calabria und Patrick Cutrone

_20. Juni 2022, Malediven_: Das „koole“ Kandima Maldives Resort, war Gastgeber des Trainingscamps der U19-Fußballmannschaft der Malediven für das exklusiv die italienischen Fußballstars Davide Calabria (AC Milan) und Patrick Cutrone (Club Empoli / Wolverhampton Wanderers) anreisten. Das in Zusammenarbeit mit Manta Air und Plankton Maldives organisierte Camp erwies sich als ideale Gelegenheit für die talentierten unter 19-jährigen maledivischen Spieler, mit den besten italienischen Profifußballern zu trainieren und dies auf einem der wohl spektakulärsten Fußballplätze direkt am Meer. Abgesehen vom Trainingscamp genossen die beiden Fußballprofis, die beide in der italienischen Nationalmannshaft spielen bzw. spielten, den gesunden, aktiven Lebensstil im Kandima Maldives und Wellness.

Gebührend gefeiert wurde das Match in der „Forbidden-Bar“ des Kandima Maldives mit den Fußballprofis, den Resort Gästen, Medien, VIPs und maledivischen Sportfunktionären und viele ließen es sich nicht nehmen, einen Schnappschuss mit ihrem Lieblingsfußballstars zu machen.

Neeraj Seth, Cluster Director of Marketing Communication & Public Relations, Kandima Maldives und Nova Maldives, erklärte: „Kandima Maldives möchte etwas zurückgeben und einen sinnvollen Beitrag für unsere lokale Community leisten. Daher organisieren wir für unsere Gäste und Mitarbeiter innovative und außergewöhnliche Erlebnisse, die man mit Geld nicht kaufen kann, wie zum Beispiel ein Match mit Fußballstars. Bekannt für seine aktiven Lifestyle-Erlebnisse, ist Sport ein wichtiges Angebot bei Kandima Maldives, und wir streben danach, unseren Gästen einzigartige „koole“ Erlebnisse zu bieten und unser Markenversprechen zu vertiefen“

Über Kandima Maledives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder

einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

