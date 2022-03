Buntes Eierlei im Kandima Maldives – Schatzsuche und Relaxen beim Osterfestival vom 15. – 17. April 2022

Über die Osterfeiertage bietet das 5 Sterne Resort Kandima Maldives mit seinem Osterfestival einen bunten Strauß an Aktivitäten, der für kleine und große Reisende beste Unterhaltung verspricht.

Kilometerlange weiße Sandstrände, türkisblaues funkelndes Wasser und Unterhaltung pur sind bei weitem nicht alles, was die paradiesische Lifestyle-(Desti)Nation des Kandima Maldives über Ostern zu bieten hat. Wer über die Feiertage hier das Dhaalu-Atoll auf den Malediven besucht, stellt beim Osterfestival schnell fest: im Kandima gleicht kein Ei dem anderen – ganz gemäß dem Motto des Resorts #AnythingButOrdinary. Und nicht nur junge Piraten und angehende Schatzsucher kommen hier voll auf ihre Kosten.

Hereingesprungen in den Osterurlaub unter Palmen!

Ab Karfreitag startet im Kandima Maldives das Osterfestival 2022 mit dem Motto „Colour Me Egg-cited“. Klar, dass hier besonders für die kleinen Gäste die ganze Insel ein Abenteuerspielplatz wird. Wo kann man schon die Suche nach bunten Eiern mit der Suche nach einem Piratenschatz verbinden? Dass Familienfreundlichkeit gerade an Ostern im Kandima noch größer geschrieben wird als ohnehin schon, versteht sich von selbst. Aber natürlich heißt die Insel an Ostern alle Reisende willkommen: für Familien, Paare, Freundesgruppen und Alleinreisende ist das diesjährige Programm ebenfalls ein ganz dickes Ei! Dafür sorgt das Kandima mit nochmal mehr attraktiven Arrangements und Vergünstigungen von bis zu 50% auch während der Feiertage.

Nicht nur warten die Restaurants des Kandimas mit exklusiven Ostermenus auf, beim KULA Art Festival wird es für alle bunt. KULA ist die Kunstinitiative des Kandima Maldives, das seit 2017 maledivische Kunst in den verschiedensten Bereichen fördert und die Gäste einlädt, sich kreativ zu beteiligen. Und da „Kula“ in der Muttersprache der Malediven „Farbe“ bedeutet, ist klar, dass der KULA Lauf am Strand für Groß und Klein hält, was der Name verspricht.

Gemalt, gebastelt und dekoriert wird an allen Feiertagen im Kidsclub Kandiland, einem der größten Kidsclubs der Malediven. Mr. Marvel weiß mit seiner Zaubershow zu unterhalten und beim Face painting darf das eigene Gesicht der jungen VIPs zum Kunstwerk werden. Wem von den Erwachsenen währen dessen nicht gerade nach Ruhe und Entspannung ist, der findet Action zum Beispiel bei den Partyspielen in den Strandbars oder bei den Sportwettkämpfen – unter anderem auf dem weitläufigen Fußballplatz des Kandimas.

Auch außerhalb des Angebotes des Osterfestivals ist von Mangel an Action im Kandima keine Spur. Das Resort ist zu Recht das sportlichste der Malediven und bietet eine große Bandbreite an „koolen“ Aktivitäten. Die Gäste erwartet hier alles, von Skydiven, Parasailing, dem Angebot des Wassersportcenter Aquaholics, Tauchen und Mannschaftssport bis hin zu Fitness und Yoga. Und da Entspannung und Erholung beim Urlaub im Paradies natürlich auch nie zu kurz kommen dürfen, lockt und verwöhnt das esKape Spa mit seinen Beauty, Wellness und Massageangeboten.

Alles ist inklusive, vielseitig und immer überraschend bei diesem Abenteuerurlaub im „koolsten“ Resort der Malediven, einem Reiseziel mit Traumurlaub wie aus dem Ei gepellt.

#AnythingButOrdinary

Kandima Maldives

Herr Neeraj Seth

Dhaalu Atoll Kandima Island 1

20066 Kudahuvadhoo

Malediven

+960 676 0077

https://kandima.com/

neeraj.seth@kandima.com

Über Kandima Maledives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

ZiererCommunications

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46 Effnerstr.

München München

+498935612483

pr@zierercom.com

