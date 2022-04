Abenteuer und Fun statt La-La-Langeweile: Das ,koole‘ Familienarrangemt im Kandima Maldives

Bis September bietet das ,koole‘ Kandima Maldives ein unglaubliches Familien-Arrangement für kleine und große Robinson Crusoes.

Großes Insel-Abenteuer jenseits der Hotelburgen und überlaufenen Stränden: im wohl familienfreundlichsten Resort der Malediven lockt das Paradies auch in den Sommerferien mit Freiheit, Sonne und Fun.

Die 5-Sterne Lifestyle (Desti)Nation Kandima Maldives bietet mit dem Arrangement ein erschwinglichen Luxus Inselabenteuer für die gesamte Familie: Der 3km lange Sandstrand und die fabelhafte Unterwasserwelt laden genauso zu Erkundungen ein, wie das breite Rahmenangebot, das Action und Abenteuer gleichermaßen wie Genuss und Entspannung verspricht. Denn auch wenn im Urlaub ausreichend Zeit für Entspannung und Relaxen sein sollte, Langeweile ist hier absolut tabu!

Herzstück des wohl kinderfreundlichsten Resorts der Malediven ist der Kandiland Kidsclub, der größte Kidsclub der Malediven, aber auch außerhalb dessen kommen die Kleinen wie die Großen was Action und Sport angeht voll auf ihre Kosten. Tauchen und Schnorchel, JetSki, Paragliding, Tennis, Yoga und mehr. Kulinarische Vielfalt bieten gleich 10 Restaurants und Bars.

Das Arrangement nicht nur für die ,koolen‘ Kids – die „Family Break“ im Kandima Maldives:

Schnorcheln am Hausriff, Relaxen mit Musik vom DJ an der Breeze Bar, ein Strandpicknick für die ganze Familie und täglich Eisgenuss für alle Kinder: Ab vier Nächten lockt jetzt zur Sommersaison das neue Rund-Um-Sorglos Paket für Familien. Zwei Kinder unter 6 Jahre wohnen dabei sogar gratis. Teil des Arrangements ist die Halbpension im All-You-Can-Eat-Buffet mit Köstlichkeiten aus vielen Regionen der Welt und den Live Cooking Stationen. Je nach Suche nach Action oder Abenteuer ist für die Reisenden entweder eine Fahrt mit dem Banana-Boat oder eine Dolphin Cruise inkludiert. Beach Games und Pool Parties sorgen für Abwechslung, beim täglichen Yoga und Fitness Programm können Groß und Klein sich auspowern und mit dem 30-minütigen Photoshoot können sich alle sicher sein, dass die Erinnerungen an den Urlaub im Paradies so schnell nicht verblassen werden.

Ab 585 Euro pro Nacht für 2 Erwachsene mit 2 Kindern unter 6 Jahre inkl. Strandpicknick & Halbpension

Weitere Details zum Familienangebot finden Sie hier: Maldives Package | Maldives Holiday Packages | Kandima Maldives Offers

#AnythingButOrdinary

Über Kandima Maledives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

